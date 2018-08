Honor 10: Βράβευση ως το καλύτερο lifestyle smartphone του 2018-2019 από την EISA

Βασικά χαρακτηριστικά του Honor 10:

Κάμερα 24MP+16MP στην πίσω όψη, η οποία υποστηρίζεται από τον ανεξάρτητο ενσωματωμένο επεξεργαστή NPU και από την τεχνολογία Semantic Image Segmentation (τμηματοποίηση εικόνων), η οποία δίνει τη δυνατότητα στο Honor 10 να αναγνωρίζει πολλά αντικείμενα σε μία μόνο εικόνα.

24MP εμπρόσθια κάμερα, υποστηριζόμενη από τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης AI 2.0.

Αυτόματη Σταθεροποίηση Εικόνας (AIS)

Το design του γυαλιού του Honor 10 με γυαλί 3D επεξεργασίας 15 επιπέδων στο πίσω μέρος, αποκαλύπτει μια πολύχρωμη λάμψη από κάθε γωνία και επιτρέπει στο φυσικό φως να δημιουργεί διαφορετικές αποχρώσεις χρωμάτων.

Το Honor 10 προσφέρει στους καταναλωτές έναν εντυπωσιακό συνδυασμό χρωμάτων - το PhantomBlue και το PhantomGreen . Τα δύο αυτά εμβληματικά και πρωτοποριακά χρώματα δημιουργήθηκαν στο Κέντρο Αισθητικής του Παρισιού.

GPU Turbo

Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά της συσκευής, κάτω από το γυαλί

Oθόνη FullView HD+ 5,84 ιντσών 19:9 χωρίς bezels

4GB RAM και 64GB ή 128GB ROM

Λειτουργία Honor SuperCharge 5V / 4.5A με μπαταρία 3.400 mAh (τυπική τιμή), και μπορεί να επαναφορτίσει το 50% της ισχύος μέσα σε 25 λεπτά

EMUI 8.1 βασισμένο σε Android 8.1

Η Honor, το νεανικό και καινοτόμο smartphone brand, βραβεύτηκε ως «EISA Lifestyle Smartphone 2018 – 2019». Η EISA επιβράβευσε την Honor για το Honor 10, αξιολογώντας το ως την καλύτερη επιλογή smartphone ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς χρήστες.Το βραβείο ‘EISA Lifestyle Smartphone 2018 – 2019’ είναι το τρίτο κατά σειρά EISA Βραβείο που κερδίζει η Honor. «Αυτή η σημαντική διάκριση αναδεικνύει ότι όλο και περισσότεροι χρήστες ανά τον κόσμο επιλέγουν το Honor brand» δήλωσε ο George Zhao, Πρόεδρος της Honor. «Το Honor 10 αποτελεί μια εξαιρετικά δημοφιλή ναυαρχίδα στην αγορά των smartphones έχοντας ήδη σημειώσει ρεκόρ πωλήσεων».Η EISA επιβράβευσε το Honor 10 για δύο επαναστατικές τεχνολογίες: την έξυπνη κάμερα και την τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης, χάρη στην οποία η κάμερα αναγνωρίζει και προσαρμόζει τις συνθήκες λήψης της φωτογραφίας για περισσότερα από 500 διαφορετικά σενάρια. Η EISA έκανε ειδική αναφορά και στο «εντυπωσιακό design από αλουμίνιο και τη γυάλινη πίσω όψη του Honor 10, το οποίο διατίθεται σε τέσσερα μοντέρνα χρώματα».To Honor 10 λαμβάνει θερμή υποδοχή από τους χρήστες και τα διεθνή μέσα του κλάδου της τεχνολογίας ανά τον κόσμο. Τρεις μήνες μετά την κυκλοφορία του στην Κίνα και δύο μήνες μετά το παγκόσμιο λανσάρισμά του στο Λονδίνο, το Honor 10 έχει ήδη ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια πωλήσεις. Το Honor 10, έχει λάβει περισσότερες από 10 διακρίσεις από κλαδικά μέσα, όπως είναι το βραβείο Android Headline Editor’s Choice, το Wired’s Best mid-range smartphone, τo Best Smartphone of 2018 του TechRadar’s, το Android Central’s Best $400 Phone καθώς και τα Choice Award και Pocket-Lint’s Best Smartphone 2018.