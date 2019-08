Η HUAWEI κατέκτησε το βραβείο «Best Smartphone of the Year» της EISA για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με το P30 Pro

Το Huawei P30 Pro κατέκτησε τον τίτλο του κορυφαίου smartphone «EISA Best Smartphone 2019-2020» από την Ένωση και διατήρησε την πρωτιά για τη HUAWEI στη συγκεκριμένη κατηγορία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Tο Huawei Consumer Business Group (CBG) έλαβε μία σημαντική διάκριση από την EISA (Expert Image and Sound Association), ο οποίος αποτελείται από τα 55 πιο αξιόπιστα καταναλωτικά τεχνολογικά περιοδικά παγκοσμίως.





Η EISA εξήρε τις φωτογραφικές δυνατότητες χαμηλού φωτισμού του Huawei P30 Pro αναφέροντας ότι «είναι μακράν η καλύτερη φωτογραφική εμπειρία που μπορείτε να έχετε με ένα smartphone». Εγκωμίασε επίσης τις εξαιρετικές λειτουργίες ευρυγώνειου φακού, πορτρέτου και περισκοπικού τηλεφακού 5x σημειώνοντας ότι «ξεπερνά κατά πολύ τους ανταγωνιστές του».





«Έχουμε την τιμή να λαμβάνουμε ακόμα ένα βραβείο, αλλά και μία σημαντική αναγνώριση από την EISA για το P30 Pro. Με κάθε συσκευή, η HUAWEI δεσμεύεται να προσφέρει στους καταναλωτές νέα και βελτιωμένη εμπειρία φωτογράφησης, ξεπερνώντας το όριο των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι κάμερες των smartphones», δήλωσε ο Li Changzhu, Αντιπρόεδρος του Business Handset, HUAWEI Consumer Business Group. Η EISA πρότεινε επίσης το HUAWEI P30 Pro ως την τέλεια «παρέα» για τους επαγγελματίες φωτογράφους, πιστεύοντας ότι σημείωσε ακόμη μια εντυπωσιακή πρόοδο στη φωτογραφία με smartphone. Το HUAWEI P30 Pro πραγματοποίησε ένα απίστευτο βήμα στη φωτογραφία με smartphone παρουσιάζοντας τον πρωτοποριακό αισθητήρα HUAWEI SuperSpectrum, έναν οπτικό SuperZoom φακό, μια νέα κάμερα HUAWEI Time of Flight (ToF) και ενισχυμένη AI τεχνολογία σταθεροποίησης εικόνας.











Το ασύγκριτο σύστημα τετραπλής κάμερας Leica διαθέτει μια κύρια κάμερα 40MP, υπερ-ευρυγώνιο φακό 20MP, έναν τηλεφακό 8MP, τη νέα κάμερα HUAWEI ToF και μια εμπρόσθια κάμερα 32MP. Ο νέος περισκοπικός τηλεφακός επιτρέπει το μεγαλύτερο δυνατό οπτικό ζουμ χωρίς να μειώνεται η ποιότητα της εικόνας. Σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα φίλτρα που παρέχει η κύρια κάμερα 40 MP και τη σταθεροποίηση εικόνας του OIS και του AIS, ο SuperZoom φακός προσφέρει 5x οπτικό, 10x υβριδικό και 50x ψηφιακό ζουμ με υψηλή ανάλυση και λεπτομέρεια.





Το κομψό διπλό τρισδιάστατο γυάλινο σώμα του HUAWEI P30 Pro και η οθόνη OLED Dewdrop 6.47" είναι ανθεκτικά στη σκόνη και το νερό και τροφοδοτούνται από τον Kirin 980, το πρώτο chipset διεργασιών κινητών 7nm στον κόσμο. Το Huawei P30 Pro χρησιμοποιεί επίσης μπαταρία 4200 mAh για κορυφαία απόδοση, η οποία διαρκεί έως και δύο ημέρες κανονικής χρήσης.





Τα μέλη της EISA περιλαμβάνουν εξειδικευμένα Μέσα ενημέρωσης σε όλο το φάσμα των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης από περισσότερες από 30 χώρες και κάθε μέλος συνεισφέρει σε μία ή περισσότερες από τις έξι ομάδες εμπειρογνωμόνων της EISA:

Φωτογραφία

Κινητές συσκευές

Hi-Fi

Home theatre audio

Home theatre display & video

Ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων



Κάθε χρόνο, τα μέλη της EISA ορίζουν μία λίστα με τα προϊόντα που θεωρούν ότι ξεχώρισαν με την παρουσία τους στην αγορά σε κάθε μία από τις παραπάνω ειδικές κατηγορίες. Οι υποψηφιότητες παρουσιάζονται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της EISA, όπου τα μέλη διεξάγουν μια εις βάθος συζήτηση πριν ψηφίσουν για τον νικητή κάθε κατηγορίας.





Το βραβείο θα παραδοθεί επίσημα στη Huawei κατά τη διάρκεια της IFA στην τελετή απονομής των βραβείων EISA στις 6 Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο, συμπίπτοντας με το άνοιγμα της Διεθνούς Έκθεσης Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων, Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών IFA.





Επίσημο βραβείο EISA για το Καλύτερο Smartphone 2019 - HUAWEI P30 Pro





"Με την εγκατάσταση της τετραπλής κάμερας, η Huawei έχει κάνει ακόμα μία εντυπωσιακή πρόοδο στη φωτογραφική μηχανή των κινητών τηλεφώνων. Οι φωτογραφίες χαμηλού φωτισμού είναι μακράν οι καλύτερες που μπορείτε να πάρετε σήμερα από ένα smartphone, ενώ οι εξαιρετικές λειτουργίες ευρυγώνειου φακού, πορτρέτου και περισκοπικού τηλεφακού 5x ξεπερνούν κατά πολύ τους ανταγωνιστές του. Το P30 Pro εντυπωσιάζει επίσης με την εκπληκτική ανθεκτική στο νερό κατασκευή, την εξαιρετική οθόνη, την αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων με γρήγορη απεικόνιση και τη μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας που υποστηρίζεται τόσο από ενσύρματη όσο και από ασύρματη φόρτιση. Με υποστήριξη αρχείων raw και δυνατότητα αποθήκευσης έως και 512GB, το Huawei P30 Pro είναι ο ιδανικός σύντροφος για επαγγελματίες φωτογράφους».





Στο παρελθόν, η EISA έχει βραβεύσει το HUAWEI P20 ως "EISA Best Smart Phone 2018", το HUAWEI P10 ως "EISA Smartphone Camera 2017-2018", το HUAWEI Watch 2 ως "EISA Wearable Device 2017-2018" και το HUAWEI P9 ως "European Consumer smartphone 2016-2017".