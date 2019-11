Προσοχή: Το Facebook χρησιμοποιεί κρυφά την κάμερα του iPhone σου

Προσοχή για τους χρήστες iPhone: Απ' ό,τι φαίνεται η εφαρμογή του Facebook χρησιμοποιεί την κάμερα του τηλεφώνου, χωρίς να το γνωρίζει ο χρήστης κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης της ροής (feed).



Ένας χρήστης iPhone, o Joshua Maddux, έκανε μια ανάρτηση στο Twitter με αυτήν την ασυνήθιστη συμπεριφορά της εφαρμογής του Facebook για iOS. Στο υλικό που δημοσίευσε φαίνεται καθαρά ότι η κάμερα δουλεύει στο background την ώρα που ο χρήστης διαβάζει το feed του.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl