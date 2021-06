Apple iOS 15 / macOS Monterey / watchOS 8 / iPadOS 15: Παρουσίαση για τα νέα λειτουργικά συστήματα της εταιρείας

Η iSquare, επίσημος διανομέας των προϊόντων Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό, ότι η Apple ανακοίνωσε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Προγραμματιστών WWDC 2021, μια σειρά από καινοτόμες τεχνολογίες που ανεβάζουν τον πήχη στην εμπειρία χρήσης των προϊόντων της. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με ανακοινώσεις λειτουργιών και χαρακτηριστικών, οι οποίες αφορούν στην υγεία, την ασφάλεια, την επικοινωνία και την παραγωγικότητα.



Το iOS 15, το λειτουργικό σύστημα των iPhone, κάνει τις FaceTime κλήσεις πιο «φυσικές», εισάγει το SharePlay που προωθεί τις κοινές εμπειρίες μεταξύ αγαπημένων προσώπων και βοηθά τους χρήστες να εστιάζουν στην εργασία τους, καθώς και να μένουν συγκεντρωμένοι χάρη στους νέους τρόπους διαχείρισης ειδοποιήσεων. Ταυτόχρονα, εισάγει ευφυείς καινοτομίες στην εφαρμογή Φωτογραφίες και στη λειτουργία της αναζήτησης για ασυναγώνιστα γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες. Οι Χάρτες της Apple αποκαλύπτουν όμορφους, νέους τρόπους εξερεύνησης, η εφαρμογή Καιρός επανασχεδιάζεται με χάρτες πλήρους οθόνης και γραφικές απεικονίσεις δεδομένων, το Wallet προσφέρει υποστήριξη για κλειδιά σπιτιού και ταυτότητες, ενώ η περιήγηση στο Διαδίκτυο με το Safari καθίσταται ακόμα πιο απλή με μια νέα γραμμή καρτελών και τα Tab Groups. Το iOS 15 περιλαμβάνει, επίσης, νέα χαρακτηριστικά ελέγχου απορρήτου στο Siri, στο Mail και σε πολλές άλλες λειτουργίες του συστήματος με στόχο την περαιτέρω προστασία των πληροφοριών των χρηστών.



To iPadOS 15 προσφέρει νέες δυνατότητες, βοηθώντας τους χρήστες να εκμεταλλευτούν την ευελιξία του iPad ώστε να γίνουν ακόμα πιο παραγωγικοί. Το iPadOS 15 εισάγει μια επανασχεδιασμένη εμπειρία Πολλαπλών Εργασιών που είναι ακόμα πιο διαισθητική, καθιστώντας λειτουργίες, όπως το Split View και το Slide Over, πιο εύκολες από ποτέ στη χρήση και πιο ισχυρές. Οι Σημειώσεις προσφέρουν ολοκαίνουριους τρόπους συνεργασίας και οργάνωσης μέσω του Quick Note είτε ο χρήστης πληκτρολογεί, είτε χρησιμοποιεί το Apple Pencil. Η νέα οργάνωση των widgets στην Αρχική Οθόνη και τη βιβλιοθήκη εφαρμογών προσφέρει απλούς τρόπους εξατομίκευσης της εμπειρίας χρήσης του iPad και τη δυνατότητα της πλήρους οργάνωσης των apps. Η Μετάφραση παρέχει νέες δυνατότητες που αφορούν κείμενα και συνομιλίες, ενώ ο χρήστης μπορεί πλέον να δημιουργεί εφαρμογές για iPhone και iPad με το Swift Playgrounds. Το iPadOS 15, επίσης, περιλαμβάνει με τη σειρά του νέα χαρακτηριστικά που αφορούν στον έλεγχο απορρήτου, όπως το iOS 15.



To macOS Monterey είναι η τελευταία έκδοση του πιο προηγμένου λειτουργικού συστήματος υπολογιστών στον κόσμο. Το macOS Monterey φέρνει νέους τρόπους με τους οποίους οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν, να είναι παραγωγικοί και να δουλέψουν απρόσκοπτα μεταξύ των συσκευών της Apple. Το SharePlay επιτρέπει στον χρήστη να μοιράζεται εμπειρίες όπως video ή μουσική και η λειτουργία Shared with You διευκολύνει την ανακάλυψη περιεχομένου που κοινοποιείται μέσω Μηνυμάτων απευθείας στις Φωτογραφίες, το Safari, τα Apple Podcasts, τα Apple News και την εφαρμογή Apple TV. Η σημαντική ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στο Safari προσφέρει μια νέα, βελτιωμένη γραμμή καρτελών και την ευφυή οργάνωσή τους με τα Tab Groups. Παράλληλα, οι συντομεύσεις έρχονται στο Mac, ώστε να αυτοματοποιήσουν καθημερινές εργασίες, ενώ η εφαρμογή Εστίαση βοηθά τους χρήστες να παραμένουν συγκεντρωμένοι στην εργασία τους και μειώνει τους περισπασμούς. Επιπλέον, το Universal Control και το AirPlay προσφέρουν νέους τρόπους απρόσκοπτης συνεργασίας του Mac με τις υπόλοιπες συσκευές της Apple.







Τέλος, η Apple παρουσίασε το watchOS 8, με νέα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν σε όποιον φοράει το Apple Watch να παραμείνει υγιής, ενεργός και πάντα σε επαφή με τα άτομα που είναι σημαντικά για εκείνον. Παράλληλα, οι ενημερώσεις στις εφαρμογές Wallet καθιστούν το Apple Watch ως ολοένα και πιο χρήσιμο εργαλείο, το οποίο προσφέρει αμέτρητες διευκολύνσεις στη καθημερινότητα του χρήστη. Ο επανασχεδιασμός της εφαρμογής Breathe και η εισαγωγή των νέων προπονήσεων Tai Chi και Pilates βοηθούν στην υποστήριξη της σωματικής και ψυχικής ευεξίας, ενώ το νέο watch face Πορτρέτου, καθώς και οι βελτιστοποιήσεις στις εφαρμογές Μηνυμάτων και Φωτογραφιών καθιστούν ακόμη πιο εύκολη τη σύνδεση με αγαπημένα πρόσωπα.



Όλα τα νέα λειτουργικά συστήματα για τις συσκευές Apple θα γίνουν διαθέσιμα στο ευρύ κοινό το φθινόπωρο.