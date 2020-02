Disney+: Πότε έρχεται τελικά στην Ελλάδα;

Η συνδρομητική υπηρεσία της Disney, το Disney+, σημειώνει τεράστια επιτυχία και παρότι έχει λανσαριστεί μόλις σε ελάχιστες χώρες, έχει ήδη καταφέρει να μαζέψει 28,6 εκατ. συνδρομητές, όπως ανακοίνωσε στην παρουσίαση των οικονομικών της αποτελεσμάτων.



Η υπηρεσία προς το παρόν είναι διαθέσιμη σε ΗΠΑ, Καναδά και Ολλανδία και από τις 24 Μαρτίου 2020 θα επεκταθεί σε Ην. Βασίλειο, Ιρλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία και Ελβετία, ενώ από το καλοκαίρι του 2020 θα προστεθούν το Βέλγιο, οι σκανδιναβικές χώρες και η Πορτογαλία.



Δυστυχώς, οι Έλληνες χρήστες θα πρέπει να περιμένουν μέχρι το 2021, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του insomnia.gr, η υπηρεσία θα έρθει στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2021.



Επίσης μάθαμε ότι η συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας, The Mandalorian, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, θα γίνει διαθέσιμη τον Οκτώβριο, που θα κυκλοφορήσει η 2η σεζόν. Από το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, επίσης έχουμε νεότερα, αφού παρουσιάστηκε ένα νέο trailer με τις πολυαναμενόμενες σειρές, Falcon and the Winter Soldier (Αύγουστος 2020), WandaVision (Δεκέμβριος 2020) και Loki, δίνοντας τροφή στους φαν, που περιμένουν με ανυπομονησία τη συνέχεια.



Τέλος, όσον αφορά την αναμενόμενη σειρά, Obi-Wan, πληροφορίες λένε ότι θα καθυστερήσει λίγο παραπάνω, καθώς τα σενάρια που υπάρχουν ως τώρα για τη σειρά λέγεται ότι δεν κατάφεραν να ικανοποιήσουν τα στάνταρ των υπευθύνων της Lucasfilm, με αποτέλεσμα να μπει στον πάγο η προπαραγωγή, η οποία αναμένεται να συνεχίσει ξανά το ερχόμενο καλοκαίρι.



Όταν τελικά γίνει διαθέσιμη η υπηρεσία και στη χώρα μας, η τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθηθεί πιθανώς να είναι ίδια με αυτή της υπόλοιπης Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή οι τιμές στην Ολλανδία είναι €6,99/μήνα ή €69,99/χρόνο.



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης