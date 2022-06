Δείτε πότε έρχονται στο ελληνικό Disney+ το Daredevil και οι άλλες σειρές της Marvel που έφυγαν από το Netflix

Οι σειρές της Marvel που απολαύσαμε στο Netflix πλέον έρχονται στο ελληνικό Disney+.



Στα τέλη του 2013 το Netflix ξεκίνησε τη συνεργασία του με τη Marvel, μέσω του τμήματος παραγωγής του ABC. Από τότε, παρουσίασε τρεις σεζόν Daredevil, άλλες τρεις Jessica Jones και δύο σεζόν από τα Luke Cage, Iron Fist και The Punisher, μαζί με μια μίνι σειρά crossover (The Defenders). Συνολικά, είδαμε 13 σεζόν τηλεοπτικών παραγωγών μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια.



Το Netflix συγχρηματοδότησε αυτές τις παραγωγές με αντάλλαγμα τα δικαιώματα μετάδοσης, όμως τελικά υπέγραψαν απλά ένα συμβόλαιο αποκλειστικότητας περιορισμένου χρόνου με το ABC, το οποίο ανήκει στην Disney. Όταν έληξε το συμβόλαιο αυτό, οι συγκεκριμένες σειρές κατέβηκαν από την πλατφόρμα του Netflix και ο έλεγχος για αυτές και τους χαρακτήρες τους επέστρεψε στην Disney και τα Marvel Studios.







Λογικό κι επόμενο ήταν λοιπόν οι συγκεκριμένες σειρές να έρθουν στη συνδρομητική πλατφόρμα της Disney, το Disney+. Κι ενώ σε κάποιες χώρες του εξωτερικού, έχουν ήδη προστεθεί στη βιβλιοθήκη του Disney+, στην Ελλάδα ακόμη δεν ήταν διαθέσιμες. Αυτό όμως αλλάζει άμεσα.



Από αύριο, 29 Ιουνίου, προστίθενται στο ελληνικό Disney+ οι παρακάτω τηλεοπτικές σειρές:

Marvel's Daredevil (Σεζόν 1-3)

Marvel's Jessica Jones (Σεζόν 1-3)

Marvel's Luke Cage (Σεζόν 1-2)

Marvel's Iron Fist (Σεζόν 1-2)

Marvel's The Defenders (Σεζόν 1)

Marvel's The Punisher (Σεζόν 1-2)





Οι παραπάνω σειρές έρχονται να προστεθούν στις τηλεοπτικές παραγωγές της ίδιας της Disney και της Marvel, δηλαδή στα: WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If...?, Hawkeye, Moon Knight και το Ms. Marvel, που έχει ήδη 3 διαθέσιμα επεισόδια από τα συνολικά 6 που θα προβληθούν μέχρι τις 13 Ιουλίου.



Οι πιο πρόσφατες σειρές της Marvel ανήκουν στην 4η φάση του κινηματογραφικού σύμπαντός της. Έχουμε ήδη παρακολουθήσει cameos και guest εμφανίσεις από τον Daredevil και άλλους χαρακτήρες σε παραγωγές του MCU και πλέον το μόνο που μένει να μάθουμε είναι αν θα δούμε τελικά την Disney να συνεχίζει το Daredevil, αλλά και τις υπόλοιπες σειρές, από τις οποίες πλέον έχει λάβει πίσω τα δικαιώματα.



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης