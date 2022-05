Η Samsung παρουσιάζει τη νέα τεχνολογία Micro LED στη διεθνή έκθεση ISE 2022

Η Samsung Electronics Co., Ltd. παρουσιάζει το μέλλον της τεχνολογίας Micro LED στη διεθνή έκθεση Integrated Systems Europe (ISE) 2022 στη Βαρκελώνη, με τρία νέα μοντέλα της υπερσύγχρονης οθόνης της, The Wall.



«Η τεχνολογία Micro LED καθορίζει το μέλλον της καινοτομίας της οθόνης. Από τη βιομηχανία προϊόντων πολυτελείας έως τον κλάδο φιλοξενίας και ταξιδιού, οι δυνατότητες των Micro LED οθονών είναι ατελείωτες, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επιτύχουν ακόμη περισσότερα», σημείωσε ο Hyesung Ha, Πρόεδρος του Visual Display Business στη Samsung Electronics. «Η ISE είναι η μεγαλύτερη έκθεση του είδους της στον κόσμο και είμαστε ενθουσιασμένοι που αποκαλύπτουμε εκεί τη διευρυμένη σειρά του The Wall. Η τεχνολογία επόμενης γενιάς του The Wall προσφέρει οφέλη πέρα από κάθε προσδοκία, μεταμορφώνοντας τις επιχειρήσεις και ξεκλειδώνοντας, για αυτές, νέες ευκαιρίες».



2022 The Wall – Παρουσιάζοντας το πιο λεπτό Pixel που κατασκευάστηκε ποτέ



Στη φετινή έκθεση ISE, η Samsung θα αποκαλύψει το νέο μοντέλο της οθόνης The Wall για τη χρονιά 2022 (όνομα μοντέλου: IWB). Πρόκειται για μια καινοτόμο αρθρωτή Micro LED οθόνη που προσφέρει καθηλωτικές εμπειρίες θέασης σε μεγάλη κλίμακα και υψηλή ανάλυση. Το μοντέλο IWB θα είναι διαθέσιμο σε pixel μεγέθους 0,63 και 0,94, με το 0,63 να αποτελεί το λεπτότερο pixel που έχει παρουσιαστεί ποτέ στη σειρά The Wall. Η νέα οθόνη είναι πλέον διαθέσιμη για προπαραγγελία, σε όλο τον κόσμο.



Χάρη στη λειτουργία micro pitch, η νέα οθόνη της Samsung προβάλλει περιεχόμενο με κάθε λεπτομέρεια και διευρυμένο δυναμικό εύρος με τον ρυθμό καρέ 120Hz της οθόνης, το HDR10/10+ και το LED HDR. Μετά την εγκατάσταση, η The Wall παρέχει μια ποικιλία μεγεθών οθόνης, προβάλλοντας ταινίες από 4K σε 110 ίντσες και έως την απίστευτη ποιότητα 8K σε 220, ανταποκρινόμενη σε οποιαδήποτε ανάγκη προβολής, στο σπίτι ή σε επαγγελματικό χώρο. Αυτή η δυνατότητα ανάλυσης ενισχύεται από τον ισχυρό επεξεργαστή Micro AI (Artificial Intelligence), ο οποίος αναλύει κάθε δευτερόλεπτο περιεχομένου άμεσα και βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας, αφαιρώντας ταυτόχρονα τον «θόρυβο» από την εικόνα.



Το συνολικό μέγεθος των cabinets έχει αυξηθεί, επιτρέποντας σε επιχειρήσεις και καταναλωτές να εγκαταστήσουν μόνο τέσσερα modules για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας οθόνης UHD, που συνεπάγεται ταχύτερη και πιο οικονομική λειτουργία. Τα βελτιωμένα cabinets ενισχύουν την σύσταση μεγάλων οθονών υψηλής ανάλυσης και η αναβαθμισμένη μηχανική τους ποιότητα προσφέρει καθηλωτική θέαση, βελτιώνοντας παράλληλα τη διαδικασία εγκατάστασης. Μάλιστα, ο χρόνος εγκατάστασης έχει μειωθεί σημαντικά, προσφέροντας σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις σε σύγκριση με τις συμβατικές οθόνες σήμανσης LED.







H κατασκευή της οθόνης The Wall βασίζεται στις κορυφαίες τεχνολογίες του κλάδου. Πρώτον, με την τεχνολογία Multi View, η The Wall επιτρέπει την ταυτόχρονη αναπαραγωγή από έως και τέσσερις διαφορετικές πηγές σε μία οθόνη, χωρίς να απαιτείται πρόσθετος διαχωριστής για δυναμική εμφάνιση περιεχομένου. Δεύτερον, η τεχνολογία Black Seal, που είναι ενσωματωμένη στην οθόνη, δημιουργεί έναν καμβά χωρίς διαχωριστικά για υψηλότερη απόδοση μαύρου, με μια εξαιρετικά χαμηλή ανακλαστική μεμβράνη που έχει εφαρμοστεί για την ελαχιστοποίηση της εξωτερικής ανάκλασης φωτός. Επιπλέον, χάρη στην επεξεργασία 20-bit, η The Wall προσφέρει εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ομαλή εμπειρία θέασης, που υποστηρίζεται από μέγιστη ταχύτητα 2.000 nits, προβάλλοντας περιεχόμενο με μεγαλύτερη ευκρίνεια.



The Wall All-in-One – Πρωτοποριακή και εύκολη εγκατάσταση



Στην έκθεση της Βαρκελώνης θα αποκαλυφθεί επίσης η The Wall All-in-One (όνομα μοντέλου: IAB), η οποία θα είναι διαθέσιμη σε τρία διαφορετικά μοντέλα: σε ανάλυση 4K και 146 ίντσες, σε ανάλυση 2K και 146 ίντσες και σε ανάλυση 2K και 110 ίντσες. Η εντυπωσιακή οθόνη επόμενης γενιάς φέρνει, εκτός από τη μοναδική εμπειρία θέασης, και την καινοτομία στην εγκατάσταση. Η τυπική ανάλυση του The Wall All-in-One είναι ένας παράγοντας μορφής 16:9. Το προϊόν, το οποίο πωλείται μόνο μέσω οθόνης, θα είναι διαθέσιμο παγκοσμίως με το πέρας της ISE 2022.



Η εγκατάσταση της οθόνης The Wall All-In-One γίνεται ακόμη πιο εύκολη, αποτελώντας ένα από τα πιο καινοτόμα χαρακτηριστικά της, χάρη σε μια προ-ρυθμισμένη ραφή και ένα προσυναρμολογημένο kit πλαισίου. Αυτό το kit, που κάνει την όλη διαδικασία εγκατάστασης τόσο απλή όσο η εγκατάσταση μιας τηλεόρασης, περιλαμβάνει πλαίσια οθόνης σε αναλογία 16:9 και ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων S-box, μειώνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος απόκτησης.



Η οθόνη Wall-in-One διαθέτει έναν κομψό και λεπτεπίλεπτο σχεδιασμό με πάχος 49 mm, που ισοδυναμεί με 59 mm κατά την τελική εγκατάσταση , μετρώντας την απόσταση από τον τοίχο στην οθόνη. Ο λεπτός, χωρίς όρια και πλαίσια σχεδιασμός της, προσφέρει απευθείας σύνδεση εισόδου στην οθόνη χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστή συσκευή, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο την εγκατάσταση, χωρίς περιττά καλώδια.



Επιπλέον, δύο οθόνες 4K και 146 ιντσών μπορούν να εγκατασταθούν δίπλα-δίπλα για να δημιουργήσουν ένα μοντέλο αναλογίας 32:9, που θα συνδυάζει την επεξεργασία 20 bit, την τεχνολογία Black Seal και τον επεξεργαστή Micro AI, δημιουργώντας έναν ολόκληρο τοίχο οθόνης με εικόνα εξαιρετικής ποιότητας.



Σειρά οθονών για όλες τις χρήσεις προσαρμοσμένη στη νέα εποχή: Από σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων μέχρι υβριδικές τάξεις



Εκτός από την τεχνολογία Micro LED που αποτελεί ηγέτη στον κλάδο, κατά τη διάρκεια της έκθεσης ISE, η Samsung παρουσιάζει νέες συσκευές προβολής που ανταποκρίνονται στις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες της νέας εποχής. Η νέα σειρά αποτελεί παράδειγμα της διαρκούς καινοτομίας της Samsung στην παροχή λύσεων που ενσωματώνουν ανέπαφη επικοινωνία και βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.







Η πιο πρόσφατη σειρά οθονών για εξωτερικούς χώρους της Samsung (Όνομα μοντέλου: OHA 55'', 75'') έχει αναγνωρισθεί από τον οργανισμό Underwriters Laboratories (UL) για προβολή σε εξωτερικούς χώρους, ενώ ο λεπτός σχεδιασμός επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση και τη μακροπρόθεσμη απόδοση μέσω πιστοποίησης για προστασία IP56. Με το ανθεκτικό και υψηλής απόδοσης υλικό της, η οθόνη OHA αποδίδει σε διάφορες συνθήκες, όπως για παράδειγμα, σε σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV), η ζήτηση των οποίων γίνεται όλο και μεγαλύτερη καθώς οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων συνεχίζουν να αυξάνονται παγκοσμίως.



Στον τομέα της εκπαίδευσης, η Samsung συνεχίζει να προσφέρει υβριδικές εμπειρίες μάθησης χάρη στα καινοτόμα προϊόντα και λύσεις της. Το νέο Samsung Flip Pro 2022 (Όνομα Μοντέλου: WMB), διαθέσιμο σε δύο μοντέλα 75 και 85 ιντσών, είναι ένας διαδραστικός πίνακας που προσφέρει τόσο σε δασκάλους όσο και σε μαθητές βελτιωμένη χρηστικότητα και εξειδικευμένες δυνατότητες για την κάλυψη των διαρκώς μεταβαλλόμενων εκπαιδευτικών αναγκών.



Η δυνατότητα σύνδεσης με USB Type-C που πρόσφατα προστέθηκε στο Samsung Flip Pro παρέχει ολοκληρωμένο έλεγχο βίντεο και ισχύ (φόρτιση 65 W), ενώ οι κορυφαίες λειτουργίες λανθάνουσας κατάστασης αφής και πολλαπλής αφής επιτρέπουν την ταυτόχρονη συνεργασία σε έως και 20 άτομα. Ο νέος διαισθητικός πίνακας ελέγχου, οι αισθητήρες ελέγχου φωτεινότητας και τα τέσσερα ηχεία που βρίσκονται στο μπροστινό και το πίσω μέρος της συσκευής βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία στην τάξη και επιτρέπουν την απρόσκοπτη επικοινωνία μέσω βίντεο κλήσης σε ένα απομακρυσμένο ή υβριδικό περιβάλλον τάξης. Τέλος, χάρη στο SmartView+, μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα στην οθόνη και ασύρματα έως και 50 συσκευές, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα πολλαπλής προβολής σε έως και τέσσερις οθόνες, ιδανική λειτουργία για μεγαλύτερες αίθουσες συσκέψεων καθώς και ψηφιακές αίθουσες διδασκαλίας. Η τεχνολογία λειτουργεί απρόσκοπτα στο παρασκήνιο, καθιστώντας το προϊόν εύκολο στη χρήση τόσο από καθηγητές όσο και από μαθητές.







Στον ιστότοπο ISE 2022 Virtual Experience οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ψηφιακά τα καινοτόμα προϊόντα και λύσεις προβολής της Samsung, που θα παρουσιαστούν στην έκθεση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εντυπωσιακά προϊόντα και λύσεις ψηφιακής σήμανσης της Samsung, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://displaysolutions.samsung.com/showcase/virtual-experience/ise-2022.



Το περίπτερο της Samsung θα βρίσκεται στο Gran Via, Hall 3, 3F600, στη Βαρκελώνη από τις 10 έως τις 13 Μαΐου 2022.