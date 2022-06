Ιούνιος στην COSMOTE TV με 13 πρεμιέρες σειρών

Δεκατρείς σειρές κάνουν πρεμιέρα τον Ιούνιο, αποκλειστικά στην COSMOTE TV. Στις πρεμιέρες του μήνα συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ο 3ος κύκλος της μεταφυσικής σειράς θρίλερ Evil του βραβευμένου συγγραφικού διδύμου, Μισέλ & Ρόμπερτ Κίνγκ, το πολυαναμενόμενο Tom Swift, βασισμένο στην ομώνυμη λογοτεχνική σειρά που έχει πουλήσει περισσότερα από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, τα νέα επεισόδια της τρίτης πιο δημοφιλούς γαλλικής σειράς όλων των εποχών, H.I.P. και η αστυνομική σειρά του BBC, Sherwood.



Παράλληλα, θα προστεθεί ο τρίτος κύκλος του προσφιλούς κατασκοπευτικού θρίλερ, Killing Eve με πρωταγωνίστριες τη βραβευμένη με Critics Choice Award και γνωστή από τη συμμετοχή της στο Grey’s Anatomy, Σάντρα Ο και τη βραβευμένη με Emmy, Τζόντι Κόμερ. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back, τη Δευτέρα 13/6 στις 18.00 στο COSMOTE SERIES MARATHON HD. Από 13/6, θα είναι διαθέσιμος μόνο ο 3ος κύκλος στο COSMOTE TV PLUS.



Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών αμέσως μετά ή ταυτόχρονα με την προβολή του στα κανάλια (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο on demand, για θέαση οποιαδήποτε στιγμή.





Evil - 3ος κύκλος



Υπερφυσικά φαινόμενα, εξορκισμοί και μικρά καθημερινά «θαύματα» συνεχίζουν να απασχολούν την κλινική ψυχολόγο Κρίστεν και τον καθολικό εκπαιδευόμενο ιερέα Ντέιβιντ, οι οποίοι καταπιάνονται με ανεξήγητα μυστήρια με στόχο να ανακαλύψουν κατά πόσο υπάρχει επιστημονική εξήγηση πίσω από αυτά. Το θρίλερ φαντασίας Evil, δημιουργίας του δαιμόνιου διδύμου παραγωγών Μισέλ & Ρόμπερτ Κίνγκ, υπεύθυνων για μεγάλες επιτυχίες όπως The Good Wife & The Good Fight, επιστρέφει με ολοκαίνουργια επεισόδια στην COSMOTE TV, αμέσως μετά την Αμερική. Πρεμιέρα 48 ώρες μετά τις ΗΠΑ: Τρίτη 14/6, 23.00, COSMOTE SERIES HD.



In the Dark – 4ος κύκλος

Οι περιπέτειες της αντισυμβατικής τυφλής Μέρφι επιστρέφουν για το φινάλε της σειράς με νέα επεισόδια. Στο ξεκίνημα του νέου κύκλου, η Μέρφι βιώνει τις δύσκολες συνέπειες, μετά από την ομολογία των εγκλημάτων της στην αστυνομία, ενώ παράλληλα καλείται να διαχειριστεί την εξαφάνιση της συγκατοίκου και άσπονδης φίλης της, Τζες. Πρεμιέρα 48 ώρες μετά τις ΗΠΑ: Τετάρτη 8/6, 22.00, COSMOTE SERIES HD.



Tom Swift





Ο Τομ είναι ένας δισεκατομμυριούχος εφευρέτης που παρασύρεται σε έναν παράλληλο κόσμο συνωμοσίας και ανεξήγητων φαινομένων που ακολουθούν την σοκαριστική εξαφάνιση του πατέρα του. Το spin-off της σειράς Νάνσυ Ντρου, με πρωταγωνιστή τον Τάιαν Ρίτσαρντς, είναι βασισμένο στην ομώνυμη λογοτεχνική σειρά επιστημονικής φαντασίας και περιπέτειας με έμφαση στην επιστήμη, την εφεύρεση και την τεχνολογία, που έχει πουλήσει περισσότερα από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Πρεμιέρα 24 ώρες μετά τις ΗΠΑ: Τετάρτη 1/6, 23.00, COSMOTE SERIES HD.



Sherwood

Δυο απροσδόκητοι φόνοι, μια διχασμένη κοινότητα και ένα από τα μεγαλύτερα ανθρωποκυνηγητά στη βρετανική ιστορία έρχονται στην COSMOTE TV. Για να λύσουν το μυστήριο, δυο επιθεωρητές της αστυνομίας πρέπει να συνεργαστούν και ξεχάσουν –έστω προσωρινά- τον μεταξύ τους ανταγωνισμό που ξεκινά πίσω στο 1984 και την σαρωτική απεργία των Μεταλλωρύχων που κατέστρεψε ζωές και διέλυσε ολόκληρες οικογένειες. Η σειρά του BBC βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Πρεμιέρα αμέσως μετά το Ηνωμένο Βασίλειο με διπλό επεισόδιο στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS την Τετάρτη 15/6. Μετά την πρεμιέρα της, η σειρά θα προβάλλεται και στο COSMOTE SERIES HD κάθε Πέμπτη στις 22:00.



P-Valley – 2ος κύκλος

Μέσα σε ένα κλίμα έντονων πολιτικών διεργασιών, με τις πιθανότητες επιβίωσης, αλλά και το μέλλον του ίδιου του καζίνο να κρέμονται από μια κλωστή, οι strippers και όλο το προσωπικό του κλαμπ δείχνουν αποφασισμένοι να παλέψουν με κάθε κόστος για την σωτηρία της επιχείρησης. Η βραβευμένη, τολμηρή σειρά P-Valley κέρδισε κοινό και κριτικούς, φωτίζοντας μία από τις πιο σκοτεινές όψεις της κοινωνίας κι αντιμετωπίζοντας με ευαισθησία θέματα ταυτότητας φύλου, τις παγίδες της RnB κουλτούρας, αλλά και την διατήρηση της ανθρωπιάς, ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες. Πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ: Πέμπτη 9/6, 23.00, COSMOTE SERIES HD.



H.I.P. – 2ος κύκλος



Με IQ 160, η ζωή δεν ήταν ποτέ εύκολη για την Μοργκάν. Ως σύμβουλος ερευνών, νιώθει ίσως για πρώτη φορά περήφανη για τις ιδιαίτερες ικανότητές της. Στα νέα επεισόδια, η Μοργκάν θα βρεθεί πιο κοντά στην απάντηση του τι απέγινε η πρώτη της αληθινή αγάπη που εξαφανίστηκε δεκαπέντε χρόνια πριν, ενώ εκείνη ήταν έγκυος στο παιδί τους. Το H.I.P. ξεχώρισε για την ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ, τις καυστικές ατάκες και την χαρισματική πρωταγωνίστρια, καταγράφοντας ρεκόρ ακροαματικότητας με μέσο όρο 11,5 εκατομμύρια θεατές ανά επεισόδιο. Εξελίχτηκε σε μιντιακό φαινόμενο και ανακηρύχθηκε η τρίτη πιο δημοφιλής γαλλική σειρά όλων των εποχών. Την πρεμιέρα της 2ης σεζόν την παρακολούθησαν 9,3 εκατομμύρια τηλεθεατές, οδηγώντας σε ένα ακόμα ρεκόρ: αυτό της σειράς με την υψηλότερη θεαματικότητα για το 2022, έως αυτή τη στιγμή. Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Σάββατο 25/6, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD. Ο προηγούμενος κύκλος είναι ήδη διαθέσιμος στο COSMOTE TV PLUS.



Grace – 2ος κύκλος

Με τις ανορθόδοξες τακτικές του να αμφισβητούνται και την εξαφάνιση της συζύγου του να τον στοιχειώνει ακόμα, ο ντετέκτιβ Ρόι Γκρέις καλείται να εξιχνιάσει μια σειρά από νέα μυστηριώδη εγκλήματα που θα τεστάρουν τις αντοχές του. Βασισμένο στα μπεστ σέλερ μυθιστορήματα του Πίτερ Τζέιμς, με πρωταγωνιστή τον Τζον Σιμ ως τον επίμονο επιθεωρητή ντετέκτιβ Ρόι Γκρέις, η δημοφιλής μίνι σειρά της ITV, επιστρέφει με δεύτερο κύκλο και τρία απολαυστικά, μεγάλης διάρκειας επεισόδια, αποκλειστικά στην COSMOTE TV. Η σειρά βιβλίων Ρόι Γκρέις έχει μεταφραστεί σε 37 γλώσσες με παγκόσμιες πωλήσεις άνω των 20 εκατομμυρίων. Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Κυριακή 19/6, 21.30, COSMOTE SERIES MARATHON HD. Ο προηγούμενος κύκλος είναι ήδη διαθέσιμος στο COSMOTE TV PLUS.



We Hunt Together – 2ος κύκλος



Δυο χρόνια μετά το ανατρεπτικό φινάλε του πρώτου κύκλου, το στυλιζαρισμένο θρίλερ αγωνίας του BBC επιστρέφει με νέα επεισόδια. Η δολοφόνος Φρέντι κυκλοφορεί ξανά ελεύθερη, έχοντας πείσει την αστυνομία πως και η ίδια έπεσε θύμα χειραγώγησης από τον νεκρό πλέον σύντροφο της Μπάμπα, που ήταν και ο εγκέφαλος πίσω από όλα τα βίαια περιστατικά. Ωστόσο, η θυσία του Μπάμπα φαίνεται να ήταν μάταιη, καθότι η επιθεωρητής Λόλα γρήγορα ανακαλύπτει ένα γράμμα που ενοχοποιεί εκ νέου την Φρέντι. Ο δεύτερος κύκλος της, αναγνωρισμένης από κοινό και κριτικούς, σειράς, υπόσχεται ένα νέο αδυσώπητο δολοφονικό κρεσέντο εκδίκησης στους δρόμους του Λονδίνου, γεμάτο ανατροπές και καταιγιστικές εξελίξεις. Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Παρασκευή 3/6, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD. Ο προηγούμενος κύκλος είναι ήδη διαθέσιμος στο COSMOTE TV PLUS.



Motherland: Fort Salem – 3ος κύκλος

Σε μια παράλληλη Αμερική του σήμερα, οι μάγισσες υπάρχουν κι έχουν συνάψει ανακωχή με την αμερικάνικη κυβέρνηση εδώ και 300 χρόνια. Το Motherland: Fort Salem ακολουθεί τις περιπέτειες τριών νέων μαγισσών που υποχρεούνται να γραφτούν στον αμερικάνικο στρατό σε ηλικία δεκαοκτώ χρόνων και να τον υπηρετήσουν δια βίου ενάντια σε κάθε πιθανό εχθρό των Ηνωμένων Πολιτειών. Στον τρίτο και τελευταίο κύκλο της σειράς, οι ηρωίδες έχουν δραπετεύσει από τον αμερικανικό στρατό κι αναζητούν εναγωνίως προστασία, ενώ επικίνδυνοι κυνηγοί μαγισσών βρίσκονται στο κατόπι τους. Πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ: Κυριακή 26/6, 23.00, COSMOTE SERIES HD. Την ίδια μέρα θα είναι διαθέσιμοι και οι προηγούμενοι 2 κύκλοι της σειράς.



Until the Last Heartbeat

Η σειρά της RAI ακροβατεί στα δυσδιάκριτα όρια μεταξύ ηθικής και παραβατικότητας, ενώ εξετάζει πώς μια ενστικτώδης επιλογή μπορεί να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή ενός ανθρώπου. Ο Ντιέγκο Μαντσίνι τα έχει όλα: μια ωραία οικογένεια και μια επιτυχημένη καριέρα ως καρδιοχειρουργός. Η ειδυλλιακή καθημερινότητα του ανατρέπεται, όταν ο επτάχρονος γιος του εμφανίζει πρόβλημα υγείας και χρειάζεται καρδιακό μόσχευμα. Αναγκασμένος να δράσει γρήγορα, αποφασίζει να παρακάμψει τη νεαρή δικαιούχο της μοναδικής διαθέσιμης καρδιάς, τοποθετώντας τον γιο του στην κορυφή της λίστας μεταμοσχεύσεων, και εμπλέκεται σε μια επικίνδυνη συνομωσία που τον φέρνει αντιμέτωπο με τα πλοκάμια της ιταλικής μαφίας. Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Σάββατο 4/6, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.



The Shelter

Από τους βραβευμένους με Όσκαρ παραγωγούς Pablo, Juan de Dios Larraín (A Fantastic Woman, La Jauría), ένα συγκλονιστικό sci-fi θρίλερ επιβίωσης κάνει πρεμιέρα στη «μικρή οθόνη» της COSMOTE TV. Η Βικτώρια φτάνει στη φάρμα του πρώην συζύγου της για να πάρει τα παιδιά της και να επιστρέψει στην πόλη, αλλά μια ξαφνική καταιγίδα την αναγκάζει να διανυκτερεύσει. To ίδιο βράδυ, περιγραφές μεταφυσικών φαινομένων και φήμες για πιθανή εισβολή εξωγήινων καταλαμβάνουν το διαδίκτυο. Όταν οι επικοινωνίες διακόπτονται απότομα, η απόκοσμη σιωπή φέρνει αναταραχή και δεκάδες άνθρωποι καταφτάνουν στο απομονωμένο αγρόκτημα απελπισμένοι για καταφύγιο, ενώ η οικογένεια αναγκάζεται να προετοιμαστεί για ενδεχόμενη επίθεση από μια μυστηριώδη δύναμη. Κι ενώ ο κόσμος που ξέρουν, μοιάζει να χάνεται, πρέπει να προσδιορίσουν τι είναι πραγματικό και τι όχι, προχωρώντας σε οδυνηρές επιλογές για να προστατεύσουν εκείνους που αγαπούν. Πρεμιέρα αμέσως μετά την προβολή στο εξωτερικό: Κυριακή 26/6, 22.00, COSMOTE SERIES HD.



White Sands

Για να εξιχνιάσουν την άγρια δολοφονία ενός νεαρού Γερμανού σέρφερ, δύο ντετέκτιβ στέλνονται κρυφά σε μια τουριστική παραθαλάσσια πόλη της Δανίας, όπου κανείς δεν εμπιστεύεται την αστυνομία. Προκειμένου να στεφθεί η μυστική αποστολή τους με επιτυχία, η Έλεν και ο Τόμας αναγκάζονται να παραστήσουν το ευτυχισμένο παντρεμένο ζευγάρι που μετακομίζει από την πρωτεύουσα στις ακτές της Βόρειας Θάλασσας για να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Ωστόσο, καθώς εργάζονται για την επίλυση του μυστηρίου, έρχονται σε επαφή με τα ένοχα μυστικά των κατοίκων, αλλά και με τα δικά τους συναισθήματα που ξυπνούν από το λήθαργο. Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Παρασκευή 17/6, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.



Players

Από τους βραβευμένους παραγωγούς του American Vandal, μια ενδελεχής ματιά στον άκρως ανταγωνιστικό, αλλά συχνά κωμικό κόσμο του επαγγελματικού online gaming. Μια ομάδα παικτών του League of Legends που έχει βρεθεί πολλές φορές κοντά στη νίκη, αλλά δεν έχει κερδίσει ποτέ το πρωτάθλημα, αναγκάζεται να συνεργαστεί με ένα χαρισματικό 17χρονο που διαταράσσει τις ήδη εύθραυστες ισορροπίες μεταξύ των βετεράνων. Η σειρά είναι γυρισμένη σαν ντοκιμαντέρ που παρακολουθεί την καθημερινότητα των πρωταγωνιστών στα πρότυπα του The Office και του Modern Family. Πρεμιέρα με 3 επεισόδια, 24 ώρες μετά τις ΗΠΑ: Παρασκευή 17/6, COSMOTE TV PLUS.