Τι παίζει στο Netflix | Ιανουάριος 2020

Του Παύλου Κρούστη



Έπειτα από τον πλούσιο σε περιεχόμενο Δεκέμβρη με τις χριστουγεννιάτικες σειρές και ταινίες, αλλά και την πολυαναμενόμενη σειρά "The Witcher", ο Ιανουάριος έρχεται στο Netflix με ακόμα πιο συναρπαστικό υλικό. Αγαπημένες σειρές επιστρέφουν, με το 3ο μέρος για τις "Ανατριχιαστικές Περιπέτειες της Σαμπρίνα", την τελευταία σεζόν του "Άννα με Α", τη 2η σεζόν του "Σεξουαλική Αγωγή", τη 2η σεζόν του "Τιτάνες", ενώ έχουμε δύο νέες πολύ ενδιαφέρουσες δραματικές σειρές, "Μεσσίας" και "Δράκουλας" (από τους δημιουργούς της σειράς "Σέρλοκ"). Στις ταινίες, θα δούμε αγαπημένες παραγωγές, όπως την αρχική τριλογία του Jurassic Park, το Men in Black II, το Mamma Mia!, La La Land, Μάτια Ερμητικά Κλειστά, American Sniper και άλλα πολλά. Επίσης έρχονται πρωτότυπες παραγωγές του Netflix, όπως το "Άκοπο Διαμάντι" με τον Άνταμ Σάντλερ και το "Ζήσε Δυο Φορές, Αγάπα Μία".



Για όσους δεν γνωρίζουν, το Netflix αποτελεί την κορυφαία διαδικτυακή υπηρεσία ψυχαγωγίας παγκοσμίως, με περίπου 160 εκατομμύρια συνδρομές σε πάνω από 190 χώρες. Τα μέλη του απολαμβάνουν τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ και ταινίες από ένα ευρύ φάσμα ειδών και γλωσσών και μπορούν να παρακολουθούν απεριόριστο περιεχόμενο, όποτε και όπου επιθυμούν, από οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο Internet. Τα μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθούν, να κάνουν παύση και να συνεχίζουν να παρακολουθούν το περιεχόμενο, χωρίς διαφημιστικά σποτ ή δεσμεύσεις.





ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX





Μεσσίας (01/01/2020)

Messiah









Μια πράκτορας της CIA ανακαλύπτει ότι κάποιος προσελκύει τη διεθνή προσοχή διαταράσσοντας την κοινή γνώμη και αρχίζει να ερευνά. Θρίλερ για τη δύναμη των social media.



Δράκουλας (Έρχεται σύντομα)

Dracula





Από τους δημιουργούς του "Σέρλοκ", σε αυτήν τη μίνι σειρά, εμπνευσμένη από το κλασικό μυθιστόρημα του Μπραμ Στόκερ, πρωταγωνιστεί ο Κλάις Μπανγκ.



Σεξουαλική Αγωγή: Σεζόν 2 (17/01/2020)

Sex Education: Season 2





Σεξ. Απασχολεί τους εφήβους. Τους ιντριγκάρει. Κι αυτό το παιδί είναι ο χειρότερος ειδικός επί του θέματος στο σχολείο. Δείτε τη δεύτερη σεζόν της εφηβικής σειράς.



Τιτάνες: Σεζόν 2 (10/01/2020)

Titans: Season 2



Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο Ρόμπιν και οι Τιτάνες δεν ανήκουν πλέον στο περιθώριο... το ίδιο και οι εχθροί τους.



Οι Ανατριχιαστικές Περιπέτειες της Σαμπρίνας: Μέρος 3 (24/01/2020)

Chilling Adventures of Sabrina: Part 3









Η Κίρναν Σίπκα επιστρέφει ως μισή μάγισσα - μισή θνητή Σαμπρίνα για το τρίτο μέρος της εφηβικής σειράς τρόμου, βασισμένης στα κόμικ "Archie".



Άννα με Α: Η Τελευταία Σεζόν (03/01/2020)

Anne with an E: The Final Season







Με κάποια σημαντικά γενέθλια, το παρελθόν της Άννας έρχεται στο προσκήνιο, καθώς η ίδια διευθετεί συναισθηματικά ζητήματα και αρχίζει να σχεδιάζει το μέλλον της.



Γκρέις και Φράνκι: Σεζόν 6 (15/01/2020)

Grace and Frankie: Season 6



Στην έκτη σεζόν της αστείας και αληθινής σειράς, η Τζέιν Φόντα και η Λίλι Τόμλιν υποδύονται δύο γυναίκες που φτιάχνουν τη ζωή τους από την αρχή.



Το Ράντσο: Η Τελευταία Σεζόν (24/01/2020)

The Ranch: The Final Season



Η κωμική σειρά με φόντο ένα ράντσο και πρωταγωνιστές τον Άστον Κούτσερ και τον Σαμ Έλιοτ επιστρέφει για την τελευταία σεζόν.



Rise of Empires: Ottoman (24/01/2020)

Rise of Empires: Ottoman



Συνδυασμός πρόζας και ντοκιμαντέρ, αυτή η σειρά εξετάζει την ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.



AJ and the Queen (10/01/2020)

AJ and the Queen



Μια εξωφρενική σειρά με τον Ρου Πολ στον ρόλο μιας άτυχης ντραγκ κουίν που ταξιδεύει στην Αμερική με ένα βαν, παρέα με μια αμείλικτη λαθρεπιβάτισσα δέκα ετών.



The Circle (01/01/2020)

The Circle



Σας καλωσορίζουμε στον απόλυτο διαγωνισμό δημοτικότητας. Για να κερδίσετε το χρηματικό βραβείο, θα είστε ο εαυτός σας, μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας ή κάποιος άλλος;



Next In Fashion (29/01/2020)

Next In Fashion



Σε αυτήν τη διαγωνιστική σειρά με παρουσιαστές την Αλέξα Τσανγκ και τον Ταν Φρανς, σχεδιαστές ρούχων δημιουργούν εμφανίσεις που μπορούμε να υιοθετήσουμε όλοι μας.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



Άκοπο Διαμάντι (31/01/2020)

Uncut Gems







Με το χρέος του να μεγαλώνει και τους εξαγριωμένους δανειστές να πιέζουν, ένας πολυλογάς κοσμηματοπώλης από τη Νέα Υόρκη ρισκάρει τα πάντα για τη ζωή του.



Ζήσε Δύο Φορές, Αγάπα Μία (17/01/2020)

Vivir dos veces



Ο Εμίλιο ψάχνει τον μεγάλο έρωτα της νιότης του με τη βοήθεια της κόρης και της εγγονής του. Θα καταφέρει να ξαναβρεί τη χαμένη του αγάπη προτού χάσει τη μνήμη του;



ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX



Τσιρλίντερς (08/01/2020)

Cheer



Γνωστή κατά κύριο λόγο για το διάσημο τσίλι της, η πόλη του Τέξας Κορσικάνα αποκτά σιγά-σιγά δημοτικότητα για ένα ακόμα εξαγώγιμο προϊόν: τις κορυφαίες μαζορέτες.



Νύχτα Στη Γη (29/01/2020)

Night On Earth



Από τους βραβευμένους παραγωγούς των "Πλανήτης Γη ΙΙ", "Ζωή" και "Γαλάζιος Πλανήτης", αυτή η εντυπωσιακή σειρά φυσικής ιστορίας αποκαλύπτει τα θαύματα της νύχτας.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



Η Κίπο και η Εποχή των Τρανοθηρίων (14/01/2020)

Kipo and the Age of Wonderbeasts



Η ζωή του "κοριτσιού του υπεδάφους", Κίπο, ανατρέπεται όταν αναδύεται σε έναν άγριο κόσμο με μεταλλαγμένα πλάσματα. Θα χρειαστεί πολλή βοήθεια για να επιστρέψει σπίτι.



Toot-Toot Κόρι το Αυτοκινητάκι (04/01/2020)

Go! Go! Cory Carson





Μπείτε στο αυτοκινητάκι Κόρι Κάρσον και ζήστε τις περιπέτειες της παιδικής ηλικίας στη ζικζακωτή Αυτοκινητούπολη! Βασισμένο στα γνωστά παιχνίδια Toot - Toot Αυτοκίνητα.



Οι Θεραπευτικές Δυνάμεις του Ντουντ: (13/01/2020)

The Healing Powers of Dude



Όταν ένα 11χρονο αγόρι με διαταραχή κοινωνικού άγχους πρέπει να πάει στο Γυμνάσιο, θα βρει τη δύναμη χάρη σ' έναν αξιαγάπητο κοπρίτη που λέγεται Κολλητάρι.