Τι παίζει στο Netflix | Μάιος 2022

To Netflix βρίσκει ξανά τα πατήματά του και επανέρχεται στην ενεργό δράση, "χτυπώντας" με ιδιαίτερα ενδιαφέρον περιεχόμενο.



Για αρχή, έχουμε επιτέλους την επιστροφή του πολυαναμενόμενου "Stranger Things", με το πρώτο μέρος της τέταρτης σεζόν, το οποίο έρχεται σχεδόν τρία χρόνια μετά την τρίτη σεζόν, που είχε γίνει διαθέσιμη στις 4 Ιουλίου 2019. Παράλληλα, ο Mike Myers, γνωστός για τον ρόλο του Austin Powers, έρχεται με τη δική του σειρά στο Netflix: το "The Pentaverate". Ακόμη μια αγαπημένη σειρά που επιστρέφει είναι το "Love, Death & Robots". H ανθολογία επιστημονικής φαντασίας έρχεται με την τρίτη σεζόν της. Άλλες σειρές που θα ενδιαφέρουν τους χρήστες της υπηρεσίες σίγουρα θα είναι το "Clark", που διηγείται την ιστορία του εγκληματία πίσω από το "Σύνδρομο της Στοκχόλμης", αλλά και η 6η σεζόν του βραβευμένου με EMMY, "The Lincoln Lawyer".



Από ταινίες, έχουμε να δούμε το "The Reader", το "Knowing" με τον Nicolas Cage, αλλά και την κωμωδία "Jackass 4.5".



ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



04/5/2022

Τρία Μέτρα πάνω από τον Ουρανό: Σεζόν 3

Summertime: Season 3



Άλλο ένα καλοκαίρι, άλλη μια σειρά ερωτικών τριγώνων καθώς η ομάδα εξερευνά τα πάθη της και δοκιμάζει τα όρια της φιλίας.



05/5/2022

The Pentaverate

The Pentaverate





Αφού επηρέασε τις παγκόσμιες εξελίξεις για αιώνες, μια μυστική κοινότητα αντιμετωπίζει μια απειλή εκ των έσω. Μπορεί ένας Καναδός ρεπόρτερ να σώσει αυτήν και τον κόσμο;



05/5/2022

Κλαρκ

Clark



Αυτή είναι η απίστευτη ιστορία του Κλαρκ Όλοφσον, του αμφιλεγόμενου εγκληματία πίσω από το "σύνδρομο της Στοκχόλμης", βασισμένη στις αλήθειες και τα ψέματά του.



06/5/2022

Καλώς Ήρθατε στην Εδέμ

Welcome to Eden



Μια παρέα νεαρών ενηλίκων πηγαίνουν σ' ένα πάρτι σε ένα απομακρυσμένο νησί, αλλά ο δήθεν παράδεισος που συναντάνε δεν είναι όπως φαίνεται.



13/5/2022

Ερσάν Κουνέρι

The Life and Movies of Erşan Kuneri



Επανεξετάζοντας το έργο που αφήνει πίσω του, ένας καταξιωμένος δημιουργός ερωτικών ταινιών αποφασίζει να ασχοληθεί και με άλλα είδη, από sci-fi μέχρι μεσαιωνική δράση.



13/5/2022

Ο Δικηγόρος με τη Λίνκολν

The Lincoln Lawyer



Η βραβευμένη με Emmy σειρά επιστρέφει για έκτη σεζόν.



13/5/2022

Νόιματ: Νέα Ζωή

New Heights



Όταν ο σύμβουλος επιχειρήσεων Μίχι Βις κληρονομεί την προβληματική φάρμα του μακαρίτη πατέρα του, πρέπει να αντιμετωπίσει το παρελθόν του και το μέλλον της οικογένειας.





20/5/2022

Έρωτας, Θάνατος & Ρομπότ: Μέρος 3

Love, Death & Robots: Volume 3





Αλλόκοτοι κόσμοι, βίαιες απολαύσεις και διαστροφές μάς περιμένουν στον τρίτο τόμο της βραβευμένης με Emmy ανθολογίας των Τιμ Μίλερ και Ντέιβιντ Φίντσερ.



20/5/2022

Entrevías: Σκληροί Δρόμοι

Wrong Side of the Tracks

Θυμωμένος με τους εμπόρους ναρκωτικών και τους ταραχοποιούς που διεισδύουν στη γειτονιά του, ένας βετεράνος πολέμου βάζει σκοπό να συνετίσει την ξεροκέφαλη εγγονή του.



27/5/2022

Stranger Things 4

Stranger Things 4: Volume 1



Με το ξεκίνημα των ανοιξιάτικων διακοπών, το σκοτάδι απλώνεται ξανά στο Χόκινς και πυροδοτεί νέο τρόμο, ανατριχιαστικές μνήμες και την απειλή ενός πολέμου.



ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



06/5/2022

Οι Αταίριαστοι 2

The Takedown

Αναγκασμένοι να ξανασυνεργαστούν μετά από μια δεκαετία, δύο αταίριαστοι αστυνομικοί ερευνούν έναν φόνο σε μια διχασμένη πόλη της Γαλλίας, όπου καραδοκεί μια συνωμοσία.

06/5/2022

Along for the Ride

Along for the Ride



Το καλοκαίρι πριν από το κολέγιο, ο διαβαστερό Auden συναντά την μυστηριώδη Eli, και - σε νυχτερινές αναζητήσεις - την βοηθά να βιώσει την ξέγνοιαστη εφηβική ζωή που της έλειπε.



11/5/2022

Ο Βασιλιάς των Αποδράσεων

The Getaway King



Μετά την εγχείρηση, η ζωή της Μάρτα κρέμεται από μια κλωστή, ενώ ο αληθινός έρωτας είναι κοντά. Μπορεί όμως η καρδιά να επιβληθεί σε παλιά μυστικά – και μια άστατη μοίρα;



13/5/2022

Ξανά στο Λύκειο

Senior Year



Πριν από 20 χρόνια, μια μαζορέτα έπεσε σε κώμα από ένα ατύχημα. Τώρα είναι 37, μόλις συνήλθε και ετοιμάζεται να ζήσει το όνειρό της: να γίνει η βασίλισσα του χορού.



18/5/2022

Η Τέλεια Οικογένεια

The Perfect Family



Αρχικά, η Λουσία αιφνιδιάζεται από την εκκεντρική οικογένεια της κοπέλας του γιου της. Όμως δεν έχει ιδέα τι επίδραση θα έχει στην άψογη και καθωσπρέπει ζωή της.



18/5/2022

Toscana

Toscana



Όταν ένας Δανός σεφ ταξιδεύει στην Τοσκάνη για να πουλήσει την επιχείρηση του πατέρα του, συναντά μια ντόπια γυναίκα που τον εμπνέει να ξανασκεφτεί την προσέγγισή του στη ζωή και την αγάπη.



19/5/2022

Ο Τέλειος Συνδυασμός

A Perfect Pairing



Για να κερδίσει έναν μεγάλο πελάτη, ένα επίμονο στέλεχος σε εταιρεία εμπορίας οίνου πηγαίνει σε μια φάρμα με πρόβατα στην Αυστραλία όπου φλερτάρει με έναν τραχύ ντόπιο.



20/5/2022

F*ck Love Too

F*ck Love Too

Ερωτικά τρίγωνα και εμμονικές αμφιβολίες δοκιμάζουν σχέσεις, καθώς η Λίσα πρέπει να πάρει μια δύσκολη απόφαση, ο Τζακ περνά κρίση και η Μπο αμφιβάλλει για τον γάμο της.



ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX



03/5/2022

Κράτησε την Αναπνοή: Βουτιά στον Πάγο

Hold Your Breath: The Ice Dive



Ακολουθήστε τη Γιοχάνα Νόρντμπλαντ σ' αυτό το ντοκιμαντέρ, στην προσπάθειά της να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ απόστασης κολύμβησης κάτω από τον πάγο με μια ανάσα.



04/5/2022

Τήξη Πυρήνα: Το Ατύχημα του Θρι Μάιλ Άιλαντ

Meltdown: Three Mile Island



Άνθρωποι εκ των έσω θυμούνται τα γεγονότα, τα επίμαχα ερωτήματα και τις μακροχρόνιες συνέπειες του ατυχήματος στον πυρηνικό σταθμό Θρι Μάιλ Άιλαντ της Πενσιλβάνια.α.



05/5/2022

Μωρά της Άγριας Φύσης

Wild Babies



Ακολουθήστε τις περιπέτειες μωρών λιονταριών, ελεφάντων, πιγκουίνων, παγκολίνων και άλλων, καθώς μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα σκαμπανεβάσματα της ζωής στην άγρια φύση.



11/5/2022

Ο Πατέρας Μας

Our Father



Όταν το τεστ DNA μιας γυναίκας αποκαλύπτει ότι έχει πολλά ετεροθαλή αδέλφια, ανακαλύπτει μια συνταρακτική πλεκτάνη με δωρητές σπέρματος κι έναν γνωστό γιατρό γονιμότητας.



19/5/2022

Η Λέξη από Κ με τον Άνταμ Κόνοβερ

The G Word with Adam Conover



Είτε την αγαπάτε είτε όχι, η κυβέρνηση παίζει τεράστιο ρόλο στη ζωή μας. Ο Άνταμ Κόνοβερ εξερευνά τους θριάμβους, τις αποτυχίες της και πώς μπορούμε να την αλλάξουμε.



ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



02/5/2022

Octonauts: Above & Beyond: Season 2



Ο πλοίαρχος Μπάρνακλς, ο Κουάζι και η ομάδα ανακαλύπτουν νέα μέρη και προστατεύουν ακόμα περισσότερα ζωάκια καθώς αναλαμβάνουν συναρπαστικές αποστολές σε όλο τον κόσμο..



19/5/2022

Αρχηγός από Κούνια: Μπόμπιρας Ξανά!

The Boss Baby: Back in the Crib



Ο ενήλικας Τεντ Τέμπλετον χρησιμοποιεί τα μαγικά της Τίνα για να γίνει πάλι ο Αρχιμπόμπιρας. Όμως η επιστροφή του στην Μπόμπιρες ΑΕ δεν είναι παιχνίδι για παιδιά.



26/5/2022

My Little Pony: Άφησε το Σημάδι σου

My Little Pony: Make Your Mark



O Ζιπ ανακαλύπτει ότι οι κρύσταλλοι φθίνουν και ξεκινά μια αποστολή για να μάθει το γιατί.



ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ



01/5/2022

Σκοτεινός Κώδικας (Knowing)

Σφραγισμένα Χείλη (The Reader)



20/5/2022

Jackass 4.5 (Jackass 4.5)