Γιορτινές παραστάσεις και συναυλίες με έκπτωση 50% για τους συνδρομητές COSMOTE στο Christmas Theater

Για δεύτερη χρονιά, η COSMOTE είναι επίσημος χορηγός του Christmas Theater στηρίζοντας πάνω από 30 καλλιτεχνικές δράσεις, που μεταφέρουν τη μαγεία των Χριστουγέννων σε μικρούς και μεγάλους. Στο πλαίσιο αυτό, οι συνδρομητές COSMOTE έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν συναρπαστικές παραστάσεις διεθνούς φήμης και συναυλίες δημοφιλών καλλιτεχνών με έκπτωση 50% στην τιμή του κάθε εισιτηρίου, μέσω του προγράμματος COSMOTE DEALS for YOU [1] και μέσα από τα My COSMOTE app και WHAT’S UP app.



30 γιορτινές παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους ζωντανεύουν στο Christmas Theater



Γιορτινές παραστάσεις για όλη την οικογένεια έρχονται αυτά τα Χριστούγεννα στο Christmas Theater, όπως είναι ο Καρυοθραύστης, με σπουδαίους χορευτές των φημισμένων μπαλέτων Κίροφ (Μαριίνσκι) και εξήντα συντελεστές να παρουσιάζουν το ωραιότερο παραμύθι των Χριστουγέννων. Η πολυβραβευμένη υπερπαραγωγή «Μπομπ Σφουγγαράκης», που έσπασε τα ταμεία στο Broadway, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στα ελληνικά. Η Κάρμεν Ρουγγέρη και η Χριστίνα Κουλουμπή με εντυπωσιακά σκηνικά, κοστούμια, ειδικά εφέ και βιντεοπροβολές, αξιοποιούν τις μεγάλες τεχνολογικές δυνατότητες του Christmas Theater και παρουσιάζουν τη ζωή και τους άθλους του Ηρακλή.



Επιπλέον, συναυλίες δημοφιλών καλλιτεχνών παγκοσμίου φήμης, όπως είναι οι δεξιοτέχνες μουσικοί που μεταφέρουν το αθηναϊκό κοινό στη Βιέννη του 18ου αιώνα, ερμηνεύοντας μερικά από τα πιο αγαπημένα έργα του Μότσαρτ και του Στράους. Η μουσική των Βαλκανίων έρχεται στην Αθήνα με τον Goran Bregovic και το «Christmas in the Balkans», ενώ το «Εμπάργκο» του Θάνου Μικρούτσικου και άλλες ιστορίες ενώνουν φίλους και αγαπημένους συνεργάτες σε μια μεγάλη συναυλία.



Περισσότερα για το πρόγραμμα των παραστάσεων: εδώ.



Στον χώρο του θεάτρου τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.



COSMOTE DEALS for YOU: Αποκλειστικές προσφορές σε πάνω από 65 επιχειρήσεις με ένα κλικ



Όλοι οι συνδρομητές COSMOTE -σταθερής, κινητής, καρτοκινητής ή COSMOTE TV- μπορούν να απολαμβάνουν τις αποκλειστικές προσφορές COSMOTE DEALS for YOU για φαγητό, shopping, ψυχαγωγία, αυτοκίνητο, αποδράσεις και super market, μέσα από περισσότερες από 65 συνεργασίες, που έχει εξασφαλίσει η COSMOTE. Το COSMOTE DEALS for YOU εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες προσφορές, παρέχοντας ολοένα και περισσότερες επιλογές σε όλη την Ελλάδα.|



Περισσότερες πληροφορίες για τις προσφορές COSMOTE DEALS for YOU στο: cosmote.gr/dealsforyou.