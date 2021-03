Η Google τιμά και στηρίζει τις Γυναίκες

Η Google υποστηρίζει την νέα γενιά γυναικών και καλεί μη κερδοσκοπικές και κοινωνικές οργανώσεις ανά τον κόσμο σε ένα Impact Challenge με στόχο την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και των νεαρών κοριτσιών.



Γιορτάζοντας τις «πρώτες απ’ όλες»



Από την πρώτη γυναίκα αστροναύτη στην πρώτη γυναίκα που ανέβηκε στο Έβερεστ, πέρυσι ο κόσμος αναζήτησε στο Google Search τον όρο «η πρώτη γυναίκα που...», περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Οι πρωτοπόροι κάθε τομέα εξακολουθούν να εμπνέουν τις νέες γενιές, ειδικά όταν πρόκειται για νεαρές γυναίκες και κορίτσια που σήμερα αγωνίζονται να πετύχουν τις δικές τους πρωτιές. Η Google τιμά τις γυναίκες εκείνες, οι πρωτιές των οποίων πέρασαν στην ιστορία, καθώς και όλες όσες ακολούθησαν τα βήματά τους.





Το φετινό Doodle για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας εξερευνά αυτό το ταξίδι της πρωτοπορίας, μέσα από τις ιστορικές αναφορές σε αντίστοιχες σελίδες του Google Search, σε όλο τον κόσμο. Από τις ακτιβίστριες και τις επιστήμονες, στις συγγραφείς και τις καλλιτέχνιδες, το Doodle για την Ημέρα της Γυναίκας 2021 απεικονίζει τα χέρια που άνοιξαν τις πόρτες για τις σημερινές γυναίκες.





Υποστηρίζουμε τις «πρωτιές» της επόμενης γενιάς



Εκτός από το να τιμήσουμε τις γυναίκες που έχουν πετύχει ιστορικές πρωτιές, αναζητάμε επίσης τρόπους για να υποστηρίξουμε τη νέα γενιά γυναικών – τις επιχειρηματίες, τις ηγέτιδες και όλες εκείνες που φέρνουν την αλλαγή.





Το 2020, ο αριθμός των επιχειρήσεων που καταγράφηκαν στη Google ως διοικούμενες από γυναίκες, αυξήθηκε παγκοσμίως κατά 163% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι να σας διευκολύνουμε να βρείτε και να υποστηρίξετε τέτοιας μορφής επιχειρήσεις στην κοινότητά σας. Ψάξτε απλώς, στην αγγλική γλώσσα, στο Google Search και στα Maps για “women-led” (διοικούμενα από γυναίκες) “women-led restaurants” (διοικούμενα από γυναίκες εστιατόρια) “women-led clothing stores” (διοικούμενα από γυναίκες καταστήματα ρούχων) και άλλα— ώστε να εντοπίσετε εύκολα και γρήγορα τις επιχειρήσεις αυτές στην περιοχή σας.





Παράλληλα, προσφέρουμε διαφημιστική επιχορήγηση 6 εκ. δολαρίων στις Γυναίκες των Ηνωμένων Εθνών για να τις βοηθήσουμε να ευαισθητοποιήσουν το κοινό σχετικά με τις τεράστιες συνέπειες που έχει η COVID-19 στις γυναίκες και τα νέα κορίτσια. Μαζί τους εργάζεται και μια ομάδα εθελοντών της Google ώστε να αναδειχτούν τα κρίσιμα αυτά στοιχεία (PSAs) σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές του κόσμου.









Συνεχίζουμε να τονίζουμε τα επιτεύγματα των γυναικών σε όλο τον κόσμο



Το Google Arts & Culture έχει συνεργαστεί με το Women of the World Foundation (Ίδρυμα για τις Γυναίκες του Κόσμου) προκειμένου να αναδείξουν 100 γυναικείες πρωτοβουλίες που προκαλούν τα στερεότυπα και επιφέρουν θετικές αλλαγές σε ευρεία κλίμακα. Στο πλαίσιο της έκθεσης μιας νέας φωτογράφου, οι θεατές συναντούν τις γυναίκες πίσω από εμπνευσμένα έργα και πρωτοβουλίες (meet the women behind) σε τομείς όπως η υγεία, η κλιματική αλλαγή και η ταυτότητα (health, climate change and identity). Επιπρόσθετα, εκπαιδευτές και σπουδαστές μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε 10 νέα μαθησιακά προγράμματα (10 new lesson plans) που καλύπτουν τομείς και ειδικότητες στους οποίους η θέση των γυναικών είναι παραδοσιακά παραγνωρισμένη – όπως η τέχνη, η επιστήμη και η μουσική.



Impact Challenge για Γυναίκες και Νέες Κοπέλες



Τέλος, με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας και τον παγκόσμιο εορτασμό της, το Google.org καλεί σε ένα Impact Challenge για Γυναίκες και Νέες Κοπέλες (Google.org Impact Challenge for Women and Girls), αναζητώντας ιδέες από μη κερδοσκοπικές και κοινωνικές οργανώσεις ανά τον κόσμο, που δραστηριοποιούνται με στόχο την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και των νεαρών κοριτσιών και την ώθησή τους προς την ευημερία. Το Google.org θα παράσχει 25 εκ. δολάρια συνολικής χρηματοδότησης ενώ οι γυναίκες και κοπέλες δικαιούχοι του Impact Challenge θα έχουν καθοδήγηση από ειδικούς Googlers, διαφημιστική επιχορήγηση και γενική υποστήριξη προκειμένου να υλοποιήσουν τις ιδέες αυτές. Τα τελευταία 5 χρόνια το Google.org έχει δώσει πάνω από 55 εκ. δολάρια σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που υποστηρίζουν την ισότητα των φύλων και την πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και νέα κορίτσια, σε όλο τον κόσμο.





Γιατί είναι γεγονός ότι η ανισότητα ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες παραμένει – και μάλιστα έχει επιδεινωθεί από την εμφάνιση της Covid-19 και μετά. Σε όλο τον κόσμο, είναι δύο φορές πιο πιθανό να χάσουν τη δουλειά τους εξαιτίας της πανδημίας οι γυναίκες, παρά οι άνδρες. Στην Αμερική το 55% των χαμένων θέσεων εργασίας αφορά στις γυναίκες οι οποίες σηκώνουν επίσης, δυσανάλογα βαρύ φορτίο από την άποψη της μη αμειβόμενης οικιακής εργασίας που προσφέρουν. Επιπλέον, περίπου 20 εκ. νεαρά κορίτσια ανά τον κόσμο κινδυνεύουν να μη μπορέσουν να επιστρέψουν στο σχολείο. Η ανεργία, η απώλεια εισοδήματος και η έλλειψη πρόσβασης στην εκπαίδευση θα εμποδίσουν την οικονομική αποκατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών, τόσο στη σημερινή γενιά όσο και στις επόμενες, ειδικά στις λιγότερο προνομιούχες κοινωνίες.





Η επιτροπή αξιολόγησης των ιδεών που έχουν τις μεγαλύτερες προοπτικές να προκαλέσουν θετικό αποτέλεσμα, αποτελείται από γυναίκες οι οποίες προέρχονται από πάνω από 15 χώρες και κατέχουν θέσεις ηγεσίας σε τομείς όπως οι δημόσιες πολιτικές παγκοσμίως, η συνηγορία, η έρευνα, οι επιχειρήσεις, η τεχνολογία και άλλες.





Αν εργάζεστε σε κάποιο καινοτόμο έργο που υποστηρίζει γυναίκες και νεαρές κοπέλες ή έχετε κάποιες τολμηρές ιδέες που θα τους προσφέρουν ευκαιρίες οικονομικής εξέλιξης, μπείτε στο g.co/womenandgirlschallenge για να υποβάλετε αίτηση και να ενημερωθείτε για το Impact Challenge. Τελευταία μέρα για την υποβολή είναι η Παρασκευή 9 Απριλίου ενώ τα ονόματα των δικαιούχων θα ανακοινωθούν μέσα στη χρονιά.





Όπως λέει και η Lorraine Twohill, Επικεφαλής Αντιπρόεδρος Global Marketing της Google, «με 250 εκ. λιγότερες γυναίκες online από τους άντρες, η Google έχει αναλάβει την αποστολή να γεφυρώσει αυτό το ψηφιακό χάσμα και να ενδυναμώσει τις γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια μέσω της τεχνολογίας, σε συνεργασία με οργανισμούς όπως τα Γυναικεία Ηνωμένα Έθνη».