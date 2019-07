Η Vodafone φέρνει το Digital κατάστημα του αύριο, σήμερα!

Το κατάστημα του μέλλοντος και ένα συναρπαστικό ψηφιακό ταξίδι, που συνδυάζει νέες, μοναδικές τεχνολογίες από το αύριο, με μία ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία λιανικής, φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Vodafone στο ανανεωμένο της κατάστημα στο Golden Hall, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ζήσουν μία μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης από την Ομάδα Ready.



«Η Vodafone λανσάρει το πρώτο Digital κατάστημα στην Ελλάδα, προσφέροντας μια γεύση από το συναρπαστικό μέλλον που υπόσχεται η Vodafone. Προσφέρουμε μια μοναδική εμπειρία στον χώρο της λιανικής και δίνουμε τη δυνατότητα στον καταναλωτή να δοκιμάσει τις τελευταίες τεχνολογίες και τα πιο «ψαγμένα» gadget–«παντρεμένα» με τις τεχνολογίες και τα προϊόντα της Vodafone. Η αλυσίδα των καταστημάτων μας είναι η καρδιά της Vodafone και από αυτήν ξεκινούμε το ταξίδι των νέων ψηφιακών εμπειριών του καταναλωτή» δήλωσε ο κ. Αλμπέρτος Μπουρλάς, διευθυντής λιανικών πωλήσεων της Vodafone Ελλάδας.











Η Vodafone επενδύει στρατηγικά στη λιανική της αλυσίδα και φέρνει μία νέα εποχή για τις εμπορικές επιλογές των καταναλωτών, συνδυάζοντας το φυσικό με το ψηφιακό περιβάλλον (Phygital), ξεκινώντας από το phygital κατάστημα της Vodafone στο Golden Hall, το οποίο εγκαινιάστηκε από την κυρία Marta Sanchez, Head of Retail του Ομίλου Vodafone.









Για την καλύτερη κατανόηση όλων των νέων τεχνολογιών και του τρόπου με τον οποίον αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινότητά μας, το κατάστημα είναι στελεχωμένο κατά 100% με τους πλέον καταρτισμένους σύμβουλους τεχνολογίας, τους Ειδικούς της Ομάδας Ready, με την βοήθεια των οποίων οι καταναλωτές μπορούν να λάβουν υποστήριξη και να δοκιμάσουν τα οφέλη της τεχνολογίας στην καθημερινότητά τους με τον πιο διαδραστικό και βιωματικό τρόπο.

Η digital εμπειρία του νέου καταστήματος ενισχύεται περισσότερο, καθώς η εξυπηρέτηση των πελατών από τους Ειδικούς της Ομάδας Ready γίνεται μέσω tablets, βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη.









Ένας πυλώνας του νέου καταστήματος είναι το Connected Home – το σπίτι του μέλλοντος – που αξιοποιεί τις καλύτερες τεχνολογίες, όπως το Internet of Things και ενδυναμώνει τους καταναλωτές, προσφέροντας δυνατότητες που δεν υπήρχαν ποτέ άλλοτε στο παρελθόν και μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή τους. Με ΙοΤ «έξυπνες» λύσεις γύρω από τον φωτισμό, την άνεση του σπιτιού με «έξυπνο» κλιματισμό, αλλά ακόμη και την καθαριότητα του σπιτιού με «έξυπνες» σκούπες, οι οποίες ενορχηστρώνονται με τη βοήθεια των πιο σύγχρονων voice assistants. Η ανανεωμένη αυτή προϊόντική τοποθέτηση συνοδεύεται και από επιτυχημένες υπηρεσίες της Vodafone που ενισχύουν την επικοινωνία, την ασφάλεια και την ψυχαγωγία στην οικογένεια, όπως το Vodafone TV και η καινοτόμος σειρά Consumer IoT, V by Vodafone.



Η τεχνολογία φέρνει νέες δυνατότητες για καλύτερη υγεία και περισσότερη ψυχαγωγία - ακόμη και μέσα στο κατάστημα Vodafone. Το Fitness Area γίνεται «έξυπνο» και αξιοποιεί τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες όπως η εικονική πραγματικότητα, η οποία συνδυάζεται με το ποδήλατο, φέρνοντας τη μοναδική ψηφιακή εμπειρία του VRBicycle. Η μοναδική αυτή καινοτομία συνοδεύεται από σύγχρονο εξοπλισμό, όπως Smartwatches από καταξιωμένους κατασκευαστές και μοναδικά ακουστικά για ακόμη περισσότερη ψυχαγωγία στην άσκηση, τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία.



Από το κατάστημα του μέλλοντος της Vodafone δεν θα μπορούσε να λείπει η Fiber Area, η αγαπημένη περιοχή των gamers όπου μπορούν να ζήσουν μία απίστευτη, lag-free εμπειρία gaming με Racing Simulator για Online Gaming, μέσα από το Vodafone Super Fiber δίκτυο, το καλύτερο δίκτυο για gaming στην Ελλάδα γιατί "Lagging is not an option"!











Επιπλέον, στο κατάστημα από το μέλλον, η Vodafone παρουσιάζει για πρώτη φορά σε κατάστημά της το Drone Cage- έναν μοναδικό χώρο όπου ο κάθε καταναλωτής μπορεί χωρίς κανένα κόστος να πιλοτάρει drone σε ένα απολύτως ασφαλές περιβάλλον, προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία από το αύριο.

Φυσικά, στο νέο κατάστημα, ο καταναλωτής μπορεί να δοκιμάσει τα πιο εξελιγμένα smartphones και tablets των μεγαλύτερων κατασκευαστών, ενώ σύντομα μέσα από τις μεγάλες διαδραστικές οθόνες θα μπορεί να επιλέξει να τα συγκρίνει, να διαλέξει μέσα από μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ και να ολοκληρώσει άμεσα τις αγορές με δυνατότητα παραλαβής από το κατάστημα ή ακόμα και στον χώρο του.



Τέλος, μέσα στον χώρο θα υπάρχει το Learning Hub Αrea, ένας χώρο στον οποίο οι πελάτες θα μπορούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια από τους Ειδικούς της Ομάδας Ready, ώστε να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο την τεχνολογία στην καθημερινότητά τους.



Αξίζει να σημειωθεί ότι τα θεμέλια για το Digital κατάστημα του αύριο τέθηκαν στο πρόσφατο ετήσιο συνέδριο της αλυσίδας λιανικής της Vodafone Ελλάδας,όπου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το όραμα της αλυσίδας καταστημάτων που συμπυκνώνεται στην πεποίθηση - δέσμευση #ΓΙΝΕΤΑΙ.