Η Χάλκη πανευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης με το Vodafone Green Giga Network

Η Ελλάδα μπαίνει στον χάρτη της περιφερειακής ανάπτυξης στην Ευρώπη με το μεγάλο έργο πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού της Χάλκης, που ολοκλήρωσε πρόσφατα το υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τη Vodafone Ελλάδας και εγκαινιάστηκε από τον πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.





H Vodafone Ελλάδας υποστηρίζει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση του νησιού, παρέχοντας ψηφιακά εργαλεία που φέρνουν νέες δυνατότητες στους κατοίκους και την οικονομία της Χάλκης και βοηθώντας την να μετατραπεί σε μία αειφόρο, περιφερειακή κοινότητα και πρότυπο βιωσιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.





Χρησιμοποιώντας τις πιο προχωρημένες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως το 5G, το Internet of Things, την Τηλεϊατρική και τη δύναμη του Vodafone Green Giga Network, η Vodafone συνέβαλε στη δημιουργία ενός πρότυπου πράσινης ανάπτυξης και ψηφιακού μετασχηματισμού που ήδη συζητείται στην Ευρώπη ως μοντέλο για τις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές της ΕΕ.









Μέρισμα για το μέλλον

Η επένδυση στο ψηφιακό μέλλον της ελληνικής περιφέρειας μπορεί να δημιουργήσει ένα πράσινο «μέρισμα» για τους πολίτες του σήμερα και του αύριο. Αυτή είναι η βαθιά πεποίθηση του Ομίλoυ Vodafone, ο οποίος πιστεύει στις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας και στις δυνατότητές της να αγκαλιάσει τις ψηφιακές τεχνολογίες και την καινοτομία ώστε να βγει στην πρώτη γραμμή του μετασχηματισμού στην Ευρώπη.



Κορυφαίο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία εκσυγχρονισμού της περιφέρειας διαδραματίζουν τα δίκτυα Νέας Γενιάς, τα οποία αποτελούν την κρίσιμη υποδομή ώστε να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες στη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και το υψηλότερο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.





H Vodafone ολοκλήρωσε την αναβάθμιση της συνδεσιμότητας του νησιού σε 5G και υλοποίησε την παροχή δημοσίου wi-fi που καλύπτει δωρεάν τους δημόσιους χώρους του οικισμού της Χάλκης, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες και δυνατότητες για την τοπική οικονομία, με στόχο την συμβολή στην αναβάθμιση του παραγωγικού της μοντέλου. Επιπλέον, εγκαθιστώντας σύγχρονα δίκτυα στο φωτοβολταϊκό πάρκο και το εργοστάσιο αφαλάτωσης του νησιού, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μία «έξυπνη μετάβαση» των κρίσιμων παραγωγικών εγκαταστάσεων της Χάλκης. Παράλληλα, παρέχοντας υπηρεσίες Internet of Things (IoT) στον δήμο, προσφέρει καλύτερο έλεγχο και μείωση της κατανάλωσης καυσίμου στον στόλο του, αλλά και τη δυνατότητα παρακολούθησης των οχημάτων του, σε πραγματικό χρόνο.









Πιστεύοντας βαθιά στη «δίδυμη μετάβαση» σε ένα πράσινο και ψηφιακό μέλλον, η Vodafone στηρίζει έμπρακτα τη μετατροπή της Χάλκης σε πρότυπο αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης, προσφέροντας δίκτυα που θα λειτουργήσουν καταλυτικά στην υιοθέτηση πράσινων τεχνολογιών και θα συμβάλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των δραστηριοτήτων του νησιού. Επιπλέον, καινοτομεί, συνδυάζοντας πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες, δημιουργώντας το «έξυπνο», ηλιακό παγκάκι και εγκαθιστώντας συσκευές φόρτισης κινητών, που τροφοδοτούνται από ηλιακή ενέργεια.





Αξιοποιώντας την ελληνική καινοτομία της Vodafone Innovus - ένα παγκόσμιο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης του ομίλου Vodafone και θυγατρική της Vodafone Ελλάδας, το Ίδρυμα Vodafone πρόσθεσε τη Χάλκη στο Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής, δείχνοντας πως εφαρμογές ψηφιακής υγείας μπορούν να καταργήσουν τις αποστάσεις και τις ανάγκες μετακίνησης που υπό κανονικές συνθήκες θα απαιτούνταν για τη διενέργεια εξετάσεων υγείας. Επιπλέον, το Ίδρυμα δημιούργησε το πρότυπο STEM lab Generation Next, που θα προσφέρει ευκαιρίες εξωσχολικής κατάρτισης στην τεχνολογία και ανάπτυξης δεξιοτήτων στους νέους του νησιού. Ήδη μάλιστα το καλοκαίρι κατά τη διάρκεια του Generation Next Summer Camp του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε ένα Mobile app για τους τουρίστες του νησιού.





Ο Χάρης Μπρουμίδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας δήλωσε: «Η συμμετοχή μας στην πρωτοβουλία GR-ECO για τη Χάλκη είναι ιδιαίτερης σημασίας. Φέρνοντας 5G, δημόσια δίκτυα wi-fi, καινοτόμες υπηρεσίες Internet of Things, τηλεϊατρική, το πρόγραμμα Generation Next και ένα πρωτοποριακό εργαστήρι STEM στη Χάλκη, οικοδομούμε την ψηφιακή υποδομή που όχι μόνο θα επιτρέψει στο νησί να αντικρίσει το μέλλον με αποφασιστικότητα, έχοντας όλα τα απαραίτητα εφόδια για την επόμενή του μέρα, αλλά και να γίνει μοντέλο αναφοράς για τη δίδυμη μετάβαση προς την ψηφιοποίηση και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος διεθνώς. Στη Vodafone είναι βαθιά μας πεποίθηση ότι η χρήση ψηφιακών και πράσινων τεχνολογιών είναι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα για να εξελιχθεί και να κάνει το άλμα της προς το μέλλον».





Το όραμα rural.connected της Vodafone





Σύμφωνα με τη Vodafone, η ψηφιοποίηση της περιφέρειας μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη σε ολόκληρο το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής:



Εισόδημα και απασχόληση - Η ψηφιακή συνδεσιμότητα μπορεί να ενισχύσει τις τοπικές οικονομίες και την απασχόληση μέσω της αύξησης της τηλεργασίας και της παραγωγικότητας, ενώ προσελκύει και αναπτύσσει νέες ψηφιακές επιχειρήσεις.



Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή - Εάν η γεωργία υιοθετήσει τις έξυπνες τεχνολογίες, ανοίγονται τεράστιες ευκαιρίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη χρήση λιγότερων φυσικών πόρων και την ενθάρρυνση μιας πιο βιώσιμης οικονομίας.



Υποδομές και δημόσιες υπηρεσίες - Η ψηφιοποίηση μπορεί να δημιουργήσει και να βελτιώσει την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές, έτσι ώστε οι κάτοικοι της υπαίθρου να μην βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους συμπολίτες τους που ζουν σε αστικές περιοχές.



Κοινωνική ένταξη - Η συνδεσιμότητα δίνει στους ανθρώπους στις αγροτικές κοινότητες την ευκαιρία και την ευελιξία να εργαστούν, να μάθουν, να διατηρήσουν επαφή με την οικογένεια και τους φίλους τους και να έχουν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες.