Κακόβουλη εφαρμογή αφιερωμένη στο Squid Game αφαιρέθηκε από το Google Play Store

Η τηλεοπτική σειρά «Squid Game» αποτελεί τη νεότερη «μόδα» για το κοινό του Netflix, καθώς σπάει το ένα ρεκόρ τηλεθέασης πίσω από το άλλο και η φήμη του απλώνεται πλέον σε κάθε άκρη της Γης.

Όπως είναι αναμενόμενο, λοιπόν, το διαδίκτυο έχει γεμίσει με ειδήσεις και γενικά υλικό σχετικά με τη σειρά, ενώ στα ψηφιακά καταστήματα των «έξυπνων» συσκευών υπάρχουν εκατοντάδες εφαρμογές αφιερωμένες στο Squid Game, με περισσότερο από ένα εκατομμύριο downloads συνολικά. Μόνο το Google Play Store φιλοξενεί περισσότερες από 200 εφαρμογές.

Squid Game themed Android Joker



1) downloads and executes native lib

2) native lib downloads and executes apk payload



Running this app on device might result in malicious ad-fraud and/or unwanted SMS subscription actionshttps://t.co/PTDtPlUkBy pic.twitter.com/AFs8gkEuab