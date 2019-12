Νέο τμήμα ειδικοτήτων και σταθερής πτέρυγας για χειριστές drone

Νέο τμήμα ειδικοτήτων και ειδικών αδειών σταθερής πτέρυγας ξεκινά η GeoSense UAS Academy από Δευτέρα 16/12/2019! Αποκτήστε ειδικές άδειες πτήσεων και εναέριων εργασιών επαγγελματιών χειριστών ΣμηΕΑ!

✔ Ικανότητα επί αεροπλάνου (σταθερή πτέρυγα – Fixed Wing)

✔Ειδικότητα πτήσεων σε απόσταση με επέκταση οπτικής επαφής (Extended Visual Line of Sight – EVLOS)

✔Ειδικότητα πτήσεων σε απόσταση πέραν οπτικής επαφής (Beyond Visual Line of Sight – BVLOS)

✔Ειδικότητα εναερίων εργασιών (Aerial Works) για φωτογραμμετρία, επιθεωρήσεις, γεωργία ακριβείας, αεροφωτογραφήσεις, βιντεολήψεις

