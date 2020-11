Τα ταξί στη Σεούλ πλέον... πετάνε - Πέρασαν το δοκιμαστικό τεστ

Ένα άδειο ταξί drone έκανε μια σύντομη πτήση πάνω από τη Σεούλ στη Νότια Κορέα, σε μια επίδειξη των νέων κυβερνητικών σχεδίων για προώθηση του συστήματος κυκλοφορίας για ιπτάμενα οχήματα!

Σύντομα λοιπόν, οι βιαστικοί κάτοικοι στη Σεούλ και σε άλλες μεγαλουπόλεις της Νότιας Κορέας θα είναι σε θέση να μεταβούν στον προορισμό τους, χωρίς να κολλάνε στην κίνηση.

Το συγκεκριμένο ιπτάμενο όχημα απογειώνεται κάθετα σαν ελικόπτερο αλλά κινείται πολύ πιο ευέλικτα, καθώς μπορεί να προσγειωθεί σε μικρότερη έκταση (δεν απαιτείται ελικοδρόμιο) και μεταφέρει έως και δύο επιβάτες στον προορισμό τους.

Στο βίντεο του νοτιοκορεατικού υπουργείο Μεταφορών, που δημοσιεύει και το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, το εναέριο ταξί δοκιμάστηκε με επιτυχία στην πρωτεύουσα της ασιατικής χώρας και παρά τη χαμηλή του ταχύτητα φαίνεται να αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική λύση για όσους χρειάζονται άμεση μετάβαση κάπου στη Σεούλ, ενώ παράλληλα συνιστά ιδανική πρόταση για την τουριστική απόλαυση των αξιοθέατων!

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας στοχεύει να εφαρμόσει το σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας της για να υποστηρίξει τα drone ταξί ήδη από το 2025.

TO THE SKIES: South Korea showcases a new drone taxi, which can carry two people, during a test flight in downtown Seoul. https://t.co/9G1smqK2Cs pic.twitter.com/adCclJwss1