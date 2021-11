To The Mandalorian και το La Casa de Papel χρησιμοποιήθηκαν συχνότερα για τη διάδοση κακόβουλου λογισμικού

Από τις αρχές Ιανουαρίου 2020 έως τα τέλη Ιουνίου του 2021, τα προϊόντα ασφάλειας της Kaspersky εντόπισαν περισσότερες από 93.000 απόπειρες μόλυνσης συσκευών, οι οποίες διαδόθηκαν με το πρόσχημα μιας εκ των πέντε κορυφαίων πλατφορμών streaming: Netflix, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video και Hulu. Όσον αφορά τα πρωτότυπα show σε πλατφόρμες streaming, το The Mandalorian και το Money Heist ήταν εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν συχνότερα για τη διάδοση κακόβουλου λογισμικού λόγω της δημοτικότητάς τους. Αυτά και άλλα ευρήματα αποκαλύπτονται στην τελευταία έκθεση της Kaspersky, “Streaming wars continue — what about cyberthreats? Streaming-related threat landscape in 2020-2021”.



Το on-demand περιεχόμενο και οι υπηρεσίες streaming γνώρισαν ταχεία ανάπτυξη τα τελευταία δύο χρόνια, η οποία επιταχύνθηκε περαιτέρω από την πανδημία. Προσαρμόζοντας γρήγορα την αυξημένη ζήτηση για εναλλακτικές πηγές ψυχαγωγίας, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου είδαν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν την προθυμία των χρηστών να παρακολουθήσουν τις αγαπημένες τους εκπομπές σε πλατφόρμες streaming, αξιοποιώντας γνωστά σχήματα απάτης στο διαδίκτυο.



Οι ειδικοί της Kaspersky ανέλυσαν τις πιο πρόσφατες τάσεις και γεγονότα-κλειδιά σε όλο το τοπίο απειλών που σχετίζεται με την ψυχαγωγία κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Συνολικά, τα προϊόντα της Kaspersky εντόπισαν 93.095 προσπάθειες μόλυνσης 18.938 μοναδικών χρηστών με 8.650 διαφορετικά αρχεία από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2021.



Το Netflix δεν είναι μόνο η κορυφαία πλατφόρμα streaming αλλά και η πιο δημοφιλής υπηρεσία που χρησιμοποιείται ως δέλεαρ από εγκληματίες του κυβερνοχώρου. Στην πραγματικότητα, το 89,93% των θυμάτων ήρθαν σε επαφή με κακόβουλο ή ανεπιθύμητο λογισμικό αναζητώντας σχετικό με το Netflix περιεχόμενο.





Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου χρησιμοποιούν streaming εκπομπές και σειρές ως δόλωμα. Σύμφωνα με την Kaspersky, σχεδόν το 60% των προσπαθειών μόλυνσης έγιναν χρησιμοποιώντας μόνο δύο show ως δόλωμα. Το Mandalorian (28,72%) και το Money Heist (28,41%), δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει αντικείμενο ενεργούς εκμετάλλευσης από κυβερνοεγκληματίες που διαδίδουν το κακόβουλο λογισμικό τους. Αντίστοιχη είναι η εικόνα που καταγράφεται και για τη χώρα μας, με τους μισούς χρήστες (50%) του δείγματος να πέφτουν θύματα εγκληματιών του κυβερνοχώρου επιχειρώντας να δουν επεισόδια της δημοφιλούς σειράς Mandalorian. Οι υπόλοιπες τρεις κορυφαίες σειρές που χρησιμοποιούνται τακτικά ως δόλωμα από phishers περιλαμβάνουν το Rick and Morty (9,69%), το Peaky Blinders (9,25%) και το Westworld (7,17%).





«Όλο και περισσότεροι χρήστες εγγράφονται σε πλατφόρμες streaming για να παρακολουθούν τα αγαπημένα τους προγράμματα. Καθώς αυτό δεν απαιτεί τη λήψη αρχείων για την παρακολούθηση του περιεχομένου, θα περιμέναμε να μειωθεί αυτός ο τύπος κακόβουλης δραστηριότητας. Ωστόσο, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου προσαρμόζονται γρήγορα στις νέες τάσεις και επινοούν επίκαιρες κάθε φορά μορφές απάτης. Συγκρίνοντας τα δεδομένα του 2021 με τους δείκτες του 2020, βλέπουμε ότι η λήψη κακόβουλων αρχείων υπό το πρόσχημα τηλεοπτικών shows έχει γίνει πολύ λιγότερο συνηθισμένη, αλλά αυτό δεν προστατεύει τους χρήστες από άλλες απειλές, όπως οι απάτες phishing μέσω πλατφόρμων streaming, όπου οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου επιχειρούν να κλέψουν τα διαπιστευτήρια και τα χρήματα των χρηστών», σχολιάζει ο Anon V. Ivanov, ειδικός σε θέματα ασφάλειας της Kaspersky.



Για να αποφύγετε να πέσετε θύματα κακόβουλων προγραμμάτων και διαδικτυακών απατών κατά τη χρήση υπηρεσιών streaming, η Kaspersky συμβουλεύει τα εξής: