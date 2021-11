UNLIMITED ABILITIES DAYS 2021: Τεχνολογία χωρίς Περιορισμούς

Οι «μέρες ικανοτήτων» με θέμα «Τεχνολογία χωρίς περιορισμούς» για μια ακόμη χρονιά εορτάστηκαν στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και με τη βοήθεια της τεχνολογίας ήρθαν κοντά μας και μεταδόθηκαν μέσω live streaming. Στην είσοδο της Τεχνόπολης υπήρχαν περισσότεροι από 40 εθελοντές ντυμένοι στα χρώματα των «abilities days» που βοηθούσαν τον επισκέπτη να περιηγηθεί και να συμμετέχει μαζί μας με πράξεις και δράσεις για περισσότερη Υγεία και συμπερίληψη.



Την ξενάγηση στην Τεχνόπολη μέσω live streaming, την είχε αναλάβει η Δήμητρα Κοντοβά και ο Δημήτρης Κοντοπίδης αναδεικνύοντας την ικανότητα στο «ρεπορτάζ χωρίς περιορισμούς» από ανθρώπους με ζωντάνια, ικανότητα στην επικοινωνία ανεξαρτήτου ορατής η αόρατης αναπηρίας. Στην κεντρική Αυλή στο action spot «Stay healthy» πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις πρόληψης για HIV και Ηπατίτιδα από τον Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» και τον Σύλλογο Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», ενώ στο action spot «Be a life donor» πραγματοποιήθηκαν 110 ενημερώσεις και 40 εγγραφές εθελοντών μυελού των οστών από τον Σύλλογο Όραμα «ΕΛΠΙΔΑ».



Η φωνή των ασθενών και των εκπροσώπων τους, ακούστηκε μέσα από τις ενημερώσεις που πραγματοποιούσαν στους επισκέπτες τους action spot «Health Unlimited» στα περίπτερα τους οι 12 Σύλλογοι ασθενών με τον λόγο να παίρνει ο Χρ. Σαμαράς από τον Σύλλογο «95», Ελληνική Συμμαχία για τους Σπάνιους Ασθενείς και το Angelman Syndrome Greece Association, ο Κ. Μπαρτζελιώτης από την Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Σπανίων Νοσημάτων Παθήσεων, η Μ. Δεσύπρη από την Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών, η Ζ. Γερουλάνου από τους Σκύλους Οδηγούς Ελλάδος, ο Σ. Τερζάκης από τον Σύλλογο «ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ» , η Α. Πασακοπούλου από τον ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ, η Ο. Παπαδοηλιοπουλου από την «Νοσηλεία», η Ε. Κυπραίου από τον «Κρίκο Ζωής», η Α. Τσιαξίρη από την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, η Λιάνα Ορφανίδου εκπροσωπώντας τον Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» και τον Σύλλογο Ασθενών Ήπατος Ελλάδος Προμηθέας.



Στο «impact market», μπορούσαν οι επισκέπτες να βρουν προϊόντα με αξία και να κάνουν αγορές με κοινωνικό αντίκτυπο μαθαίνοντας τις ιστορίες από υπέροχους ανθρώπους πίσω από τους οργανισμούς όπως η Χ. Κοκολάκη Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Παιδιών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», η Ι. Κληρονόμου από τον Ελληνικό Σύλλογο για την Αταξία του Φρίντριχ, η Ε. Μπάρκουλα από τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Α.μεΑ. «Το Εργαστήρι», η Κ. Πέτρου από την οργάνωση «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», η Μ. Ηλιάδη από την Εθελοντική Διακονία Ασθενών, η Α. Αλισαβάκη από το Plus2feet, η Α. Σπυριδάκη από το «Διαβάζω για τους Αλλους» και η η Α. Σπίνου από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Κυστικής Ίνωσης.



Το action spot «unlimited sports», με τον άνθρωπο - ορισμό των αθλημάτων χωρίς περιορισμούς από το rush out και παραολυμπιονίκη Μάκη Καλαρά - συγκέντρωνε το πλήθος των επισκεπτών κυρίως μικρών παιδιών που είχαν την δυνατότητα να κάνουν βόλτες με το τροχήλατο ποδήλατο αλλά και να γνωρίσουν και να παίξουν παραολυμπιακά αθλήματα. Το άθλημα με τις μπάλες Boccia που παρουσίασε ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης με συνοδό την Κατερίνα Πατρώνη, το τζούντο για τυφλούς που παρουσίασε ο Φώτης Λέφας και το Goalball που παρουσίασε η Μαρία Τουρλή.







Στα πλαίσια των δράσεων των επισκεπτών του Think & care challenge, εντός της αίθουσας Δ7 - νέοι Φούρνοι υπηρχαν τα action spot με τις εξής θεματικές:



- education unlimited

για εκπαίδευση χωρίς περιορισμούς με το «The Tipping Point In Education» και την A. Κωνσταντοπούλου που πραγματοποίησε ενημέρωση για τη βιωματική αλλαγή στα σχολεία καθώς και τον Ν. Γαλάνη από τον Πολυχώρο ΚΙΒΩΤΟΣ που έκανε μαθήματα νοηματικής σε παιδιά.

- career unlimited

για καριέρα χωρίς περιορισμούς όπου η Κ. Κίτσιου από το Σώμα Φίλων ΑμεΑ «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ» παρουσίασε το έργο «Work Spectrum» ένα διαδικτυακό δωρεάν πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενημέρωσης εργοδοτών για την επίτευξη εργασιακής συμπερίληψης ΑμεΑ και παράλληλα παρουσιάστηκαν ευκαιρίες πρακτικής και εθελοντισμού από την Ε. Μαλγαρινού και Μ. Τζιτζιβάκου που εκπροσωπούσαν την AIESEC Ελλάδος.

- art unlimited

για τέχνη χωρίς περιορισμούς με την συμμετοχή διαδραστικού περιπτέρου από την ομάδα σύγχρονου χορού Dagipoli Dance Co και το Γ. Χρηστάκη με τον πυρήνα της να αποτελείται από άτομα με κινητική βλάβη.

- Έκθεση προϊόντων Τεχνολογίας με τη συμμετοχή της Χ. Κουτή από εταιρεία Kifidis Orthopedics που παρουσίασε τα καινοτόμα προϊόντα Amparo και recoveriX και του Γ. Αρχιμανδρίτη από την Intermedi@Kt οι οποίοι παρουσίασαν το IVEA Project Android app και το Web Guide for Caregivers, έναν πρακτικό βοηθό κάθε φροντιστή στο σπίτι.



Τις ομιλίες και συζητήσεις Abilities Talks, μπορούσε κανείς να τις παρακολουθήσει καθόλη την διάρκεια της μέρας μέσα από μια γιγαντοοθόνη αλλά και μέσω livestreaming. Πρόκειται για 10’ ομιλίες τύπου tedx αλλά και συζητήσεις από κοινωνικούς επιχειρηματίες, ανθρώπους με ορατές ή αόρατες αναπηρίες, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εταιρίες αλλά και experts από κάθε κλάδο με θέμα την Τεχνολογία χωρίς περιορισμούς. Προϊόντα, υπηρεσίες αλλά και τις προκλήσεις και ευκαιρίες που έφερε η είσοδος της τεχνολογίας η χρηση της στην καθημερινότητα μας σε σχέση με την προσβασιμότητα, την Υγεία και την κοινωνία.



Οι ομιλίες ξεκίνησαν με τους χαιρετισμούς των εκπροσώπων των θεσμών που έθεσαν υπό την αιγίδα τους την εκδήλωση, με παρουσιάστρια την κ. Κωνσταντίνα Μπρούσα, σε σχολιασμό του Δημήτρη Κοντοπίδη: ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού κ. Ν. Γιατρομανωλάκης, ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ., κ. Ι. Βαρδακαστάνης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, κ. Κ. Κουτσογιάννη.



Στην ενότητα Τεχνολογία και προσβασιμότητα οι καλεσμένοι ομιλητές ήταν ο Ελευθέριος Παπαγεωργίου, Ιδρυτής Entranet που παρουσίασε το έξυπνο σπίτι του μέλλοντος, ο Žan Menart, Chief Executive Officer της Smart Optometry που παρουσίασε το ψηφιακό παιχνίδι Amblyo Play που θεραπεύει τα μάτια καθώς και ο Hans Jørgen Wiberg Ιδρυτής της εφαρμογής Be My Eyes που φέρνει σε επαφή εθελοντές με άτομα με προβλήματα όρασης.



Στην ενότητα Τεχνολογία και Υγεία καλεσμένος ομιλητής ήταν ο Wojciech Radomski CEO της StethoMe ο οποίος παρουσίασε ένα έξυπνο στηθοσκόπιο για αυτοεξέταση, ο Γρηγόρης Αγριόπουλος Ιδρυτής & CEO του Magos, ο οποίος παρουσίασε το πρωτοποριακό Magos Gloves, ο Ανέστης Φαχαντίδης CoFounder και CEO της Medoid ο οποίος παρουσίασε μια νέα εφαρμογή για την εγγραμματοσύνη Υγείας.



Στην ενότητα Τεχνολογία και Κοινωνία καλεσμένοι ήταν η Μάγδα Μουτζούρη Project Manager της πλατφόρμας προώθησης του προσβάσιμου τουρισμού Extra Millers, ο Wilbert Willems Chairman της Πλατφόρμας “Breda για Όλους” από την πόλη Breda στην Ολλανδία η οποία κέρδισε το Access City Awards 2019, η Kristine Andreassen Υπεύθυνη στρατηγικής ανάπτυξης για θέματα προσβασιμότητας της πόλη του Jönköping στη Σουηδία, η οποία κέρδισε το Access City Awards 2021 και ο Λάμπρος Δερμεντζόγλου IT Engineer στο πρότυπο «Έξυπνο» Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.



Στα πάνελ των expert είχαμε εξαιρετικές συζητήσεις με εκπροσώπους από την πολιτεία, κοινωνικούς επιχειρηματίες, εκπροσώπους δημοσίων οργανισμών αλλά και πολίτες με διαφορετική αναπηρία που μοιράστηκαν τις απόψεις τους και σκέψεις τους ως χρήστες των τεχνολογικών εργαλείων.



Στο πάνελ «Τεχνολογία και Υγεία» συζητήθηκαν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που αναδεικνύονται από την αξιοποίηση της τεχνολογίας σε εφαρμογές κινητών, στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών Υγείας, την μετατροπή των νοσοκομείων σε έξυπνα νοσοκομεία αλλά και τις τάσεις από το startup οικοσύστημα της Υγείας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στην συζήτηση συμμετείχαν ο Πέτρος Παπαχρήστου, Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, ο Θρασύβουλος Λαδόπουλος, Διοικητής Νοσοκομείου «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», η Εβίτα Σολωμού, Country Manager του doctoranytime και ο Γιώργος Μέγας, Σύμβουλος Καινοτομίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων EIT Health HUB, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.



Στο πάνελ «Τεχνολογία και Προσβασιμότητα» συζητήθηκαν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που αναδεικνύονται από την αξιοποίηση της τεχνολογίας στις πόλεις και στα νησιά της Ελλάδας και συμμετείχαν η Σοφία Ζαχαράκη, Υφυπουργός Τουρισμού, η Κατερίνα Γκαγκάκη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνίας των Πολιτών του Δήμου Αθηναίων, η Άννα Μπαλάν, Ερασιτέχνης Ηθοποιός και TikToker, ο Αλέξανδρος Χέλμουτ Ταξιλδάρης, Φυσίατρος, Παραολυμπιονίκη, Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Συλλόγου Ανθρώπων με Κινητικές Βλάβες «ΠΕΡΠΑΤΩ», Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Αναπήρων Αθλητών «Ηρόδικος», ο Νίκος Γαλάνης, Καθηγητής Νοηματικής, Υπεύθυνο Σπουδών του Πολυχώρου ΚΙΒΩΤΟΣ και ο Ιγνάτιος Φωτίου, Ιδρυτής της TOBEA.



Την εκδήλωση έκλεψαν οι συγκινητικές καλλιτεχνικές παραστάσεις του μουσικού σχήματος του Στέλιου Γκρέκα και του Πάρη Γιαννουλάκη, δύο νέων με μειωμένη όραση, και της μικτής ομάδας χορού DAGIPOLI DANCE CO και του Γιώργου Χρηστάκη.



Ο καλλιτεχνικός διαγωνισμός Design & Care Hackathon, με θέμα «Rare is Unique» για φέτος έχει στόχο να ανατρέψει τα στερεότυπα για τις σπάνιες παθήσεις και να μας δείξει ότι σπάνιος σημαίνει μοναδικός. Η κριτική επιτροπή που αποτελείται από καθηγητές από καλλιτεχνικές σχολές και την bloger spanios net Ελίνα Μιαούλη, αξιολογούν τα σχέδια που κατατίθενται μέχρι τις 5.11.2021 όπου και θα τεθούν προς ψήφιση από το κοινό. Τα 10 καλύτερα θα απονεμηθεί έπαινος, δώρα και χρηματικά έπαθλα. Ο Γιάννης Σωτηρίου, Διευθυντής του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής έρευνας και Τεχνολογίας, θερμός υποστηρικτής και χορηγός της εκδήλωσης και του Hackathon δήλωσε για τον διαγωνισμό: «Μοναδικοί άνθρωποι, σπάνιες παθήσεις. Στον διαγωνισμό αυτό σπάμε τα στερεότυπα των σπάνιων παθήσεων. Χτίζουμε κοινωνική συνείδηση και αναδεικνύουμε την ομορφιά της μοναδικότητας, πάντα με δημιουργικότητα και πρωτοτυπία».



Το συμπέρασμα της εκδήλωσης και φέτος ήταν ότι οι άνθρωποι με ορατές ή αόρατες αναπηρίες έχουμε ικανότητες αρκεί να μας δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες. H Πολιτεία μπορεί να εντάξει τεχνολογικά εργαλεία που θα μας εξασφαλίσουν ισότιμη συμμετοχή ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της πόλης που ζούμε, σε κάθε περιοχή. Η ιατρική και η επιστήμη έχουν στα χέρια τους τεχνολογικές λύσεις που προσφέρουν περισσότερη υγεία και φροντίδα για κάθε ηλικία και πάθηση, χωρίς διακρίσεις. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας μπορεί να μας εξασφαλίσει περισσότερα χρόνια ποιοτικής ζωής, για κάθε πολίτη, χωρίς περιορισμούς!

Αυτό μπορεί να γίνει όταν οι άνθρωποι με ικανότητες είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τον κόσμο πιο ανθρώπινο με πράξεις. Ευχαριστούμε θερμά όσους ήσασταν μαζί μας με την φυσική σας παρουσία, τις εταιρίες και ιδρύματα που μας στήριξαν με την χορηγία τους αλλά και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, τη Περιφέρεια Αττικής, το Δήμο Αθηναίων, τον ΣΦΕΕ, την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και την Ένωση Ασθενών Ελλάδας που εδωσαν την αιγίδα τους ώστε να γιορτάσουμε μια ακόμη χρονιά κάνοντας τον κόσμο λίγο πιο ανθρώπινο.



Thank you for being humane!



Ραντεβού του χρόνου και μέχρι τότε stay healthy, be there, be humane!



Website: www.abilitiesdays.com

Facebook page: https://www.facebook.com/abilitiesdays.gr/