Απροσδόκητες συνέπειες των «εμβολίων» mRNA

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

•«Η θεραπεία είναι χειρότερη από τη νόσο»: Η ανασκόπηση ορισμένων πιθανών ακούσιων συνεπειών των «εμβολίων» mRNA κατά του COVID-19, από τη Stephanie Seneff, Ph.D. και τον Dr. GregNigh, είναι μια από τις πιο ολοκληρωμένες περιγραφές των πολλών πιθανών ακούσιων συνεπειών των τεχνολογιών μεταφοράς γονιδίων mRNA που αναφέρονται λανθασμένα ως «εμβόλια»-COVID»

•Μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2021, στο Σύστημα Αναφοράς Ανεπιθύμητων Συμβάντων Εμβολίων (VAERS) των ΗΠΑ, έχουν καταγραφεί 19.886 αναφορές θανάτων που σχετίζονται με «εμβόλια»-COVID. Η Pfizer αντιπροσωπεύει 13.268 από αυτούς τους θανάτους. Σημειωτέον ότι η Pfizer είναι η μοναδική εταιρεία στην οποία η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ έχει χορηγήσει πλήρη άδεια για ένα «εμβόλιο»-COVID που δεν είναι ακόμη διαθέσιμο.

•Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι οι αναφορές στο VAERSπου σχετίζονται με τον COVID υποδηλώνονται κατά 41. Αυτό σημαίνει ότι μόνο στις ΗΠΑ, ο πραγματικός αριθμός θανάτων μπορεί να πλησιάζει τους 374.576. Ενώ εάν συμπεριληφθούν και οι θάνατοι που αναφέρθηκαν στο VAERS από άλλες χώρες,ο αριθμός των θανάτων φτάνει στις 815.326

•Οι κύριες παρενέργειες των «εμβολίων»-COVID που αναφέρονται τώρα σε τεράστιους αριθμούς, περιλαμβάνουν αποβολές, καρδιακές προσβολές, μυοκαρδίτιδα, και περικαρδίτιδα, θρομβοπενία (χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων), έρπητα ζωστήρα, παράλυση Bell και μια ποικιλία μόνιμων αναπηριών, πολλές από τις οποίες περιλαμβάνουν νευρολογικές δυσλειτουργίες.

•Οι παρενέργειες που βλέπουμε να αναφέρονται τώρα, ήταν απολύτως προβλέψιμες, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην έρευνα των Seneff και Nigh.

●●●●●●

Η εργασία της ερευνήτριας στο MIT Stephanie Seneff, Ph.D.,και του Dr. Greg Nigh «Worse Than the Disease: Reviewing Some Possible Untended Consequences of mRNA Vaccines Against COVID-19», εξακολουθεί να είναι μια από τις καλύτερες και πιο ολοκληρωμένες περιγραφές των πολλών πιθανών ακούσιων συνεπειών των τεχνολογιών μεταφοράς γονιδίων mRNA που λανθασμένα αναφέρονται ως «εμβόλια COVID».

Η εργασία τους δημοσιεύτηκε στο International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research, May 10, 2021; 2(1): 38-79, και στις 9 Δεκεμβρίου 2021, ανατυπώθηκεστοTown send Letter, the Examiner of Alternative Medicine, December 9, 2021.

Η Dr. Seneff, ανώτερη ερευνήτρια στο MIT που διεξάγει έρευνες για πάνω από πέντε δεκαετίες, έχει περάσει ένα μεγάλο μέρος της καριέρας της ερευνώντας τους κινδύνους και τους μηχανισμούς δράσης της γλυφοσάτης (glyphosate).

Η προσοχή της στράφηκε στην επιστήμη των τεχνολογιών μεταφοράς γονιδίων mRNA στις αρχές του 2020, όταν ανακοινώθηκε η Operation Warp Speed. Όπως σημειώνεται στην εργασία της, πολλοί παράγοντες που δεν είχαν προηγούμενο, αλλά εφαρμόζονταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, περιλαμβάνουν:

1. Η πρώτη χρήση PEG σε ένεση

2. Η πρώτη χρήση τεχνολογίας μεταφοράς γονιδίων mRNA ενάντια σε μολυσματικό παράγοντα

3. Το πρώτο «εμβόλιο» που δεν κάνει σαφείς ισχυρισμούς σχετικά με τη μείωση της μόλυνσης, της μεταδοτικότητας ή του θανάτου

4. Το πρώτο εμβόλιο κατά του κορωνοϊού που δοκιμάστηκε ποτέ σε ανθρώπους (και όλα τα προηγούμενα εμβόλια κατά του κορωνοϊού απέτυχαν λόγω ενίσχυσης που εξαρτάται από αντισώματα, μια κατάσταση στην οποία τα αντισώματα διευκολύνουν πραγματικά τη μόλυνση αντί να αμύνονται εναντίον της)

5. Η πρώτη χρήση γενετικά τροποποιημένων πολυνουκλεοτιδίων στον γενικό πληθυσμό

Μια τρελά απερίσκεπτη διαδικασία

Σε μια συνέντευξη τον Μάιο του 2021, η Stephanie Seneff μου είπε:

«Το να έχουν αναπτύξει αυτή την απίστευτα νέα τεχνολογία τόσο γρήγορα και να παραλείπουν τόσα πολλά βήματα στη διαδικασία αξιολόγησης [της ασφάλειάς της], είναι ένα τρελά απερίσκεπτο πράγμα. Το ένστικτό μου έλεγε ότι αυτό ήταν κακό και έπρεπε να μάθω [την αλήθεια].

Έτσι, έψαξα σε βάθος την ερευνητική βιβλιογραφία των ανθρώπων που έχουν αναπτύξει αυτά τα εμβόλια και, στη συνέχεια, σε πιο εκτενή ερευνητική βιβλιογραφία γύρω από αυτά τα θέματα. Και δεν βλέπω πώς αυτά τα εμβόλια μπορεί να κάνουν κάτι καλό…»

Εκείνη την εποχή, μόλις 5 μήνες μετά την εκστρατεία μαζικού εμβολιασμού, η Stephanie Seneff υποψιάστηκε ότι τα «εμβόλια»-COVID θα κατέληγαν να σκοτώσουν πολύ περισσότερους ανθρώπους από την ίδια τη νόσο. Σήμερα, ένα ολόκληρο χρόνο μετά [από την έναρξη της εμβολιαστικής εκστρατείας], τα στατιστικά στοιχεία είναι απίστευτα δυσοίωνα, αποδεικνύοντας ότι η πρόβλεψή της ήταν έγκυρη.

Τα «εμβόλια» mRNA είναι συγκλονιστικά επικίνδυνα

Μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2021, το «Σύστημα Αναφοράς Ανεπιθύμητων Συμβάντων Εμβολίων» (VAERS) των ΗΠΑ κατέγραψε αναφορές 927.738 παρενεργειών που σχετίζονται με το «εμβόλιο»-COVID, συμπεριλαμβανομένων 19.886 θανάτων3 (Open VAERS data as of December 3, 2021).

Στο VAERS μπορούν να γίνονται αναφορές από κατασκευαστές εμβολίων και άλλες διεθνείς πηγές, και αν τις εξαιρέσουμε αυτές, ο αριθμός των θανάτων που αναφέρθηκαν σε εδάφη των ΗΠΑ αποκλειστικά ανέρχεται σε 9.136.

(Open VAERS data as of December 3, 2021. For US only data, flip the selection switch at top)

Στις συνολικές αναφορές θανάτων, η Pfizer αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειοψηφία: 13.268 για τη Pfizer, έναντι 4.894 για τη Moderna, 1.651 για την Janssen και 73 για μια μάρκα που δεν έχει αποκαλυφθεί.

Σημειωτέον ότι η Pfizer είναι η μοναδική εταιρεία στην οποία ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων-FDA-των ΗΠΑ χορήγησε άδεια πειραματικής «χρήσης έκτακτης ανάγκης» (EUA) στις 12 Δεκεμβρίου 2020 και κανονική άδεια στις 21 Αυγούστου 2021 σε ένα «εμβόλιό» της mRNA που δεν είναι ακόμη διαθέσιμο)

Η Pfizer ευθύνεται επίσης για τη συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλειών μετά από εμβολιασμό: Το μεγαλύτερο μέρος των θανάτων αφορά άτομα άνω των 66 ετών, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των νοσηλειών αφορά άτομα 25 έως 50 ετών.

Οι βασικές παρενέργειες που αναφέρονται τώρα σε τεράστιους αυξανόμενους- αριθμούς περιλαμβάνουν:[Open VAERS Adverse Event Reports Breakdown]

Αποβολές Καρδιακά προβλήματα, όπως εμφράγματα και μυο-&περικαρδίτιδα Θρομβοπενία (χαμηλά αιμοπετάλια) Έρπης Παράλυση του Bell Μια ποικιλία από μόνιμες αναπηρίες, πολλές από τις οποίες περιλαμβάνουν νευρολογική δυσλειτουργία

Όλες αυτές οι συνέπειες είχαν προβλεφθεί από τους Seneff και Nigh στην προαναφερόμενη εργασία τους, γεγονός που κάνει τα πράγματα ακόμη πιο τραγικά. Είναι σημαντικό ότι το VAERS είναι πασίγνωστο ότι γίνονται υπο-αναφορές. Επομένως, ο αριθμός των πραγματικών επιπτώσεων των «εμβολίων»-COVID είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι υποδηλώνουν αυτά τα δεδομένα.

Η θεραπεία είναι χειρότερη από την ασθένεια

Οι υπολογισμοί που έγιναν από τον Steve Kirsch, εκτελεστικό διευθυντή του «Ταμείου Πρώιμης Θεραπείας για την COVID-19», και την ομάδα των στατιστικολόγων συνεργατών του, δείχνουν ότι οι αναφορές που γίνονται στο VAERS σχετικά με τον COVID-19 δεν αναφέρονται κατά συντελεστή 41. Αυτή είναι μια συντηρητική εκτίμηση, που υποστηρίζεται από υπολογισμούς που χρησιμοποιούν και μια ποικιλία πηγές εκτός του συστήματος VAERS (SKirsch.io/vaccine-resources).

Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιώντας τα δεδομένα μόνο για την επικράτεια των ΗΠΑ, ο πραγματικός αριθμός των θανάτων είναι πιο κοντά στους 374.576. Εάν σ’ αυτούς συμπεριληφθούν και οι θάνατοι που αναφέρθηκαν στοVAERSαπό άλλες χώρες, ο αριθμό των θανάτων αυξάνεται στους 815.326. Και πρόκειται για θανάτους που συνέβησαν εντός ημερών ή εβδομάδων μετά τον εμβολιασμό.

Όπως εξηγούν οι Seneff και Nigh στην έρευνά τους, υπάρχει συντριπτικός λόγος να θεωρούμε ότι αυτά τα «εμβόλια» μεταφοράς γονιδίων θα έχουν καταστροφικές επιπτώσεις μακροπρόθεσμα, με αποτέλεσμα να σημειωθούν υπερβολικοί θάνατοι κατά την επόμενη δεκαετία.

Επιπλέον, είναι σαφές ότι ο αριθμός των θανάτων από τη λοίμωξη COVID-19 στις ΗΠΑ έχει υπερδιογκωθεί, γιατί βασίζεται σε θετικά τεστ PCR αλλά και σε απλές υποψίες για COVID-19 ελλείψει τεστ. Πολλοί πέθαναν από άλλες αιτίες και απλώς έτυχε να έχουν θετικό τεστ για τον COVID τη στιγμή του θανάτου.

Ο Kirsch εκτιμά ότι ο πραγματικός αριθμός θανάτων από τον COVID-19 είναι περίπου το 50% του αναφερόμενου αριθμού (που είναι πιθανότατα συντηρητική εκτίμηση). Αυτό σημαίνει ότι περίπου 380.000 Αμερικανοί πέθαναν με COVID-19 (και όχι από COVID-19), ενώ τα «εμβόλια»-COVID μπορεί να σκότωσαν περισσότερους από 374.570 μόνο μέσα τους πρώτους 11 μήνες της χορήγησής τους.

Η Seneff θεωρεί ότι στα επόμενα 10 έως 15 χρόνια θα δούμε μια δραματική άνοδο σε ασθένειες prion, αυτοάνοσες και νευροεκφυλιστικές ασθένειες σε μικρότερες ηλικίες, και διαταραχές του αίματος όπως θρόμβους αίματος, αιμορραγία, εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιακή ανεπάρκεια.

[H νόσος Prion, ISD-10 A81, είναι μια σπάνια και θανατηφόρα ασθένεια που προκαλεί βλάβη του εγκεφάλου, η οποία επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου. Τα συμπτώματά της περιλαμβάνουν: απώλεια μνήμης, απώλεια της ισορροπίας, προβλήματα στην ομιλία, προβλήματα στην όραση και τύφλωση, προοδευτική επιδείνωση και ακινησία. Οι περισσότεροι άνθρωποι με την νόσο Prion πεθαίνουν μέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη των συμπτωμάτων].

Όπως δηλώνεται στον τίτλο της εργασίας των Seneff και Nigh, φαίνεται ότι η θεραπεία μπορεί να καταλήξει να είναι χειρότερη από την ασθένεια [την οποία υποτίθεται ότι αντιμετωπίζει]. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους νεαρούς ενήλικες, οι οποίοι είτε έχουν πεθάνει είτε έχουν μείνει μόνιμα ανάπηροι από τα «εμβόλια» κατά χιλιάδες, δηλαδή, για τις ηλικιακές ομάδες που έχουν εξαιρετικά χαμηλό κίνδυνο να υποστούν σοβαρή βλάβη ή πεθάνουν από την ίδια τη μόλυνση.

Η πρωτεΐνη Spike είναι το πιο επικίνδυνο τμήμα του ιού SARS-CoV-2

Ο λόγος στον οποίο οφείλονται όλα αυτά τα προβλήματα από τα «εμβόλια»-COVID έγκειται στο ότι αυτά προγραμματίζουν τα κύτταρά μας να παράγουν συνεχώς πρωτεΐνη ακίδας SARS-CoV-2, η οποία –όπως γνωρίζουμε– είναι το πιο επικίνδυνο τμήμα του ιού. Πολλοί ειδικοί που το σημείωσαν αυτό εξαρχής, αναρωτιούνται τί θα μπορούσαν ενδεχομένως να σκέφτονται οι υπεύθυνοι της ανάπτυξης αυτών των «εμβολίων», επιλέγοντας αυτό το τμήμα ως αντιγόνο για τα «εμβόλιά» τους.

Ενώ τα «εμβόλια» mRNA μπορούν να προκαλέσουν βλάβη με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι μπορούν να υπερδιεγείρουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα σε σημείο αποτυχίας.

Συνοψίζοντας, καθώς τα κύτταρά μας αρχίζουν να παράγουν τις πρωτεΐνες του ιού, τα κύτταρα του ανοσοποιητικού μας συγκεντρώνονται για να καθαρίσουν τις πρωτεΐνες και να τις απορρίψουν στο λεμφικό μας σύστημα. (Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί αναφέρουν διογκωμένους λεμφαδένες).

Η απόκριση αντισωμάτων είναι μέρος της χυμικής μας ανοσίας. Έχουμε επίσης και κυτταρική ανοσία, η οποία είναι μέρος του έμφυτου ανοσοποιητικού μας συστήματος. Το έμφυτο ανοσοποιητικό σας σύστημα είναι πολύ ισχυρό. Εάν είμαστε υγιείς, μπορεί να καθαρίσει τους ιούς χωρίς να παράγει ούτε ένα αντίσωμα. Τα αντισώματα είναι στην πραγματικότητα ένα αποτέλεσμα του δεύτερου επιπέδου αντίδρασης, όταν το έμφυτο ανοσοποιητικό μας σύστημα αποτυγχάνει.

Εάν κάνουμε «εμβόλιο»-COVID-19, το πρόβλημα είναι ότι το έμφυτο ανοσοποιητικό μας σύστημα δεν θα ενεργοποιηθεί και πιθανότατα θα αποτύχει να μας προστατεύσει, επειδή παρακάμπτει όλους τους τομείς όπου το έμφυτο ανοσοποιητικό σας σύστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει.

Κανονικά εισπνέουμε τον ιό και διεγείρουμε την παραγωγή εκκριτικών αντισωμάτων IgA που προστατεύουν το αναπνευστικό μας σύστημα. Όταν παρακάμπτεται αυτή η οδός έκθεσης με μια ένεση στο μπράτσο, δεν παράγονται εκκριτικά αντισώματα IgA, με αποτέλεσμα να είμαστε επιρρεπείς στη μόλυνση.

Όπως εξηγείται από τον Ronald Kostoff σε ένα εξαιρετικό άρθρο στο Trial Site News στις 8 Δεκεμβρίου 2021, με τίτλο «Εμβόλια για τον COVID-19: Η λάθος βόμβα, στον λάθος στόχο, τη λάθος στιγμή»:

«Ένα αποτελεσματικό εμβόλιο θα εστιαζόταν στην κυτταρική ανοσία στην αναπνευστική και εντερική οδό, στην οποία η εκκριτική IgA παράγεται από τα λεμφοκύτταρά σας που βρίσκονται ακριβώς κάτω από τους βλεννογόνους που καλύπτουν την αναπνευστική και εντερική οδό.

Τα αντισώματα που παράγονται από αυτά τα λεμφοκύτταρα εκτοξεύονται μέσω και προς την επιφάνεια των επενδυτικών ιστών. Αυτά τα αντισώματα βρίσκονται έτσι στη θέση τους για να συναντήσουν ιούς που μεταδίδονται με τον αέρα και μπορούν να είναι σε θέση να αποτρέψουν τη σύνδεση με τον ιό και τη μόλυνση των κυττάρων.

Δυστυχώς, τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για τον COVID-19 επικεντρώνονται στα αντισώματα IgG και IgA που εμφανίζονται στην κυκλοφορία του αίματος, δηλαδή στα αντισώματα που προστατεύουν τα εσωτερικά όργανα του σώματος από μολυσματικούς παράγοντες που προσπαθούν να εξαπλωθούν μέσω της κυκλοφορίας του αίματος».(TrialSiteNewsDecember 8, 2021)

Όταν μας χορηγηθεί ενέσιμα το «εμβόλιο»-COVID, το σώμα μας θα επάγει μόνο IgG και κυκλοφορούν IgA (όχι εκκριτικό IgA) και αυτοί οι τύποι αντισωμάτων δεν προστατεύουν αποτελεσματικά τους βλεννογόνους μας από τη μόλυνση, με τον SARS-CoV-2. Έτσι, όπως σημειώνει ο Kostoff, «οι πρωτοποριακές λοιμώξεις που βλέπουμε τώρα, επιβεβαιώνουν τα θεμελιώδη σχεδιαστικά ελαττώματα αυτής της τεχνολογίας μεταφοράς γονιδίων». Όπως γράφει ο Kostoff:

«Μια φυσική λοίμωξη με από τον SARS-CoV-2, στα περισσότερα άτομα θα παραμείνει εντοπισμένη στην αναπνευστική οδό. Τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος προκαλούν τα κύτταρα βαθιά στο εσωτερικό του σώματός μας να εκφράζουν την ιική πρωτεΐνη ακίδας, κάτι που ποτέ δεν θα μπορούσαν να το κάνουν από τη φύση τους.

Οποιοδήποτε κύτταρο εκφράζει αυτό το ξένο αντιγόνο στην επιφάνειά του, θα δεχτεί επίθεση από το ανοσοποιητικό σύστημα, η οποία θα περιλαμβάνει τόσο τα αντισώματα IgG όσο και τα κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα. Αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε όργανο, αλλά η βλάβη θα είναι πιο σοβαρή στα ζωτικά όργανα.

Βλέπουμε τώρα ότι η καρδιά επηρεάζεται σε πολλούς νέους, οδηγώντας σε μυοκαρδίτιδα ή ακόμη και σε ξαφνική καρδιακή ανακοπή και θάνατο. Με άλλα λόγια, ρίχνουμε τη λάθος βόμβα, σε λάθος στόχο, τη λάθος στιγμή!» (Trial Site News,December 8, 2021)

Στο τέλος, το σώμα μας θα διαπιστώσει ότι το έμφυτο ανοσοποιητικό σας σύστημα έχει αποτύχει, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να κινητοποιήσει το εφεδρικό ιππικό. Ουσιαστικά, το σώμα μας τώρα αντιδρά υπερβολικά σε κάτι που δεν είναι αλήθεια. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε μολυνθεί από ιό και το έμφυτο ανοσοποιητικό σας σύστημα δεν έχει αποτύχει, αλλά το σώμα μας εξαναγκάζεται να αντιδράσει σαν να ισχύουν και τα δύο.

Επιπτώσεις που είναι πιθανό να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα

Επιπλέον, το συνθετικό RNA στα «εμβόλια»mRNA περιέχει ένα νουκλεοτίδιο που ονομάζεται μεθυλ-ψευδουριδίνη, το οποίο το σώμα σας δεν μπορεί να το διασπάσει και αυτό το RNA είναι προγραμματισμένο να ενεργοποιεί τη μέγιστη παραγωγή πρωτεΐνης. Έτσι, εξετάζουμε τη μη δοκιμασμένη επίδραση ενός RNA.

Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι αυτό είναι ένα γενετικά τροποποιημένο mRNA για την πρωτεΐνη ακίδας. Δεν είναι πανομοιότυπο με το mRNA της πρωτεΐνης ακίδας που παράγει το SARS-Cov-2. Έχει αλλάξει σημαντικά για να αποφευχθεί ο μεταβολισμός από το σώμα σας.

Η πρωτεΐνη ακίδας που παράγει το σώμα μας ως αντίδραση στο mRNA του «εμβολίου»-COVID-19 «κλειδώνει» στον υποδοχέα ACE2. Αυτό συμβαίνει επειδή η γενετικά τροποποιημένη νέα πρωτεΐνη ακίδας έχει πρόσθετες προλίνες που παρεμποδίζουν το σωστό «κλείδωμα» των υποδοχέων ACE2, και τη συνεπαγόμενη μείωση της ρύθμισής τους. Έτσι καταλήγουμε να αντιμετωπίζουμε εν μέρει προβλήματα όπως η πνευμονική υπέρταση, η κοιλιακή καρδιακή ανεπάρκεια και το εγκεφαλικό.

European Heart Journal July 20, 2020: ehaa534 καιCirculation Research 2021; 128: 1323-1326)

Όπως σημειώνεται σε μια μελέτη του 2020 στο European Journal of Internal Medicine June 2020; 76:14-20, υπάρχει ένας «κεντρικός σύνδεσμος» μεταξύ της ανεπάρκειας ACE2 και της μόλυνσης από τον SARS-CoV-2. Τα άτομα με ανεπάρκεια ACE2 τείνουν να είναι πιο επιρρεπή σε σοβαρή νόσηση από COVID-19. Η πρωτεΐνη ακίδας καταστέλλει τον υποδοχέα ACE2, κάνοντας την ανεπάρκεια ακόμη χειρότερη (Circulation Research 2021; 128: 1323-1326). Σύμφωνα με τη Seneff, τα «εμβόλια» μεταφοράς γονιδίων κάνουν ουσιαστικά το ίδιο πράγμα, και ακόμα δεν γνωρίζουμε πόσο διαρκούν τα αποτελέσματά τους.

Οι κατασκευαστές αρχικά μάντευαν ότι το συνθετικό RNA θα μπορούσε να επιβιώσει στο ανθρώπινο σώμα για περίπου έξι μήνες. Μια πιο πρόσφατη έρευνα διαπίστωσε ότι η πρωτεΐνη ακίδας παρέμεινε σε ασθενείς με COVID-19 που είχαν αναρρώσει για 15 μήνες. (bioRxiv,June 25, 2021 DOI: 10.1101/2021.06.25.449905)

Αυτό εγείρει την υποψία ότι το συνθετικό και πιο επίμονο mRNA στα «εμβόλια»-COVID μπορεί να πυροδοτήσει την παραγωγή πρωτεΐνης ακίδας πιθανώς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. (New American, November 8, 2021 , videoatcirca 8 minutes).Επιπλέον, ο αριθμός των πρωτεϊνών αιχμής που παράγονται από τα εμβόλια είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που αντιμετωπίζουμε στη φυσική μόλυνση.

Όπως εξήγησε ο δρ PeterMcCullough, αυτό σημαίνει ότι μετά την πρώτη δόση του «εμβολίου», το σώμα μας θα παράγει πρωτεΐνη ακίδας για τουλάχιστον 15 μήνες. Αλλά, όταν λαμβάνετε τη δεύτερη δόση λίγες εβδομάδες αργότερα, αυτό θα επιμηκύνει την παραγωγή πρωτεΐνης ακίδας επί 15 μήνες ή και περισσότερο. Με την τρίτη δόση, έξι μήνες μετά, παράγεται πρωτεΐνη ακίδας για ακόμη 15 μήνες.(New American November 8, 2021 , videoatcirca 8 minutes)

Με τακτικά ενισχυτικά, μπορεί να μην απαλλάξετε ποτέ το σώμα σας από την πρωτεΐνη ακίδας. Εν τω μεταξύ, προκαλεί τον όλεθρο στη βιολογία σας. Ο McCullough το παρομοιάζει με «μια μόνιμη εγκατάσταση μιας φλεγμονώδους πρωτεΐνης στο ανθρώπινο σώμα» και η φλεγμονή βρίσκεται στην καρδιά των περισσότερων αν όχι όλων των χρόνιων ασθενειών. Απλώς δεν υπάρχει δυνατός τρόπος για αυτές τις βολές μεταφοράς γονιδίων να βελτιώσουν τη δημόσια υγεία. Θα το αποδεκατίσουν.

Αναμένεται μακροπρόθεσμη νευρολογική βλάβη

Στην εργασία της, η Dr. Seneff περιγράφει αρκετά βασικά χαρακτηριστικά της πρωτεΐνης ακίδας SARS-CoV-2 που υποδηλώνει ότι δρα ως πριόν. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει το γιατί βλέπουμε τόσες πολλές νευρολογικές παρενέργειες από τα «εμβόλια». Σύμφωνα με την Seneff, η πρωτεΐνη ακίδας που παράγεται από το «εμβόλιο»-COVID, λόγω των τροποποιήσεων που έγιναν, μπορεί στην πραγματικότητα να την καθιστά ικανή να παράγει περισσότερες πριόν από την πρωτεΐνη ακίδας του πραγματικού ιού.

Για μια λεπτομερή τεχνική περιγραφή αυτού, μπορείτε να διαβάσετε την εργασία τηςSeneff, αλλά το μήνυμα είναι ότι τα «εμβόλια»-COVID-19 αποτελούν ένα σετ οδηγιών για το σώμα μαςγια να παράγει μια τοξική πρωτεΐνη, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης νευροεκφυλιστικών ασθενειών. (International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research May 10, 2021; 2(1): 402-444)

Οι παθήσεις των πνευμόνων, της καρδιάς και του εγκεφάλου είναι προβλέψιμες συνέπειες

ΗSeneff περιγράφει λεπτομερώς το πώς η πρωτεΐνη ακίδας δρα ως μεταβολικό δηλητήριο. Σας προτείνω να διαβάσετε ολόκληρη την εργασία της Seneff, αλλά εγώ έχω ξεχωρίσει μερικές βασικές ενότητές της,ξεκινώντας από το πώς η πρωτεΐνη ακίδας μπορεί να προκαλέσει παθολογική βλάβη που οδηγεί σε βλάβη των πνευμόνων και καρδιακές και εγκεφαλικές παθήσεις:

«Όπως αναδεικνύεται τώρα, ο SARS-CoV-2 έχει σοβαρές επιπτώσεις στα αγγεία πολλαπλώνοργάνων, συμπεριλαμβανομένων των αγγείων του εγκεφάλου…

•Ο Yuichiro Suzuki σε μια σειρά εργασιών σε συνεργασία με άλλους ερευνητές,παρουσίασε ένα ισχυρό επιχείρημα ότι η πρωτεΐνη ακίδας από μόνη της μπορεί να προκαλέσει μια σηματοδοτική απόκριση στα αγγεία με δυνητικά ευρέως διαδεδομένες συνέπειες.

Αυτοί οι ερευνητές παρατήρησαν ότι, σε σοβαρές περιπτώσεις COVID-19, ο SARS-CoV-2 προκαλεί σημαντικές μορφολογικές αλλαγές στην πνευμονική αγγείωση… Επιπλέον, έδειξαν ότι η έκθεση καλλιεργημένων κυττάρων λείου μυός της ανθρώπινης πνευμονικής αρτηρίας στην πρωτεΐνη ακίδας SARS-CoV-2 Η υπομονάδα S1 ήταν επαρκής για την προώθηση της κυτταρικής σηματοδότησης χωρίς τα υπόλοιπα συστατικά του ιού.

Επόμενες μελέτες, έδειξαν ότι η υπομονάδα πρωτεΐνης ακίδας S1 καταστέλλει τον [υποδοχέα] ACE2, προκαλώντας μια κατάσταση που μοιάζει με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (ΠΑΥ), μια σοβαρή πνευμονική νόσο με πολύ υψηλή θνησιμότητα…

Οι μελέτες σε ζώντα οργανισμό (invivo)στις οποίες αναφέρθηκαν, έδειξαν ότι οι πνευμονικές βλάβες που προκαλούνται από τον κορωνοϊό SARS, οφειλόταν κυρίως στην αναστολή του υποδοχέα ACE2 από την πρωτεΐνη ακίδας του SARS-CoV, προκαλώντας μεγάλη αύξηση της αγγειοτενσίνης-ΙΙ.

•Οι Suzukietal. (2021) συνέχισαν να αποδεικνύουν πειραματικά ότι το συστατικό S1 του ιού SARS-CoV-2, σε χαμηλή συγκέντρωση […] ενεργοποίησε την οδό σηματοδότησης MEK/ERK/MAPKπου προωθεί την κυτταρική ανάπτυξη. Υπέθεσαν ότι αυτές οι επιδράσεις δεν θα περιορίζονταν στα αγγεία των πνευμόνων.

[MEK/ERK/MAPK: είναι βασικά σηματοδοτικά μονοπάτια που ρυθμίζουν μία ευρεία ποικιλία κυτταρικών διεργασιών, όπως τον πολλαπλασιασμό, την διαφοροποίηση, την απόπτωση, και τις αποκρίσεις στρες τόσο υπό κανονικές όσο και παθολογικές συνθήκες - Guo, Y.J., etal. ERK/MAPK signalling pathway and tumorigenesis. Experimental and Therapeutic Medicine. 19(3), 1997-2007 (2020)]

Ο ‘καταρράκτης’ της σηματοδότησης που ενεργοποιείται στα αγγεία της καρδιάς μπορεί να προκαλέσει στεφανιαία νόσο και η ενεργοποίηση της στον εγκέφαλο μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό επεισόδιο. Θα μπορούσε επίσης να προκληθεί συστηματική υπέρταση. Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι αυτή η ικανότητα της πρωτεΐνης ακίδας να προάγει την πνευμονική αρτηριακή υπέρταση θα μπορούσε να προδιαθέσει τους ασθενείς που αναρρώνουν από τον SARS-CoV-2 να αναπτύξουν αργότερα καρδιακή ανεπάρκεια της δεξιάς κοιλίας.

Επιπλέον, πρότειναν ότι ένα παρόμοιο αποτέλεσμα θα μπορούσε να συμβεί ως απάντηση στα ‘εμβόλια’mRNA και προειδοποίησαν για πιθανές μακροπρόθεσμες συνέπειες τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες που έκαναν «εμβόλια»-COVID-19 με βάση την πρωτεΐνη ακίδας.

•Οι Leiet. al. (2021)σε μια ενδιαφέρουσα μελέτη τους, διαπίστωσαν ότι ο ψευδοϊός (που φέρει την πρωτεΐνη SARS-CoV-2 S1 αλλά χωρίς ιικόDNA στον πυρήνα του) προκάλεσε φλεγμονή και βλάβη τόσο στις αρτηρίες όσο και στους πνεύμονες ποντικών που εκτέθηκαν σ’ αυτόν ενδοτραχειακά.

Εν συνεχεία, εξέθεσαν υγιή ανθρώπινα ενδοθηλιακά κύτταρα στα ίδια σωματίδια του ψευδοϊού. Η σύνδεση αυτών των σωματιδίων με τους ενδοθηλιακούς υποδοχείς ACE2 προκάλεσε μιτοχονδριακή βλάβη και κατακερματισμό αυτών των ενδοθηλιακών κυττάρων, οδηγώντας σε χαρακτηριστικές παθολογικές αλλαγές στον σχετικό ιστό.

Αυτή η μελέτη καθιστά σαφές ότι η πρωτεΐνη ακίδας από μόνη της (η οποία δεν σχετίζεται με το υπόλοιπο γονιδίωμα του ιού), είναι επαρκής για να προκαλέσει την ενδοθηλιακή βλάβη που σχετίζεται με τηνCOVID-19. Οι συνέπειες των εμβολίων που προορίζονται να εξαναγκάσουν τα κύτταρα να παράγουν την πρωτεΐνη ακίδας είναι σαφείς και αποτελούν προφανή αιτία ανησυχίας».

(International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research, May 10, 2021; 2(1): 402-444)

Τα «εμβόλια»-COVID ενεργοποιούν λανθάνοντες ιούς

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η λοίμωξη από έρπητα ζωστήρα αποδεικνύεται ότι είναι μια μάλλον κοινή παρενέργεια του «εμβολίου»-COVID, όπως και οι νευρολογικές, αγγειακές και καρδιακές βλάβες που βλέπουμε, και –όπως προβλεπόταν– και η ενεργοποίηση μιας λανθάνουσας ιογενούς λοίμωξης.

Ένας λόγος για τον οποίο εμφανίζονται λανθάνουσες ιογενείς λοιμώξεις ως απόκριση στο «εμβόλιο»-COVIDείναι επειδή αυτά απενεργοποιούν την οδό της ιντερφερόνης τύπου Ι. Ένας δεύτερος λόγος είναι επειδή το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι υπερβολικά επιβαρυμένο προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τις φλεγμονώδεις πρωτεΐνες που ρέουν στο σώμα μας. Και έτσι, οι λανθάνοντες ιοί μπορούν να διεισδύσουν.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι το τέλος των πιθανών προβλημάτων μας, γιατί αυτές οι συν-λοιμώξεις μπορούν να επιδεινώσουν ή να επιταχύνουν άλλες καταστάσεις, όπως η παράλυση Bell, η μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα και το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης.

Για παράδειγμα, οι ιοί του έρπητα έχουν ενοχοποιηθεί τόσο για το AIDS(*) όσο και για το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης.(**) Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι αυτές οι ασθένειες δεν εμφανίζονται έως ότου οι ιοί από διαφορετικές οικογένειες συνεργαστούν και η απενεργοποιηθεί οδός της ιντερφερόνης τύπου 1.

(*) Journal of Antimicrobial Chemotherapy,1996 37. Suppl B, 87-95

(**) ImmunoHorizons,April 1, 2020

Έχοντας όλα αυτά κατά νου,φαίνεται αναπόφευκτο ότι, μακροπρόθεσμα, η εκστρατεία των μαζικών εμβολιασμών για τον ιό της COVID, θα οδηγήσει σε μια χιονοστιβάδα από ένα ευρύ φάσμα εξουθενωτικών χρόνιων ασθενειών.