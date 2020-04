COVID-19 και Βιταμίνη D:

Θα μπορούσαμε να χάσουμε κάτι απλό [και σημαντικό];

Από την Katie Weisman

και την ομάδα CHILDRENS HEALTH DEFENSE,

07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

(πρόεδρος: Robert F. Kennedy

Επιλογή κειμένων: Κλεάνθης Γρίβας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, Κ.Γ.

Η βιταμίνη D είναι βιταμίνη και λιποδιαλυτή στεροειδής ορμόνη με εκατοντάδες ρόλους στον οργανισμό μας, ρυθμίζει πάνω από 200 γονίδια στο ανθρώπινο σώμα.

• Παίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.

• Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής των οστών και τη φυσιολογική ομοιοστασία του ασβεστίου.

• Ρυθμίζει την απορρόφηση του ασβεστίου και του φωσφόρου από το γαστρεντερικό σύστημα, τον μεταβολισμό του ασβεστίου των οστών και την καλή λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος.

• Συμβάλλει στην πρόληψη ορισμένων παθήσεων όπως οι λοιμώξεις, τα αυτοάνοσα νοσήματα, ορισμένες μορφές καρκίνου και διαβήτη τύπου 2.

• Κύρια πηγή της βιταμίνης D για τους ανθρώπους είναι η βιταμίνη D3 σε ποσοστό 90%, η οποία συντίθεται στο δέρμα με την δράση της υπεριώδους ακτινοβολίας. Η έκθεση στον ήλιο του προσώπου και των χεριών για 10 -15 λεπτά την ημέρα είναι επαρκής για την σύνθεση των ημερησίων αναγκών σε βιταμίνη D.

• Η σύνθεση της βιταμίνης D στο δέρμα έχει περιοριστεί λόγω σύγχρονων συνθηκών διαβίωσης (καθιστική ζωή, νέφος, χρήση αντιηλιακών και γυαλιών ηλίου). Η χρήση αντιηλιακού με αυξημένο δείκτη προστασίας (πάνω από 30) μειώνει κατά 95% την σύνθεση βιταμίνης D.

Αυτή η ανεκτίμητη (και δωρεάν προσφερόμενη από τον ήλιο) προστασία των νεογέννητων, των μωρών, των παιδιών και των ενηλίκων, που την έχουν απόλυτη ανάγκη και που ήταν ήδη προβληματική λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής, καταργείται ασυλλόγιστα ολοσχερώς στην εποχή του κορονοϊού μέσω της επιβολής του «καταναγκαστικού εγκλεισμού» της συντριπτικής πλειοψηφίας των ανθρώπων στα καθόλου ευάερα και ευήλια ανθυγιεινά διαμερίσματα των πολυκατοικιών των σύγχρονων τερατουπόλεων (με εξαίρεση βεβαίως, μιας, επίσης συντριπτικής, μειοψηφίας που διαθέτει μονοκατοικίες με κήπους στους οποίους μπορεί να κινείται και να εκτίθεται στον ήλιο, κατά βούληση).

Κι’ αυτό, παρά το πλήθος των επιστημονικών εργασιών που αποδεικνύουν ότι η εφαρμογή της βιταμίνης D, μπορεί να μειώσει (και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να εξαλείψει) κάποιες από τις σοβαρές συνέπειες της «επίθεσης» ενός αμφιλεγόμενου κορονοϊού, με άμεσο αποτέλεσμα (ανάμεσα στα άλλα, και) την αποφόρτιση των υπό κατάρρευση συστημάτων υγείας και την ανακούφιση του προσωπικού τους από τις απάνθρωπες συνθήκες δουλειάς τους (που είναι ανθρωπίνως αδύνατο να τις αντέξουν επί μακρόν).

Κλεάνθης Γρίβας

Εισαγωγή

Η βιβλιογραφία σχετικά με το ρόλο της βιταμίνης D στην εύρυθμη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος έχει εμπλουτιστεί σημαντικά τα τελευταία 10 χρόνια, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ιογενείς λοιμώξεις και τις αυτοάνοσες διαταραχές. Περίπου το 80% της βιβλιογραφίας έχει παραχθεί κατά την τελευταία δεκαετία και μεγάλο μέρος της έχει δημοσιευθεί στο εξωτερικό.

Υπάρχουν μελέτες που αποδεικνύουν ότι η επάρκεια της βιταμίνης D είναι σημαντική για τη μείωση της θνησιμότητας σε ασθενείς που βρίσκονται σε μηχανική αναπνευστική υποστήριξη. Όπως και μελέτες για τον σοβαρό το ρόλο της βιταμίνης D στην πρόληψη των ιογενών λοιμώξεων και στη μείωση της σοβαρότητάς τους.

Οι πληθυσμιακές ομάδες που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών καταστάσεων ένα προβληθούν από τον κορονοϊό είναι (α) οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα (CDC) και (β) η χρονική στιγμή της εκδήλωσης της COVOD-19 (τέλος του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο, όταν τα επίπεδα βιταμίνης D είναι συνήθως χαμηλότερα) συνιστούν παράγοντα κινδύνου για τη νόσο COVID-19.

Το σχετικά μικρό ποσοστό των λοιμώξεων στα παιδιά μπορεί να αντικατοπτρίζει την μεγαλύτερη έκθεσή τους στο ηλιακό φως ή την υψηλότερη κατανάλωση γάλακτος ενισχυμένου με βιταμίνες Α και D. Η βιταμίνη D είναι βιταμίνη και λιποδιαλυτή στεροειδής ορμόνη με εκατοντάδες ρόλους στον οργανισμός μας, ρυθμίζοντας πάνω από 200 γονίδια στο ανθρώπινο σώμα.

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2018 με βάση τα δεδομένα της National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) των CDC, από το 2001-2010, το 28,9% των Αμερικανών ενήλικων είχαν ανεπάρκεια σε βιταμίνη D [ορός 25 (ΟΗ) D <20 ng/ml] και ένα επιπλέον 41,4% Αμερικανών ενηλίκων έχει ανεπάρκεια σε βιταμίνη D [ορός 25 (ΟΗ) D μεταξύ 20ng/ml και 30ng/ml]. Η ανεπάρκεια της βιταμίνης D ήταν μεγαλύτερη μεταξύ των λιγότερο μορφωμένων, φτωχών, παχύσαρκων, καπνιστών και σωματικά αδρανών Αμερικανών.

Επίσης, αυξημένο κίνδυνο ανεπάρκειας μπορεί να διατρέχουν, ανεξάρτητα από την ηλικία, ασθενείς με εντερικές διαταραχές (όπως η νόσος Crohn ή η κοιλιοκάκη) που μειώνουν την πρόσληψη βιταμίνης D από τη διατροφή και ασθενείς με νόσους του ήπατος ή των νεφρών που μπορεί να μειώνουν τη μετατροπή της βιταμίνης D στην ενεργό μορφή της,

Ερωτήσεις που χρειάζονται απαντήσεις

Με βάση το εύρος της έρευνας σχετικά με τη βιταμίνη D σε οξείες αναπνευστικές διαταραχές και τις πολλές ιογενείς λοιμώξεις στις οποίες παίζει ρόλο το επίπεδο της της βιταμίνης D, πρέπει να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα:

• Οι ασθενείς με COVID-19 νοσηλεύονται έχουν ανεπάρκεια βιταμίνης D [επίπεδα ορού: 25 (OH) D <20ng / ml] ή ανεπάρκεια (επίπεδα μεταξύ 20ng/ml και 30ng/ml);

• Οι ασθενείς με κλινική COVID-19 με ανεπαρκή βιταμίνη D νοσηλεύονται περισσότερο σε σύγκριση με τους κατάλληλες ομάδες ελέγχου;

• Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς COVID-19 που χρειάζονται εντατική φροντίδα έχουν χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης D;

• Η παροχή ικανής δόσης βιταμίνης D στους ασθενείς με COVID-19, μειώνει την ανάγκη για μηχανική αναπνευστική υποστήριξή τους και/ή μειώνει τον χρόνο που χρειάζονται μηχανική αναπνευστική υποστήριξή;

• Η παροχή ικανής δόσης βιταμίνης D στους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, μειώνει τον κίνδυνο του COVID-19;

• Εάν διαπιστωθεί έλλειψη βιταμίνης D στους ασθενείς με COVID-19 που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ποιες συστάσεις πρέπει να γίνουν στο κοινό και, ιδιαίτερα, σε εκείνους που βρίσκονται σε καραντίνα ή/και αντιμετωπίζουν μολύνσεις στο σπίτι;

Ενώ μόνο ο χρόνος και οι μελέτες θα μας δώσουν οριστικές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, οι δοκιμές με Βιταμίνη D είναι ευρέως διαθέσιμες, τα συμπληρώματα είναι φθηνά και σε συνθήκες κρίσιμες για την περίθαλψη των ασθενών με COVID-19 και πρέπει να εξετάσουμε οτιδήποτε μπορεί να μειώσει τον αριθμό των κρουσμάτων, των νοσηλειών και των θανάτων. Ακόμα και μια μείωση κατά 10% σε μία από αυτές τις τρεις κατηγορίες θα ήταν σημαντική.

Η βιβλιογραφία υποστηρίζει τη σημασία της επάρκειας της βιταμίνης D

Υπάρχουν μελέτες που υποδηλώνουν ότι η επαρκής ποσότητα βιταμίνης D μειώνει τον κίνδυνο οξείας αναπνευστικής μόλυνσης. Επίσης, η βιβλιογραφία υποστηρίζει τη σημασία της επάρκειας της Βιταμίνης D στη μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας σε κρίσιμες καταστάσεις. Τα παρακάτω αποτελούν ένα δείγμα των διαθέσιμων μελετών.

2019. Mελέτη. Ιράν: μετά τη παρακολούθηση 44 ενήλικων ασθενών υπό αναπνευστική υποστήριξη στους οποίος χορηγήθηκαν 300.000 IU βιταμίνης D σε σύγκριση με ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε ένα εικονικό φάρμακο, διαπιστώθηκε σημαντική μείωση της θνησιμότητας (61,1% έναντι 36,3%) και μια μη-σημαντική μείωση της διάρκειας των 10 ημερών στον αναπνευστήρα.

2018. Μελέτη. Ιράν: σε ομάδα 46 ασθενείς με ανεπάρκεια βιταμίνης D και πνευμονία που απαιτούσε χρήση αναπνευστήρα, χορηγήθηκε μία εφάπαξ δόση 300.000 IU βιταμίνης D και συγκρίθηκε με ομάδα ασθενών στους οποίους χορηγήθηκε εικονικό φάρμακο. Στην πρώτη ομάδα, η χορήγηση βιταμίνης D μείωσε σημαντικά τα επίπεδα IL-6 στον ορό και μείωσε, επίσης, σημαντικά τη θνησιμότητα. Η IL-6 είναι μία κυτοκίνη η οποία τυπικά είναι αυξημένη σε σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσφορίας.

2018. Mελέτη. Ινδία: (Ινδική Επιθεώρηση Αναισθησίας), δεν ανέφερε σημαντικά αποτελέσματα σε ασθενείς υπό μηχανική αναπνευστική υποστήριξη (ΜΑΥ) με βάση την ανεπάρκεια της βιταμίνης D έναντι της επάρκειας κατά την εισαγωγή, αλλά αυτό οφείλεται πιθανότατα στο μικρό μέγεθος του δείγματος. Αλλά, τα στοιχεία που αφορούν τις ημέρες παραμονής στη ΜΕΘ, τις ημέρες που χρειάστηκε ΜΑΥ, τις ημέρες που απαιτήθηκαν για να δοκιμαστεί η αυθόρμητη αναπνοή και η θνησιμότητα εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών ήταν όλα πιο ευνοϊκά στην ομάδα που είχε αρκετή βιταμίνη D. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5787890/

2017. Μελέτη. Βρετανία (British Medical Journal): «Εντοπίστηκαν 25 επιλέξιμες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες (συνολικά 11.321 συμμετέχοντες ηλικίας 0 έως 95 ετών) ... Η χορήγηση συμπληρώματος βιταμίνης D μείωσε τον κίνδυνο οξείας λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος μεταξύ όλων των συμμετεχόντων… Τα προστατευτικά αποτελέσματα ήταν μεγαλύτερα σε όσους είχαν ανεπάρκεια βιταμίνης D (επίπεδα ορού <25 nmol/L = 10ng / ml) και σε εκείνους που έλαβαν βιταμίνη D τακτικά (σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση) σε σύγκριση με εκείνους που πήραν μεγάλες δόσεις εφόδου.





2017. Μελέτη. ΗΠΑ: διαπίστωσε ότι η μηνιαία χορήγηση υψηλής δόσης βιταμίνης D3 μείωσε τη συχνότητα εμφάνισης ARI (οξεία αναπνευστική λοίμωξη) σε ηλικιωμένους ασθενείς με μακροχρόνια νοσηλεία, αλλά συσχετίστηκε με υψηλότερο ποσοστό πτώσεων χωρίς αύξηση των καταγμάτων.

2017. Μελέτη. Κίνα: (μελέτη σε αρουραίους) έδειξε ότι η προκατεργασία με καλσιτριόλη (η δραστική μορφή της βιταμίνης D) μείωσε την οξεία πνευμονική βλάβη που προκαλείται από λιποπολυσακχαρίτες μέσω της διαμόρφωσης του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης. Το ACE και το ACE2 είναι μέρος αυτού του συστήματος και το ACE2 είναι η θέση δέσμευσης του SARS-CoV2 στα κύτταρα. Βρίσκεται μια συζήτηση σε εξέλιξη για το κατά πόσο οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (αναστολείς ΜΕΑ) που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της αρτηριακής πίεσης και των καρδιακών παθήσεων αυξάνουν ή μειώνουν τον κίνδυνο μόλυνσης από SARS-CoV2. Ο ρόλος της ανεπάρκειας της βιταμίνης D σ’ αυτό το πεδίο αποτελεί ανοιχτό ερώτημα.

2017. Μελέτη. Αυστρία: Επανεξέταση της βιβλιογραφίας που αφορούσε τις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), έδειξε ότι «τρεις διαφορετικές μετα-αναλύσεις επιβεβαιώνουν ότι οι ασθενείς με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D έχουν μεγαλύτερη διαμονή στις ΜΕΘ και αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα» και ότι «αυτή η ορμόνη παίζει ένα σημαντικό πολυτροπικό ρόλο (δηλ. με περισσότερα από ένα αποτελέσματα).. και μπορεί να υποστηρίξει την αποκατάσταση από σοβαρές οξείες ασθένειες».

2016. Μελέτη. ΗΠΑ: έδειξε ότι η υψηλή δόση βιταμίνης D μείωσε τη διάρκεια της παραμονής στο νοσοκομείου σε ασθενείς στις ΜΕΘ. [1] Στον επανέλεγχο το 2018, διαπιστώθηκε ότι σε ασθενείς που βρίσκονταν σε μηχανική αναπνευστική υποστήριξη, με ανεπάρκεια βιταμίνης D και αναιμία, η χορήγηση υψηλής δόσης βιταμίνης D αύξησε την αιμοσφαιρίνη.

2015. Mελέτη. 2015. HB, ΗΠΑ, Αυστραλία: διαπίστωσε ότι η ανεπάρκεια της βιταμίνης D ήταν συχνή σε ασθενείς που εμφάνισαν σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσφορίας μετά από οισοφαγεκτομή. (στο Thorax, 70 (7), 617-24, Jul 2015).

2014. Mελέτη. Αυστρία: σε 492 ασθενείς με κρίσιμη νόσο με ανεπάρκεια βιταμίνης D, δεν βρήκε σημαντικά αποτελέσματα από τη χορήγηση συμπληρώματος βιταμίνης D. Το μόνο σημαντικό αποτέλεσμα ήταν η μείωση της θνησιμότητας του νοσοκομείου στην υποομάδα ανεπαρκούς βιταμίνης D. Ωστόσο, αυτός ο πληθυσμός μελέτης περιελάμβανε ασθενείς με χειρουργικά, νευρολογικά και παθολογικά προβλήματα και είναι πιθανό η βιταμίνη D να είναι σχετική μόνο για αναπνευστικές λοιμώξεις. Επίσης, αυτή η μελέτη δεν ανέφερε σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες με τη χρήση πολύ υψηλών δόσεων βιταμίνης D σε πληθυσμό με κρίσιμη ασθένεια.

Έρευνα για τη βιταμίνη D σε άλλες ιογενείς λοιμώξεις

Η ανεπάρκεια βιταμίνης D έχει μελετηθεί σε πολλές ιογενείς νόσους και δείχθηκε ότι τα επαρκή επίπεδα βιταμίνης D οδηγούν σε χαμηλότερα ποσοστά μόλυνσης και σε λιγότερο σοβαρές καταστάσεις. Αυτή η έρευνα είναι ένας συνδυασμός μελετών που έγιναν in vitro και in vivo. Επειδή δεν υπάρχει συγκεκριμένη βιβλιογραφία ειδικά για τους κοροναϊούς, αναζητήσαμε έρευνες για τη βιταμίνη D σε άλλες ιογενείς λοιμώξεις, όπως η γρίπη, ο ιός HIV, ο δάγκειος πυρετός, η νόσος Epstein Barr, η ηπατίτιδα Β και η ηπατίτιδα C.

2018. Μελέτη. Κίνα: με τη χορήγηση δύο διαφορετικών δόσεων βιταμίνης D σε 400 βρέφη έδειξε ότι υπήρχε σημαντικά χαμηλότερος κίνδυνος γρίπης Α, μειωμένο ιικό φορτίο και μειωμένη διάρκεια συμπτωμάτων στην ομάδα που πήρε την υψηλότερη δόση. Μια παρόμοια Μελέτη. 2010. Ιαπωνία σε παιδιά σχολικής ηλικίας έδειξε ότι 1200 IU/ημέρα βιταμίνης D μείωσαν τις λοιμώξεις στην ομάδα τη γρίπη Α κατά 18,6% και στην συμπληρωματική ομάδα Β που πήρε εικονικό φάρμακο κατά 10,8%. Τα παιδιά με άσθμα που έλαβαν συμπλήρωμα βιταμίνης D εμφάνισαν μείωση του κινδύνου εκδήλωσης κρίσεων άσθματος.

2018. Mελέτη. Ιαπωνία, σε 532 εργαζόμενους. Διαπιστώθηκε ότι «σε μια υποομάδα των 532 εργαζόμενων που δεν είχαν εμβολιαστεί, η επάρκεια βιταμίνης D (≥30 ng/mL) συσχετίστηκε με σημαντικά μικρότερο κίνδυνο γρίπης».

2018. Μελέτη. ΗΠΑ: σε νέους με HIV έδειξε ότι η υψηλή δόση βιταμίνης D μείωσε την ανοσοποιητική ενεργοποίηση και την εξάντληση από την αντιρετροϊική θεραπεία. Μελέτη. 2016. Νότια Αφρική: σε 466 παιδιά στη Νότια Αφρική, διαπίστωσε ότι η χαμηλή βιταμίνη D και ορισμένες πολυμορφικές μεταλλαγές σε κάποια γονίδια (SNPs), αύξησαν τον κίνδυνο για πρόκληση φυματίωσης και θανάτου. Μελέτη. 2018. ΗΠΑ: (μελέτη επανεξέτασης) της χορήγησης βιταμίνης D σε λοίμωξη από τον ιό HIV, έδειξε ότι «τα υψηλά επίπεδα βιταμίνης D συσχετίζονται με τη φυσική αντοχή στη λοίμωξη HIV-1. Αντίθετα, η ανεπάρκεια της βιταμίνης D συνδέεται με μεγαλύτερη φλεγμονή και ανοσοποιητική ενεργοποίηση, με χαμηλά κύτταρα CD4 + Τ-λεμφοκύτταρα του περιφερικού αίματος, με ταχύτερη εξέλιξη της νόσου HIV και με βραχύτερο χρόνο επιβίωσης σε ασθενείς με λοίμωξη HIV».

2020. Μελέτη. Colombia: σε υγιείς ασθενείς έδειξε ότι η δόση υψηλότερης δόσης βιταμίνης D μείωσε την ευαισθησία στη λοίμωξη DENV-2 (δάγκειος πυρετός) στα κύτταρα του αίματος. Μελέτη. 2017. Colombia, των μακροφάγων που προέρχονται από ανθρώπινα μονοκύτταρα. Διαπίστωσε ότι «το DENV δεσμεύεται λιγότερο αποτελεσματικά σε μακροφάγα διαφοροποιημένα με βιταμίνη D3, οδηγώντας σε χαμηλότερη μόλυνση». Η κατάσταση με την ανεπάρκεια της βιταμίνης D και η λοίμωξη από τον ιό Epstein-Barr στην υποτροπή / απομάκρυνση της σκλήρυνσης κατά πλάκας (RRMS) είναι πιο έντονη. Αν και το καθένα είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για RRMS, πρόσφατες μελέτες, 2018, Ολλανδία έχουν διαπιστώσει ότι η χορήγηση υψηλής δόσης βιταμίνης D είχε ως αποτέλεσμα σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα αντισωμάτων έναντι του EBNA-1. Σε αυτή την περίπτωση, τα χαμηλότερα επίπεδα αντισωμάτων οδηγούν σε χαμηλότερο κίνδυνο υποτροπής και χαμηλότερο κίνδυνο νέων αλλοιώσεων στη μαγνητική τομογραφία.

2019. Μελέτη. Κίνα (μετα-ανάλυση): η μετα-ανάλυση μελετών της κατάστασης της βιταμίνης D σε χρόνιες λοιμώξεις από ηπατίτιδα Β διαπίστωσε ότι τα επίπεδα της βιταμίνης D ήταν χαμηλότερα στους ασθενείς με θετικό HBeAg συσχετίζονταν με το ιικό φορτίο. Μελέτη, 2018, Ισραήλ: διαπίστωσε ότι κύτταρα καρκίνου του ήπατος που έχουν επιμολυνθεί από την ηπατίτιδα Β, πράγματι μείωσαν την απορρόφηση των υποδοχέων βιταμίνης D για να επιτρέψουν στον ιό να αναπαραχθεί.

2012. Μελέτη. Ισραήλ: έδειξε ότι η προσθήκη βιταμίνης D σε τυποποιημένη αντιιική θεραπεία σε ασθενείς με χρόνιες λοιμώξεις από ηπατίτιδα C, βελτίωσε την ανταπόκριση του ιού.

2015. Μελέτη. Αίγυπτος: σε παιδιά με ηπατίτιδα C. Διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που έλαβαν βιταμίνη D μαζί με αντιιικά φάρμακα είχαν σημαντικά υψηλότερη «έγκαιρη και παρατεταμένη ιολογική ανταπόκριση» σε σύγκριση με τους μάρτυρες.

Πρέπει να εξεταστεί ένας επιπλέον παράγοντας: Οι πολυμορφισμοί ενός νουκλεοτιδίου που επηρεάζουν τη λειτουργία του υποδοχέα της βιταμίνης D και ο μεταβολισμός της βιταμίνης D στην ενεργή της μορφή επηρεάζουν την επάρκεια της. Συνεπώς, η ταυτοποίηση των ασθενών με αυτούς τους πολυμορφισμούς θα βοηθήσει στην ταυτοποίηση αυτών που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανεπάρκειας βιταμίνης D. Σχετικά με αυτούς τους γενετικούς παράγοντες, υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη βιβλιογραφία.

Στις 23 Μαρτίου 2010, ο πρώην διευθυντής του Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων» (CDC), Dr. Tom Frieden , δήλωσε ότι η βιταμίνη D θα μπορούσε να μειώσει τις λοιμώξεις από κοροναϊό.

Ελπίζουμε ότι αυτό το άρθρο θα πείσει τους γιατρούς και τους ερευνητές να εξετάσουν προσεκτικά τη βιταμίνη D ως πιθανή προληπτική και θεραπευτική επιλογή. Όπως δηλώσαμε στο πρόσφατο βίντεό μας, πιστεύουμε ότι οι σπάνιοι πόροι θα πρέπει να εστιάζονται στη θεραπεία έναντι ενός εμβολίου που δεν μπορεί ποτέ να υλοποιηθεί.

Προειδοποίηση

• Όλα τα παραπάνω δεν συνιστούν ιατρική συμβουλή.

•Δεν πρέπει να παίρνετε υψηλές δόσεις βιταμίνης D χωρίς να συμβουλευτείτε το γιατρό σας, ιδιαίτερα εάν έχετε υποκείμενες παθήσεις.

• Η βιταμίνη D σε υψηλά επίπεδα μπορεί να εμφανίσει πιθανή τοξικότητα, συμπεριλαμβανομένης της υπερασβεστιαιμίας και των νεφρών.

• Μια ημερήσια δόση 800 IU - 2000 IU βιταμίνης D θεωρείται γενικά ασφαλής και είναι επαρκής για τους περισσότερους ανθρώπους, αλλά δεν είναι κατ 'ανάγκην το καλύτερο.

•Οι πληροφορίες του NIH σχετικά με τη δοσολογία της βιταμίνης D και τις αλληλεπιδράσεις φαρμάκων μπορούν να βρεθούν εδώ .

