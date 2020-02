Και τα αποτσίγαρα παράγουν επιβλαβή χημικά

Ζήσης Ψάλλας

Ακόμη και όταν τα αποτσίγαρα είναι σκασμένα και κρύα, συνεχίζουν να εκπέμπουν επιβλαβείς ενώσεις στον αέρα. Ενώ οι περισσότερες από αυτές τις χημικές ουσίες απελευθερώνονται μέσα σε μια ημέρα από το σβήσιμο των τσιγάρων, μια ανάλυση από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) διαπίστωσε ότι οι συγκεντρώσεις νικοτίνης και τριακετίνης -ένας πλαστικοποιητής στα φίλτρα των τσιγάρων- είχαν πέσει στο μισό πέντε ημέρες αργότερα.

Για να μετρήσουν τις εκπομπές των χημικών που εκπέμπονται στα αποτσίγαρα, οι ερευνητές έβαλαν 2.100 τσιγάρα που είχαν σβηστεί πρόσφατα μέσα σε ένα δωμάτιο από ανοξείδωτο χάλυβα. Φυσικά, δεν τα κάπνισαν όλα αυτά οι επιστήμονες. Δημιούργησαν μια μηχανή που με ρομποτικές κινήσεις πήρε έξι ρουφηξιές ανά τσιγάρο, μιμούμενη τη συμπεριφορά των ανθρώπων.

Η ερευνητική ομάδα μέτρησε οκτώ χημικά που συνήθως εκπέμπονται από τα τσιγάρα, τέσσερα από τα οποία ο FDA παρακολουθεί διότι είναι επιβλαβή ή ενδεχομένως επιβλαβή.

Η τριακετίνη δεν θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες ουσίες, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της υγρασίας σε τροφές που δεν πρέπει να στεγνώσουν, σε φίλτρα τσιγάρων και χάπια, όπως το βιάγκρα. Έχει την έγκριση του FDA αν και πολλοί διατηρούν τις αμφιβολίες τους για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον οργανισμό. Η τριακετίνη, επειδή είναι συνηθισμένη στα φίλτρα των τσιγάρων και δεν εξατμίζεται εύκολα, είναι μια καλή ένδειξη για το πώς καταστρέφονται άλλες χημικές ουσίες.

Ο συγγραφείς εξέτασαν τον τρόπο αλλαγής των εκπομπών των χημικών υπό διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Όταν η θερμοκρασία του χώρου ήταν υψηλότερη, παρατήρησαν ότι τα αποτσίγαρα εκπέμπουν περισσότερα χημικά. Οι συγκεντρώσεις τριακετίνης και νικοτίνης ήταν περίπου 50% των αρχικών συγκεντρώσεων μετά από 100 ώρες και τα ποσοστά εκπομπής τριακετίνης και νικοτίνης στους 25° C ήταν 1,6 έως 2,2 φορές υψηλότερα από τα ποσοστά στους 20° C.

Με άλλα λόγια, το να αφήνει κανείς τα σταχτοδοχεία γεμάτα, και ειδικά τις μέρες που κάνει ζέστη, δεν φαίνεται καλή ιδέα.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο International Journal of Indoor Environment and Health and Science of the Total Environment.