Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, στην περιοχή του Έβρου, με την κατηγορία της διακίνησης μεταναστών, καθώς εντοπίστηκαν έξι άτομα κρυμμένα μέσα στο φορτηγό που οδηγούσε.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης (14 Ιανουαρίου), στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων, όταν ο οδηγός ενός Δ.Χ.Φ. οχήματος (ρυμουλκό μετά ρυμουλκούμενου), προσπάθησε να εισέλθει στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ελέγχου, οι αστυνομικοί με τη βοήθεια ειδικού μηχανήματος ανίχνευσης καρδιακών παλμών και τη συνδρομή υπαλλήλων του τελωνείου, εντόπισαν στο εσωτερικό του ρυμουλκούμενου έξι παράτυπους μετανάστες, τους οποίους ο οδηγός επιχειρούσε να μεταφέρει παράνομα στη χώρα.

Το φορτηγό και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του δράστη, κατασχέθηκαν.Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού.