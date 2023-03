Ο εγκέφαλος ενισχύει το σήμα των συνάψεων πείνας μετά από δίαιτα

Ζήσης Ψάλλας

Πολλοί άνθρωποι που έχουν κάνει δίαιτα είναι εξοικειωμένοι με το φαινόμενο γιο-γιο: μετά τη δίαιτα, τα κιλά επανέρχονται γρήγορα. Ερευνητές από το Ινστιτούτο Max Planck και την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ έδειξαν τώρα σε ποντίκια ότι η επικοινωνία στον εγκέφαλο αλλάζει κατά τη διάρκεια μιας δίαιτας.

Τα νευρικά κύτταρα που μεσολαβούν στο αίσθημα της πείνας λαμβάνουν ισχυρότερα σήματα, έτσι ώστε τα ποντίκια να τρώνε πολύ περισσότερο μετά την δίαιτα και να παίρνουν βάρος πιο γρήγορα. Μακροπρόθεσμα, αυτά τα ευρήματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη φαρμάκων για την πρόληψη αυτής της ενίσχυσης και να βοηθήσουν στη διατήρηση μειωμένου σωματικού βάρους μετά τη δίαιτα.

«Θέλαμε να δούμε τι αλλάζει στον εγκέφαλο μακροπρόθεσμα», εξήγησε ο Henning Fenselau, ερευνητής στο Max Planck Institute for Metabolism Research, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης.

Οι ερευνητές έβαλαν τα ποντίκια σε δίαιτα και αξιολόγησαν ποια κυκλώματα στον εγκέφαλο άλλαξαν. Εξέτασαν μια ομάδα νευρώνων στον υποθάλαμο, τους νευρώνες AgRP, οι οποίοι είναι γνωστό ότι ελέγχουν το αίσθημα της πείνας. Κατάφεραν να δείξουν ότι οι νευρωνικές οδοί που διεγείρουν τους νευρώνες AgRP έστειλαν αυξημένα σήματα όταν τα ποντίκια έκαναν δίαιτα. Αυτή η βαθιά αλλαγή στον εγκέφαλο θα μπορούσε να ανιχνευθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη δίαιτα.

Πρόληψη του φαινομένου γιο-γιο

Οι ερευνητές κατάφεραν επίσης να αναστέλλουν επιλεκτικά τις νευρικές οδούς σε ποντίκια που ενεργοποιούν τους νευρώνες AgRP. Αυτό οδήγησε σε σημαντικά μικρότερη αύξηση του βάρους μετά τη δίαιτα. «Αυτό θα μπορούσε να μας δώσει την ευκαιρία να μειώσουμε το φαινόμενο γιο-γιο», είπε ο Fenselau. «Μακροπρόθεσμα, ο στόχος μας είναι να βρούμε θεραπείες για ανθρώπους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διατήρηση της απώλειας σωματικού βάρους μετά τη δίαιτα. Για να το πετύχουμε αυτό, συνεχίζουμε να διερευνούμε πώς θα μπορούσαμε να εμποδίσουμε τους μηχανισμούς που μεσολαβούν στην ενίσχυση των νευρικών οδών και στους ανθρώπους».

«Αυτή η εργασία ενισχύει την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα διαγράμματα νευρωνικής καλωδίωσης ελέγχουν την πείνα. Είχαμε αποκαλύψει προηγουμένως ένα βασικό σύνολο νευρώνων που συνάπτονται σωματικά και διεγείρουν τους νευρώνες πείνας AgRP. Στην παρούσα μελέτη μας, διαπιστώνουμε ότι η σύνδεση ενός φυσικού νευροδιαβιβαστή μεταξύ αυτών των δύο νευρώνων, σε μια διαδικασία που ονομάζεται συναπτική πλαστικότητα, αυξάνεται σημαντικά με τη δίαιτα και την απώλεια βάρους, και αυτό οδηγεί σε μακροχρόνια υπερβολική πείνα», ανέφερε ο συν-συγγραφέας Bradford Lowell από την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ.

