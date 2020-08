Συσχέτιση του κλεισίματος των σχολείων με την επίπτωση και τη θνησιμότητα από COVID-19

Σε πρόσφατο άρθρο τους στο περιοδικό JAMA, οι KA Auger και συνεργάτες (Katherine A. Auger et al. Association Between Statewide School Closure and COVID-19 Incidence and Mortality in the US. JAMA. July 29, 2020) αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του καθολικού κλεισίματος των σχολείων σε Πολιτείες των ΗΠΑ ως προς τη μείωση της επίπτωσης και της θνησιμότητας από COVID-19.

Οι γιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννης Ντάνασης, Παναγιώτης Μαλανδράκης, Μαρία Γαβριατοπούλου και Θάνος Δημόπουλος, καθηγητής Θεραπευτικής και πρύτανης ΕΚΠΑ, συνοψίζουν τα δεδομένα αυτά. Παρά την αβεβαιότητα ως προς την αποτελεσματικότητα του μέτρου, και οι 50 Πολιτείες των ΗΠΑ προχώρησαν στο καθολικό κλείσιμο των σχολείων το Μάρτιο 2020.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα στοιχεία της ημερήσιας επίπτωσης και θνησιμότητας ανά 100.000 κατοίκους ανά Πολιτεία πριν και μετά το κλείσιμο των σχολείων από τις 9 Μαρτίου 2020 έως τις 7 Μαΐου 2020. Η αθροιστική επίπτωση των περιπτώσεων COVID-19 ανερχόταν από 0 έως 14,75 κρούσματα ανά 100.00 κατοίκους τη στιγμή του κλεισίματος των σχολείων στις διάφορες Πολιτείες. Το κλείσιμο των σχολείων συσχετίστηκε με σημαντική μείωση της επίπτωσης των κρουσμάτων COVID-19 κατά 62% και της θνητότητας λόγω COVID-19 κατά 58%.

Μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στις Πολιτείες με χαμηλότερη αθροιστική επίπτωση τη στιγμή της εφαρμογής των μέτρων. Χαρακτηριστικά, οι Πολιτείες με τη χαμηλότερη αθροιστική επίπτωση εμφάνισαν μείωση της επίπτωσης κατά 72% σε σύγκριση με τις Πολιτείες με την υψηλότερη αρχική αθροιστική επίπτωση που εμφάνισαν μείωση κατά 49%.

Η στατιστική ανάλυση έδειξε επίσης ότι το κλείσιμο των σχολείων στις Πολιτείες με τη μικρότερη αθροιστική επίπτωση είχε ως αποτέλεσμα 128,7 λιγότερα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σε διάστημα 26 ημερών και 1,5 λιγότερους θανάτους ανά 100.000 κατοίκους σε διάστημα 16 ημερών συγκριτικά με τις Πολιτείες με την υψηλότερη αθροιστική επίπτωση τη στιγμή της λήψης των μέτρων. Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι το έγκαιρο κλείσιμο των σχολείων είχε και το μεγαλύτερο όφελος ως προς τη μείωση της επίπτωσης και της θνησιμότητας.

Συμπερασματικά, το κλείσιμο των σχολείων μείωσε σημαντικά την επίπτωση και τη θνησιμότητα από COVID-19 στις Πολιτείες των ΗΠΑ, ωστόσο οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η παράλληλη λήψη και άλλων μη-φαρμακολογικών μέτρων από τις Πολιτείες, όπως ο περιορισμός των μετακινήσεων και των συναθροίσεων, είναι πιθανό να συνεισέφεραν σε κάποιο βαθμό στην παρατηρούμενη μείωση των δεικτών επίπτωσης και θνησιμότητας.

Επίσης η συγκεκριμένη μελέτη δε μπόρεσε να προσδιορίσει τη βέλτιστη χρονική διάρκεια κλεισίματος των σχολείων ή το βέλτιστο συνδυασμό του συγκεκριμένου μέτρου με άλλες μη-φαρμακολογικές παρεμβάσεις για αποτροπή της εξάπλωσης της λοίμωξης COVID-19.

Σε σχετικό άρθρο τους οι JM Donohue και E Miller (Julie M. Donohue, Elizabeth Miller. COVID-19 and School Closures. JAMA. July 29, 2020) σημειώνουν επίσης ότι το κλείσιμο των σχολείων έχει σημαντικές ακαδημαϊκές και οικονομικές επιπτώσεις, ενώ μπορεί να επηρεάσει σημαντικά και την ψυχική και σωματική υγεία των μαθητών.

Επομένως, το ζήτημα είναι πολυπαραγοντικό και οι αποφάσεις λαμβάνονται αξιολογώντας όλες τις επιμέρους πτυχές με βάση τα διαρκώς ανανεούμενα διεθνή επιστημονικά δεδομένα.