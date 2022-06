Γιατί η άσκηση κάνει καλό στους διαβητικούς τύπου 2

Ζήσης Ψάλλας

Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) είναι μια παγκόσμια επιδημία που μπορεί να προκαλέσει ποικίλες οξείες και χρόνιες επιπλοκές οι οποίες θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Είναι ένα από τα σημαντικά προβλήματα δημόσιας υγείας στον κόσμο, όπως επίσης είναι η παχυσαρκία και έλλειψη άσκησης που συνδέονται με τον διαβήτη.

Η δυσλιπιδαιμία και η αντίσταση στην ινσουλίνη θεωρούνται ως κύριοι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη ΣΔ2. Η άσκηση μπορεί να βοηθήσει στην περίπτωση του διαβήτη διότι μέσω αυτής παράγεται η ιριζίνη ένας μυϊκός παράγοντας που απελευθερώνεται από τους σκελετικούς μύες μετά την άσκηση. Η ιριζίνη που ανακαλύφθηκε το 2012, μπορεί να προκαλέσει τη μετατροπή του λευκού λίπους σε καφέ λίπος το οποίο αυξάνει την καύση των θερμίδων. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα επίπεδα ιριζίνης στο αίμα σχετίζονται με την αντίσταση στην ινσουλίνη και την εμφάνιση ΣΔ2. Ορισμένοι πιστεύουν ότι είναι μια νέα ελπίδα για την καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, του μεταβολικού συνδρόμου και του διαβήτη. Τα επίπεδα ιριζίνης είναι χαμηλότερα σε ασθενείς με ΣΔ2 και παχυσαρκία.

Η ιριζίνη εμπλέκεται στη ρύθμιση της μιτοχονδριακής λειτουργία των μυϊκών κυττάρων. Στον λιπώδη ιστό μπορεί να ενισχύσει την πρόσληψη της γλυκόζης, να διεγείρει τη διάσπαση του λίπους και να αναστείλει τη συσσώρευση του λίπους. Στον μυϊκό ιστό προάγει την πρόσληψη της γλυκόζης και των λιπιδίων. Στα ηπατοκύτταρα έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το οξειδωτικό στρες την παραγωγή λίπους και τη συσσώρευση του λίπους. Στα ποντίκια μπορεί να προάγει τη δημιουργία βήτα κυττάρων του παγκρέατος. Συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις ευεργετικές επιδράσεις, η ιριζίνη μπορεί να χρησιμεύει ως ένας πιθανός νέος στόχος για τη βελτίωση της αντίστασης στην ινσουλίνη και της θεραπεία του ΣΔ2.

Οι ερευνητές λένε ότι τα οφέλη της άσκησης στις μεταβολικές ασθένειες όπως ο διαβήτης και η παχυσαρκία είναι καλά αναγνωρισμένα και το μονοπάτι της ιριζίνης μπορεί να συνεισφέρει σε αυτά τα οφέλη. Ωστόσο, ο ακριβής μηχανισμός ρύθμισης και απελευθέρωσης της ιριζίνης από τους μύες και τον λιπώδη ιστό καθώς και οι πολλαπλοί ρόλοι της στην ομοιόσταση των θρεπτικών συστατικών και την ενδοθηλιακή λειτουργία πρέπει να διευκρινιστούν περαιτέρω, όπως και ο δυνητικός της ρόλος στη θεραπεία της παχυσαρκίας και του ΣΔ2.

Πηγή: Serum Irisin Levels and Clinical Implication in Elderly Patients With Type 2 Diabetes Mellitus.