Μείωση των νοσηλειών για οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 υπάρχει η εντύπωση ότι έχει μειωθεί προσέλευση ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΟΕΜ) στα νοσοκομεία σε παγκόσμιο επίπεδο (Garcia S et al. J Am Coll Cardiol. 2020: 27259, Krumholz HM. New York Times. 2020).

Οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κίμων Σταματελόπουλος, Ιωάννης Κανακάκης, Ιωάννης Παρασκευαϊδης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ), ανασκόπησαν την πρόσφατη βιβλιογραφία.

Σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό New England Journal of Medicine, εξετάστηκε αυτή η υπόθεση χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Kaiser Permanente Northern California, ένα ενοποιημένο σύστημα υγείας, που περιλαμβάνει 21 ιατρικά κέντρα και 255 κλινικές, παρέχοντας υπηρεσίες υγείας για 4.4 εκατομμύρια ανθρώπους στη Β. Καλιφόρνια στις ΗΠΑ (Solomon MD et al. NEJM. 2020).

Εξετάστηκαν τα χαρακτηριστικά των ασθενών και η εβδομαδιαία επίπτωση νοσηλειών για ΟΕΜ με ανάσπαση του ST διαστήματος [STEMI] και χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος [NSTEMI] πριν και μετά τον πρώτο διαπιστωμένο θάνατο λόγω Covid-19 στη Β. Καλιφόρνια στις 4 Μαρτίου 2020 (Graff A. San Francisco Chronicle. 2020). Τα δεδομένα αυτά συγκρίθηκαν με τα δεδομένα της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

Η εβδομαδιαία επίπτωση νοσηλείας για ΟΕΜ ελαττώθηκε έως και 48% στην περίοδο της πανδημίας Covid-19. Οι μειώσεις αυτές ήταν παρόμοιες τόσο για STEMI όσο και για NSTEMI.

Οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με ΟΕΜ κατά την Covid-19 περίοδο είχαν λιγότερο συχνά ιστορικό προϋπάρχουσας στεφανιαίας νόσου και προηγούμενου ΟΕΜ ή διαδερμικής παρέμβασης στη στεφανιαία κυκλοφορία σε σχέση με τους ασθενείς της προ-Covid-19 περιόδου τόσο το 2019 όσο και το 2020. Δεν παρατηρήθηκαν άλλες διαφορές ως προς τα υπόλοιπα δημογραφικά χαρακτηριστικά, υποκείμενα νοσήματα ή σε αιμοδυναμικές και εργαστηριακές παραμέτρους (όπως τα επίπεδα τροπονίνης).

Η μείωση στην επίπτωση της νοσηλείας ΟΕΜ στις ΗΠΑ ήταν μεγαλύτερη απ’ ότι θα ήταν αναμενόμενο λόγω της εποχικής διακύμανσης. Παρόμοια ευρήματα παρατηρήθηκαν και στη Β. Ιταλία (De Filippo O et al. NEJM 2020), ενώ και στη χώρα μας, χωρίς να είναι ακόμη διαθέσιμα επίσημα στοιχεία, έχουν αναφερθεί αντίστοιχες μειώσεις. Σε συνδυασμό με πρόσφατες παρατηρήσεις αύξησης των περιστατικών καρδιακής ανακοπής εκτός νοσοκομείου (Baldi E et al. NEJM 2020), η διερεύνηση και κατανόηση των αιτιών αυτού του φαινομένου είναι αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση θνητότητας από άλλα νοσήματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.