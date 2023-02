Rezum για τον προστάτη: Τρία χρόνια εμπειρίας

Στην αγαπημένη μέθοδο των ανδρών για την αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη έχει εξελιχθεί το REZUM στην Ελλάδα , κατόπιν εισαγωγής της για πρώτη φορά προ τριετίας από την ομάδα του ιατρού Παναγιώτη Βεβελογιάννη Διευθυντού στην Κλινική Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Λιθίασης και Προστάτη στο Νοσοκομείο Μητέρα.

Έχοντας ξεκινήσει το 2015 στις Ηνωμένες Πολιτείες με την έγκριση του FDA και της Αμερικανικής Ουρολογικής Εταιρείας, το Rezum με τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έχει επιδείξει, αποτελεί πλέον μετά από διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές τον χρυσό κανόνα των ελάχιστα παρεμβατικών μεθόδων για την θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας ανδρών οι οποίοι θέλουν να διατηρήσουν τις ζωτικές λειτουργίες της στύσης και της εκσπερμάτισής τους.

Ποια είναι η καινοτομία της μεθόδου Rezum

Η επαναστατικότητα της νέας τεχνολογίας έγκειται στην διαχείριση των θερμοδυναμικών ιδιοτήτων του απλού ύδατος με έναν θεμελιωδώς διαφορετικό τρόπο από αυτόν που χρησιμοποιούσαμε για να μεταδώσουμε την ενέργεια μέχρι σήμερα , άλλον δηλαδή από την μέθοδο της αγωγής που προυπέθετε μεγάλα ποσά ενεργείας και απ’ευθείας επαφή με τον προστάτη , ώστε να αποφεύγεται η καταστροφή του οργάνου με όλες τις συνεπαγόμενες επιπλοκές που αυτό προκαλούσε.

Η ολιγόλεπτος έγχυσις ατμού συντελείται πλέον με την μέθοδο της συναγωγής, όπου έχουμε στοχευμένα μια ήπια διάχυση του αερίου μόνον στην κεντρική ζώνη του προστάτη , που προκαλεί και την σύνθλιψη της ουρήθρας , επιφέροντας μια ήπια και σταδιακή συρρίκνωση του βλαβερού τμήματος του αδένα και απελευθερώνοντας τον ασθενή από τα συμπτώματα σε διάρκεια δύο με τριών εβδομάδων.

Αποφεύγονται κατ ’αυτόν τον τρόπο η γενική νάρκωση, η νοσηλεία, οι αιμορραγίες, η ακράτεια και η απώλεια των ζωτικών λειτουργιών του ανδρός. Αντιθέτως μετά από μία ώρα ο ασθενής επιστρέφει στις καθημερινές του δραστηριότητες και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα ανεπαίσθητα η ίδια η φυσική ίασις του οργανισμού αφομοιώνει και απορροφά τον θεραπευθέντα ιστό.

Πως διαγράφεται η πορεία για τον προστάτη στο μέλλον

Το πρόσωπο της Ουρολογίας έχει αλλάξει πλέον με την εισβολή της τεχνολογίας και στην χώρα μας προς το συμφέρον πάντοτε του Έλληνος ασθενούς. Ο επικεφαλής της ομάδας κύριος Βεβελογιάννης σε ερώτησή μας για τις εξελίξεις μοιράζεται τις σκέψεις του μαζί μας.

Ο κόσμος πλέον ερευνά και ενημερώνεται για την υγεία του και επιλέγει πάντοτε με την βοήθεια του προσωπικού του ιατρού την πλέον προσφιλή , αποτελεσματική και ανώδυνη προσέγγιση για το πρόβλημά του. Μετά από τριετή εμπειρία Rezum επί εκατοντάδων ασθενών μπορούμε να μιλήσουμε πλέον με νούμερα και με στατιστικά παρόμοια των Καθηγητών Mc Vary και Elterman της Αμερικής και του Καναδά αντιστοίχως.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Boston Schientific για το γεγονός της πιστοποίησής της για την διοχέτευση από εμάς της νέας μεθόδου στην Αθήνα , τα αποτελέσματα της οποίας φάνηκαν και στα χαμόγελα ικανοποίησης των ασθενών, αλλά και στην έμπνευση που επιφέραμε στους νέους συναδέλφους να σπεύσουν να εκπαιδευτούν στις νέες τεχνικές. Ηταν μια μακρά προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε την πιστοποίηση από τον Ελληνικό ΕΟΦ, αλλά και να καταφέρουμε όλες τις Ιδιωτικές Ασφάλειες να αποζημιώνουν την μέθοδο.

Το επιστέγασμα δε της πορείας είναι και η επικείμενη ενσωμάτωση της χειρουργικής αυτής προς εκπαίδευση και απόκτηση εμπειρίας και σε Πανεπιστήμιακή Κλινική , διότι η υγεία είναι ένα αγαθό που απευθύνεται προς όλους.

Αδιαμφισβήτητα πλέον και στην χώρα μας ο νέος χρυσός κανόνας για την αντιμετώπιση μικρότερων σχετικά αδένων προστάτη είναι το Rezum, καθώς για τους μεγαλυτέρους σε όγκο εξ’ αυτών είναι η Laser εκπυρήνιση του αδένα HoLEP, η οποία αποτελεί διεθνώς και την κορωνίδα των επεμβάσεων για τον προστάτη έχοντας εισαχθεί επίσης από εμάς προ τριετίας στην Αθήνα και διενεργείται επι της μεγαλυτέρας σειράς ασθενών Πανελληνίως ως επέμβασις εκλογής στο Τμήμα μας, έχοντας εκθρονίσει για πάντα την παλιά και καλή Turis , ως μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική που αποτελεί μια πραγματική ευεργεσία για τον ασθενή.

Με την HoLEP μηδενίζονται οι περιπτώσεις επανάληψης της μεθόδου όπως συνέβαινε με την προκάτοχό της, την Turis, ακόμη και σε εξαιρετικά μεγάλους αδένες 350 κυβικών, περιστατικών δηλαδή που αποτελούν και την καλύτερη επίδοση της Ομάδας μας , εντελώς αναίμακτα, και απελευθερώνοντας τον ασθενή αυθημερόν.

Η HoLEP είναι μια εξεζητημένη τεχνικά χειρουργική , με μεγάλη καμπύλη εκμάθησης που να έχει αποκτηθεί αναγκαστικά στο εξωτερικό και αναπόφευκτα αποτελεί το μέλλον για την υπερτροφία του προστάτη , αλλά προς το παρόν θα πρέπει να προσφέρεται με ασφάλεια μόνον σε Κέντρο που διαθέτει τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό αιχμής και την κατάλληλη εμπειρία.

Τα δεδομένα , προερχόμενα πάντοτε από την Δύση , έχουν αλλάξει και εδώ, δίνοντας οριστικό τέλος στο πρόβλημα που απασχολούσε τους άνδρες επί δεκαετίες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την γραμματεία της Ουρολογικής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Προστάτου και Λιθίασης στα τηλέφωνα: 6946783042 & 6989933802.

Info:

Ο Παναγιώτης Βεβελογιάννης είναι Χειρουργός Ουρολόγος γεννημένος στο New Jersey Η.Π.Α, απόφοιτος Κολλεγίου Αθηνών ’79, κάτοχος BSc in Biochemistry από το University of Minnessota USA, απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Αθηνών και ειδικευμένος στο Αντικαρκινικό Ινστιτούτο Μεταξά και στο New Jersey University of Medicine Hospital USA.

Είναι ειδικευμένος στην ενδοουρολογία, στην ενδοσκοπική χειρουργική προστάτου, καρκίνου της κύστεως και νεφρολιθιάσεως.

Είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα στην ελάχιστα παρεμβατική μέθοδο ατμού REZUM για τον προστάτη και o πρώτος πιστοποιημένος από την Boston Scientific Αμερικής, για την εκτέλεση της μεθόδου στην Αθήνα. Έχει συμβάλει στην καθιέρωση του Holmium Laser για την θεραπεία του προστάτη, εφαρμόζοντας τη μέθοδο HoLEP ως επέμβαση εκλογής στην Αθήνα.

Είναι μέλος της Ελληνοαμερικανικής ιατρικής εταιρείας, της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, του International College of Surgeons και του Hellenic Medical Society Of New York (KRIKOS).