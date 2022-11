Το να ρίχνετε λιγότερο αλάτι στο φαγητό σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακής νόσου

Η προσθήκη αλατιού στο φαγητό σας σε χαμηλότερη συχνότητα σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, καρδιακής ανεπάρκειας και ισχαιμικής καρδιακής νόσου, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology.

Ακόμη και μεταξύ εκείνων που ακολουθούν μια δίαιτα τύπου DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension: Διαιτητική Προσέγγιση για Αντιμετώπιση της Υπέρτασης), οι συμπεριφορικές παρεμβάσεις για τη μείωση της κατανάλωσης αλατιού θα μπορούσαν να βελτιώσουν περαιτέρω την υγεία της καρδιάς.

Ζήσης Ψάλλας

Υπάρχουν ουσιαστικά στοιχεία που συνδέουν την υψηλή πρόσληψη νατρίου (λαμβάνεται κυρίως από το αλάτι) με την υψηλή αρτηριακή πίεση, έναν σημαντικό παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο. Ωστόσο, επιδημιολογικές μελέτες που διερευνούν αυτή τη σύνδεση έχουν δώσει αντικρουόμενα αποτελέσματα λόγω της έλλειψης πρακτικών μεθόδων για την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης διατροφικής πρόσληψης νατρίου.

«Συνολικά, διαπιστώσαμε ότι οι άνθρωποι που δεν ρίχνουν αλάτι στα φαγητά τους συχνά είχαν πολύ χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, ανεξάρτητα από παράγοντες τρόπου ζωής και προϋπάρχουσες ασθένειες», δήλωσε ο Lu Qi, καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας και Τροπικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Tulane στη Νέα Ορλεάνη. «Διαπιστώσαμε επίσης πως όταν οι ασθενείς συνδυάζουν μια δίαιτα DASH με χαμηλή συχνότητα προσθήκης αλατιού, είχαν τον χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακής νόσου. Αυτό έχει νόημα, καθώς η μείωση του αλατιού στα τρόφιμα -όχι η πλήρης αφαίρεση του αλατιού- είναι ένας τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου που ελπίζουμε να ενθαρρύνουμε τους ασθενείς μας να το κάνουν χωρίς πολλές θυσίες».

Στην τρέχουσα μελέτη, οι συγγραφείς αξιολόγησαν εάν η συχνότητα της προσθήκης αλατιού στα τρόφιμα συνδέθηκε με τον κίνδυνο καρδιακής νόσου σε 176.570 συμμετέχοντες από τη Biobank του Ηνωμένου Βασιλείου. Η μελέτη εξέτασε επίσης τη σχέση μεταξύ της συχνότητας προσθήκης αλατιού στα τρόφιμα και της δίαιτας DASH, καθώς σχετίζεται με τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Μια υψηλότερη βαθμολογία τροποποιημένης δίαιτας DASH συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο επεισοδίων καρδιακής νόσου

Η μελέτη χρησιμοποίησε ένα ερωτηματολόγιο στην αρχή για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη συχνότητα προσθήκης αλατιού στα τρόφιμα, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το αλάτι που χρησιμοποιείται κατά το μαγείρεμα. Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν επίσης εάν είχαν κάνει σημαντικές αλλαγές στη διατροφή τους τα τελευταία 5 χρόνια, και τους ζητήθηκε να ολοκληρώσουν 1-5 γύρους διατροφικών ανακλήσεων 24 ωρών σε μια περίοδο τριών ετών. Τα δεδομένα για τα συμβάντα καρδιοπάθειας συλλέχθηκαν μέσω του ιατρικού ιστορικού και των εισαγωγών στο νοσοκομείο, ερωτηματολογίων και δεδομένων μητρώου θανάτων.

