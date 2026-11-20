Η διατήρηση της οστικής υγείας αποτελεί κρίσιμη παράμετρο της μακροχρόνιας φροντίδας των γυναικών μετά από καρκίνο του μαστού. Η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης έχει αναδείξει την ανάγκη έγκαιρης αντιμετώπισης των μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου και των ογκολογικών θεραπειών. Μεταξύ αυτών, η οστεοπενία, η οστεοπόρωση και ο αυξημένος κίνδυνος καταγμάτων —ιδίως σπονδυλικών και ισχίου— έχουν ιδιαίτερη κλινική σημασία, καθώς επηρεάζουν τη λειτουργικότητα, την αυτονομία και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις για τον καρκίνο του μαστού μπορούν να μεταβάλουν ουσιαστικά τον οστικό μεταβολισμό, επιταχύνοντας την οστική απορρόφηση έναντι της οστικής παραγωγής (με τη δράση των οστεοκλαστών να υπερισχύει εκείνης των οστεοβλαστών). Τα οιστρογόνα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας, περιορίζοντας την οστική απορρόφηση, και η απότομη ή παρατεταμένη μείωση των επιπέδων τους επιταχύνει την απώλεια οστικής μάζας.

Η χημειοθεραπεία μπορεί να προκαλέσει πρώιμη ωοθηκική ανεπάρκεια και αμηνόρροια, ενώ η ορμονοθεραπεία με αναστολείς αρωματάσης, όπως η αναστροζόλη και η λετροζόλη (καθώς και η εξεμεστάνη), μειώνει δραστικά τη σύνθεση οιστρογόνων στους περιφερικούς ιστούς. Στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, ο κίνδυνος επιβαρύνεται περαιτέρω όταν χορηγείται φαρμακευτική ωοθηκική καταστολή (όπως ανάλογα GnRH) ή πραγματοποιείται ωοθηκεκτομή. Αντίθετα, η ταμοξιφαίνη δρα ως εκλεκτικός τροποποιητής των υποδοχέων οιστρογόνων (SERM) και στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ασκεί προστατευτική δράση στο οστό, ενώ στις προεμμηνοπαυσιακές μπορεί να συνοδεύεται από ήπια μείωση της οστικής πυκνότητας.

Άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες είναι η μεγαλύτερη ηλικία, το χαμηλό σωματικό βάρος (δείκτης μάζας σώματος κάτω από 20 kg/m²), το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η καθιστική ζωή, η χορήγηση γλυκοκορτικοειδών και το οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης ή κατάγματος ισχίου.

Εκτίμηση και παρακολούθηση της οστικής υγείας

Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας με τη μέθοδο DXA (σε οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, ισχίο και, όπου κρίνεται σκόπιμο, αντιβράχιο) αποτελεί βασική εξέταση για την αξιολόγηση του κινδύνου οστεοπόρωσης. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο δείκτης T-score, ο οποίος εκφράζει την απόκλιση της οστικής πυκνότητας σε τυπικές αποκλίσεις από εκείνη ενός υγιούς νεαρού ενήλικα ίδιου φύλου.

Στις γυναίκες που λαμβάνουν αναστολείς αρωματάσης, τιμή T-score μικρότερη ή ίση με -2,0 αποτελεί σημαντικό όριο για την έναρξη αντιοστεοπορωτικής αγωγής, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν πρόσθετοι παράγοντες κινδύνου. Το όριο αυτό είναι χαμηλότερο από το διαγνωστικό όριο της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης, το οποίο ορίζεται σε T-score μικρότερο ή ίσο με -2,5 (ενώ τιμές μεταξύ -1,0 και -2,5 αντιστοιχούν σε οστεοπενία). Θεραπευτική παρέμβαση μπορεί, ωστόσο, να απαιτείται και σε υψηλότερες τιμές T-score, ανάλογα με το ιστορικό χαμηλής βίας καταγμάτων, την ετήσια ταχύτητα απώλειας οστικής μάζας και τους συνοδούς παράγοντες κινδύνου.

Η αρχική μέτρηση DXA συνιστάται πριν ή κατά την έναρξη της ορμονοθεραπείας και η επανάληψή της πραγματοποιείται συνήθως ανά 1–2 έτη, ανάλογα με τον ατομικό κίνδυνο και την εφαρμοζόμενη θεραπεία. Συμπληρωματικά, αξιολογούνται τα επίπεδα ασβεστίου, βιταμίνης D (25-OH-βιταμίνη D), η νεφρική λειτουργία, οι δείκτες οστικού μεταβολισμού όπου ενδείκνυται, καθώς και πιθανά ασυμπτωματικά σπονδυλικά κατάγματα με ακτινογραφικό ή μορφομετρικό έλεγχο της θωρακοοσφυϊκής μοίρας.

Πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπιση

Η πρόληψη της οστικής απώλειας βασίζεται σε συνδυασμό διατροφικών παρεμβάσεων, σωματικής άσκησης και, όπου απαιτείται, στοχευμένης φαρμακευτικής θεραπείας.

Η επαρκής πρόσληψη ασβεστίου (συνήθως 1.000–1.200 mg ημερησίως συνολικά από διατροφή και συμπληρώματα) και βιταμίνης D (με στόχο τη διατήρηση επαρκών επιπέδων στον ορό) είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της οστικής αντοχής και της βέλτιστης ανταπόκρισης στην αντιοστεοπορωτική αγωγή. Παράλληλα, η συστηματική άσκηση με φόρτιση του σκελετού και αντιστάσεις συμβάλλει στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας και της μυϊκής δύναμης, ενώ οι ασκήσεις ισορροπίας μειώνουν τον κίνδυνο πτώσεων. Η διακοπή του καπνίσματος, ο περιορισμός του αλκοόλ και η διατήρηση σταθερού, υγιούς σωματικού βάρους αποτελούν επίσης σημαντικές παρεμβάσεις.

Σε γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο κατάγματος ή σημαντική απώλεια οστικής μάζας, ενδείκνυται αντιοστεοπορωτική αγωγή. Οι κυριότερες επιλογές είναι τα διφωσφονικά και η δενοσουμάμπη. Ειδικότερα, το ζολεδρονικό οξύ χορηγείται ενδοφλεβίως, συνήθως σε δόση 4 mg ανά έξι μήνες στο πλαίσιο της οστικής προστασίας κατά τη θεραπεία με αναστολείς αρωματάσης (με έλεγχο της νεφρικής λειτουργίας και οδοντιατρική εκτίμηση πριν από την έναρξη). Η αλενδρονάτη αποτελεί εναλλακτική από του στόματος επιλογή, ενώ η δενοσουμάμπη χορηγείται υποδορίως σε δόση 60 mg ανά έξι μήνες και έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική στη μείωση του κινδύνου καταγμάτων.

Η επιλογή της θεραπείας εξατομικεύεται ανάλογα με την οστική πυκνότητα, τον κίνδυνο κατάγματος, τη νεφρική λειτουργία, την οδοντική υγεία και το ογκολογικό ιστορικό. Τα διφωσφονικά παρουσιάζουν επιπλέον ενδιαφέρον στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, καθώς έχουν συσχετιστεί με μείωση των οστικών υποτροπών και της θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη διακοπή της δενοσουμάμπης, καθώς η αναστολή του RANKL είναι αναστρέψιμη και η καθυστέρηση ή παράλειψη δόσης μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία οστική απώλεια («rebound» οστικός μεταβολισμός) και πολλαπλά σπονδυλικά κατάγματα. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η έγκαιρη διαδοχική θεραπεία με διφωσφονικό και η στενή ενδοκρινολογική παρακολούθηση.

Συμπερασματικά, η διατήρηση της οστικής υγείας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ολιστικής φροντίδας των γυναικών μετά από καρκίνο του μαστού. Η έγκαιρη αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου, η συστηματική παρακολούθηση της οστικής πυκνότητας, η υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής και η κατάλληλη αντιοστεοπορωτική αγωγή συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόληψη των καταγμάτων και στη διατήρηση της ποιότητας ζωής.