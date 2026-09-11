Η ναρκοληψία αποτελεί μια χρόνια νευρολογική διαταραχή του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης, η οποία χαρακτηρίζεται από διαταραχή της φυσιολογικής εναλλαγής μεταξύ αυτών των δύο καταστάσεων. Ο όρος προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «νάρκη» (καταστολή ή μούδιασμα) και «λήψις» (προσβολή), αποδίδοντας ετυμολογικά την έννοια της «αιφνίδιας προσβολής ύπνου». Ο όρος εισήχθη στη διεθνή ιατρική βιβλιογραφία το 1880 από τον Γάλλο ιατρό Jean-Baptiste-Édouard Gélineau, για να περιγράψει μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από επεισόδια επαναλαμβανόμενων, ακαταμάχητων, βραχείας διάρκειας προσβολών ύπνου κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ο επιπολασμός της ναρκοληψίας εκτιμάται περίπου σε 1 ανά 2.000 άτομα στον γενικό πληθυσμό. Ωστόσο, θεωρείται ότι η πραγματική συχνότητα εμφάνισης της διαταραχής είναι υψηλότερη, καθώς η νόσος συχνά υποδιαγιγνώσκεται, λόγω μη έγκαιρης αναγνώρισης ή εσφαλμένης εκτίμησης των συμπτωμάτων. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι περίπου 4.000 άτομα ζουν με ναρκοληψία.

Η εκδήλωση των συμπτωμάτων της νόσου παρατηρείται συχνότερα κατά την εφηβική περίοδο, με μέση ηλία έναρξης τα 15 έτη. Εντούτοις, η διάγνωση καθυστερεί συχνά — από 7 έως 15 χρόνια — καθώς η πάθηση συγχέεται με κατάθλιψη, άγχος, έλλειψη ύπνου ή ακόμη και με τεμπελιά.

Αιτιοπαθογένεια: Ο ρόλος της υποκρετίνης

Η ναρκοληψία είναι μια χρόνια νόσος του υποθαλάμου του εγκεφάλου και ανήκει στην ομάδα των κεντρικών υπερυπνιών. Η πάθηση συνδέεται με χαμηλά επίπεδα της υποκρετίνης (ορεξίνης) , μιας ορμόνης που ρυθμίζει την αφύπνιση και την εγρήγορση.

Η ανεπάρκεια υποκρετίνης-1 (orexin-A) αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ναρκοληψίας τύπου 1. Τα διαγνωστικά κριτήρια για τη ναρκοληψία τύπου 1 περιλαμβάνουν την παρουσία καταπληξίας ή/και μετρούμενες συγκεντρώσεις υποκρετίνης-1 στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό μικρότερες ή ίσες με 110 pg/mL. Συγκεντρώσεις μεταξύ 111 και 200 pg/mL θεωρούνται ενδιάμεσες και έχουν περιορισμένη διαγνωστική αξία.

Τύποι ναρκοληψίας

Στη νέα διεθνή ταξινόμηση των διαταραχών ύπνου (ICSD-3), η ναρκοληψία διακρίνεται σε δύο διακριτές νοσολογικές οντότητες:

Ναρκοληψία τύπου 1 (NT1): Χαρακτηρίζεται από περιόδους ακατανίκητης ανάγκης για ύπνο και την παρουσία καταπληξίας (ξαφνική απώλεια μυϊκού τόνου λόγω έντονων συναισθημάτων). Σχετίζεται με σημαντική ανεπάρκεια υποκρετίνης.

Ναρκοληψία τύπου 2 (NT2): Μοιράζεται τα ίδια κλινικά συμπτώματα με τη ναρκοληψία τύπου 1, με εξαίρεση την παρουσία καταπληξίας. Τα επίπεδα υποκρετίνης στο ΕΝΥ είναι φυσιολογικά ή μέτρια μειωμένα.

Κλινικές εκδηλώσεις: Τα τέσσερα κύρια συμπτώματα

Η ναρκοληψία εκδηλώνεται με ένα φάσμα συμπτωμάτων, τα οποία συχνά εμφανίζονται με διαφορετική χρονική αλληλουχία και ένταση:

Υπερβολική ημερήσια υπνηλία και προσβολές ύπνου. Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα. Οι ασθενείς βιώνουν ανεξέλεγκτη ημερήσια υπνηλία και αιφνίδια επεισόδια ύπνου που μπορεί να συμβούν ακόμη και σε επικίνδυνες στιγμές, όπως κατά την οδήγηση, την εργασία ή το σχολείο . Τα επεισόδια ύπνου είναι βραχείας διάρκειας (συνήθως λιγότερο από 30 λεπτά) και αναζωογονητικά για το άτομο .

Καταπληξία. Πρόκειται για ξαφνική απώλεια του μυϊκού τόνου που μπορεί να οδηγήσει σε πτώση, χωρίς όμως απώλεια των αισθήσεων . Προκαλείται από έντονα συναισθήματα όπως το γέλιο, ο θυμός, ο φόβος ή η έκπληξη . Περίπου 80% των ασθενών με ναρκοληψία εμφανίζουν καταπληξία .

Υπνική παράλυση. Πρόκειται για αδυναμία κίνησης κατά τη μετάβαση από τον ύπνο στην εγρήγορση ή αντίστροφα, κατά την οποία το άτομο είναι ξύπνιο αλλά ανίκανο να κινηθεί . Περίπου 30% έως 50% των ασθενών βιώνουν παράλυση κατά τον ύπνο .

Υπναγωγικές παραισθήσεις. Έντονες οπτικές ή ακουστικές παραισθήσεις κατά την έναρξη ή το τέλος του ύπνου . Περίπου 20% έως 40% των ασθενών βιώνουν υπαγωγικές ή υπνοπομπικές ψευδαισθήσεις .

Διάγνωση

Η διάγνωση της ναρκοληψίας βασίζεται σε κλινικά κριτήρια σε συνδυασμό με εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις:

Πολυπαραμετρική μελέτη ύπνου (Polysomnography – PSG): Νυχτερινή καταγραφή που αποκλείει άλλες αιτίες υπνηλίας, όπως η αποφρακτική υπνική άπνοια ή η ανεπαρκής διάρκεια ύπνου.

Πολλαπλή δοκιμασία λανθάνουσας περιόδου ύπνου (MSLT): Η χρυσή σταθερά για τη διάγνωση της ναρκοληψίας. Πραγματοποιείται την ημέρα μετά την PSG και περιλαμβάνει πέντε προγραμματισμένους υπνάκους διάρκειας 20 λεπτών κάθε δύο ώρες. Διαγνωστικά ευρήματα:

Μέση λανθάνουσα περίοδος ύπνου μικρότερη από 8 λεπτά

Δύο ή περισσότερες περίοδοι REM κατά την έναρξη του ύπνου (SOREMPs)

Μέτρηση υποκρετίνης-1 στο ΕΝΥ: Σε επιλεγμένες περιπτώσεις, η μέτρηση της υποκρετίνης-1 στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό επιβεβαιώνει τη ναρκοληψία τύπου 1.

Θεραπευτική προσέγγιση

Η ναρκοληψία είναι χρόνια πάθηση και η θεραπεία είναι συμπτωματική, στοχεύοντας στη βελτίωση της εγρήγορσης και την καταστολή της καταπληξίας.

Φαρμακευτική αγωγή:

Διεγερτικά του ΚΝΣ: Τροποποιητές της εγρήγορσης όπως η μοδαφινίλη και η αρμοδαφινίλη χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της ημερήσιας υπνηλίας.

Οξυβικό νάτριο (Xyrem): Το άλας νατρίου του γ-υδροξυβουτυρικού (GHB) . Αποτελεί την πρώτη γραμμή θεραπείας για την καταπληξία και τη διαταραγμένη νυχτερινή αρχιτεκτονική του ύπνου. Η συνιστώμενη αρχική δοσολογία είναι 4,5 g/ημέρα, διηρημένη σε δύο ισόποσες δόσεις των 2,25 g — η πρώτη πριν τον ύπνο και η δεύτερη 2,5 έως 4 ώρες αργότερα. Η δόση τιτλοποιείται εβδομαδιαία κατά 1,5 g/ημέρα έως το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το φάρμακο έχει σημαντικές προειδοποιήσεις, καθώς υπερδοσολογία μπορεί να προκαλέσει καταστολή της αναπνοής, κώμα και, σπάνια, θάνατο.

Αντι-depressants (αντικαταθλιπτικά): Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (π.χ. imipramine, clomipramine) και οι SSRIs (π.χ. fluoxetine) χρησιμοποιούνται για την καταστολή της καταπληξίας, της υπνικής παράλυσης και των παραισθήσεων, λόγω της κατασταλτικής τους δράσης στον ύπνο REM.

Πιτολισάντη: Ένας ανταγωνιστής των υποδοχέων ισταμίνης H3 που προάγει την εγρήγορση. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ναρκοληψίας με ή χωρίς καταπληξία.

Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις:

Προγραμματισμένοι υπνάκοι κατά τη διάρκεια της ημέρας (10-20 λεπτά, 2-3 φορές)

Σταθερό πρόγραμμα ύπνου με επαρκή διάρκεια νυχτερινού ύπνου

Τακτική σωματική άσκηση

Αποφυγή αλκοόλ και βαρέων γευμάτων πριν τον ύπνο

Εκπαίδευση του περιβάλλοντος (οικογένεια, σχολείο, εργασία) για την κατανόηση της πάθησης

Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις και ποιότητα ζωής

Η ναρκοληψία έχει βαθιά επίδραση στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Η παρερμηνεία των συμπτωμάτων και η έλλειψη κατανόησης οδηγούν συχνά σε στιγματισμό, χλευασμό και bullying, ακόμη και στο ίδιο το οικογενειακό περιβάλλον. Η κατάσταση αυτή καταστρέφει την αυτοεκτίμηση των ασθενών και τους καθιστά ανίκανους να ζήσουν μια φυσιολογική καθημερινότητα.

Οι ασθενείς αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για:

Κατάθλιψη και αγχώδεις διαταραχές

Κοινωνική απομόνωση

Ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δυσκολίες

Αυξημένο κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων λόγω των αιφνίδιων προσβολών ύπνου

Μειωμένη συμμετοχή σε κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες

Σύγχρονες εξελίξεις και προοπτικές

Η έρευνα για τη ναρκοληψία βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των αυτοάνοσων μηχανισμών που οδηγούν στην καταστροφή των νευρώνων που παράγουν υποκρετίνη. Περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως λοιμώξεις (π.χ. στρεπτόκοκκος, ιός H1N1) και γενετική προδιάθεση (π.χ. HLA-DQB1*06:02), φαίνεται να παίζουν ρόλο στην εκδήλωση της νόσου.

Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις υπό διερεύνηση περιλαμβάνουν:

Ανοσοτροποποιητικές θεραπείες για την επιβράδυνση ή αναστολή της καταστροφής των νευρώνων υποκρετίνης

Αγωνιστές υποδοχέων υποκρετίνης (π.χ. TAK-994) που αποσκοπούν στην υποκατάσταση της ανεπάρκειας

Γονιδιακές θεραπείες που στοχεύουν στην αποκατάσταση της παραγωγής υποκρετίνης

Η ναρκοληψία είναι μια σοβαρή, χρόνια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει σημαντικά την καθημερινή ζωή των ασθενών. Παρά την πρόοδο στη διάγνωση και τη θεραπεία, η πάθηση παραμένει υποδιαγιγνωσκόμενη και παρεξηγημένη. Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων, η εξειδικευμένη διαγνωστική αξιολόγηση και η εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Παράλληλα, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας είναι απαραίτητες για την καταπολέμηση του στίγματος και την υποστήριξη των ατόμων που ζουν με ναρκοληψία.