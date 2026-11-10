Η χρήση φορητών φίλτρων για τη μείωση της έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να σταθεροποιήσει τις μεγάλες απότομες αυξήσεις του σακχάρου στο αίμα που εμφανίζουν τα άτομα με προδιαβήτη — μια κατάσταση στην οποία τα επίπεδα γλυκόζης είναι υψηλότερα από το φυσιολογικό — σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Με επικεφαλής ερευνητές από το NYL Langone Health, η ομάδα αξιολόγησε περισσότερους από 150 άνδρες και γυναίκες με προδιαβήτη που δεν είχαν γνωστή συσσώρευση χοληστερόλης στις αρτηρίες τους (αθηροσκλήρωση).

Ο προδιαβήτης αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και διαβήτη, ενώ οι μεγάλες διακυμάνσεις του σακχάρου κατά τη διάρκεια της ημέρας συνδέονται με επιδείνωση της νόσου. Παρόλο που οι ειδικοί έχουν συνδέσει την ατμοσφαιρική ρύπανση τόσο με τον προδιαβήτη όσο και με τις καρδιαγγειακές παθήσεις, μέχρι τώρα παρέμενε ασαφές εάν η χρήση φίλτρων αέρα υψηλής αποδοτικότητας (HEPA) στο σπίτι θα μπορούσε να βελτιώσει τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα.

Δοκιμάζοντας αυτό για πρώτη φορά σε ανθρώπους, οι επιστήμονες έβαλαν τους μισούς συμμετέχοντες στη μελέτη να κοιμούνται με πραγματικά φίλτρα αέρα υπνοδωματίου για περίπου έναν μήνα, ενώ οι άλλοι μισοί χρησιμοποίησαν εικονικά φίλτρα (sham) που δεν καθάριζαν τον αέρα. Τα πραγματικά φίλτρα μείωσαν τα επίπεδα των μικροσκοπικών, επιβλαβών σωματιδίων αέρα κατά 36%.

Στη συνέχεια, αυτός ο καθαρότερος αέρας συνδέθηκε με μείωση σχεδόν 8% στις καθημερινές διακυμάνσεις του σακχάρου στο αίμα και σε μικρότερες πρωινές εξάρσεις σακχάρου μετά το πρωινό. Η συνολική επιπλέον γλυκόζη στο αίμα μετά την κατανάλωση πρωινού μειώθηκε κατά περίπου 17% κατά μέσο όρο, ενώ τα επίπεδα αιχμής μετά το πρωινό μειώθηκαν κατά 13%.

«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι ο καθαρότερος αέρας στο σπίτι, ειδικά στο υπνοδωμάτιο, μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με προδιαβήτη να διατηρήσουν το σάκχαρό τους σταθερό και να αμβλύνουν τις πρωινές εξάρσεις», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και καρδιολόγος Sharline L. Wittkopp, M.D., Ph.D.

«Η εγκατάσταση φίλτρων HEPA προσφέρει ένα εύκολο, χαμηλού κόστους εργαλείο για την προστασία της καρδιακής και μεταβολικής υγείας, παράλληλα με την υγιεινή διατροφή, την τακτική άσκηση και τα συνταγογραφούμενα φάρμακα.»

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στις 8 Νοεμβρίου στις ετήσιες Επιστημονικές Συνεδρίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (American Heart Association). Το πρωτόκολλο της μελέτης δημοσιεύεται στο American Heart Journal.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), σχεδόν το ήμισυ των ενηλίκων στις ΗΠΑ έχει προδιαβήτη, παρά τις προσπάθειες πρόληψης και θεραπείας. Εκτός από τους γνωστούς παράγοντες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της κακής διατροφής, της σωματικής αδράνειας και του καπνίσματος, προηγούμενες μελέτες έχουν συνδέσει τον προδιαβήτη με ρύπους από εξατμίσεις οχημάτων, πυρκαγιές και εκπομπές από εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Όταν αυτά τα σωματίδια —τα οποία μπορεί να είναι μικρότερα από το ένα τριακοστό του μέσου πλάτους μιας ανθρώπινης τρίχας— εισπνέονται, μπορούν να εισέλθουν στους πεύμονες και στην κυκλοφορία του αίματος και να οδηγήσουν σε ασθένειες.

Η νέα μελέτη είναι η πρώτη που δοκιμάζει εάν το φιλτράρισμα HEPA στο σπίτι μπορεί να βελτιώσει τον έλεγχο της γλυκόζης σε ενήλικες με προδιαβήτη, ανέφεραν οι συγγραφείς.

Για την έρευνα, η επιστημονική ομάδα τοποθέτησε τυχαία εθελοντές στη Νέα Υόρκη να χρησιμοποιήσουν είτε πραγματικούς είτε εικονικούς φορητούς καθαριστές αέρα στα υπνοδωμάτιά τους για έναν μήνα και μέτρησε τις συγκεντρώσεις της ρύπανσης του εσωτερικού αέρα καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής.

Οι συμμετέχοντες φορούσαν συσκευές συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGM), μικρούς αισθητήρες που παρακολουθούν το σάκχαρο στο αίμα κάθε λίγα λεπτά, για μία εβδομάδα πριν και ξανά μετά από τέσσερις εβδομάδες φιλτραρίσματος, ώστε η ομάδα να μπορεί να δει πώς άλλαζε το καθημερινό σάκχαρο στο αίμα με την πάροδο του χρόνου.

Ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης (AI) που ανέλυσε τα μοτίβα γλυκόζης χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση των ωρών των γευμάτων, ώστε η ομάδα να επικεντρωθεί στις αλλαγές του σακχάρου που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του πρωινού. Στη συνέχεια, ανέλυσαν τα δεδομένα χρησιμοποιώντας στατιστικά μοντέλα για να συγκρίνουν τις μετρήσεις κάθε συμμετέχοντα διαχρονικά, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, το φύλο και τον δείκτη μάζας σώματος (δείκτης παχυσαρκίας).

«Τα αποτελέσματά μας προστίθενται σε ένα αυξανόμενο σύνολο στοιχείων που δείχνουν ότι η κακή ποιότητα του αέρα αποτελεί απειλή όχι μόνο για την υγεία των πνευμόνων, αλλά και για την καρδιακή και μεταβολική υγεία», δήλωσε ο ανώτερος συγγραφέας της μελέτης Jonathan Newman, M.D., M.P.H.

«Αυτά τα ευρήματα υποστηρίζουν τις ευρύτερες προσπάθειες για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και υποδηλώνουν ότι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ποιότητα του εσωτερικού αέρα όταν βοηθούν τους ασθενείς να διαχειριστούν τον καρδιομεταβολικό τους κίνδυνο.»

Σύμφωνα με τον Newman, η ομάδα σχεδιάζει στη συνέχεια να διεξάγει μακροπρόθεσμες μελέτες για να δει εάν το φιλτράρισμα του αέρα μπορεί να επιβραδύνει ή να σταματήσει την εξέλιξη από τον προδιαβήτη στον διαβήτη και εάν μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου και άλλων ενδείξεων του καρδιοαγγειακού-νεφρικού-μεταβολικού συνδρόμου.

Ο Newman προειδοποίησε ότι τα ευρήματα ενδέχεται να μην ισχύουν για άτομα που έχουν ήδη διαβήτη ή για όσους ζουν σε άλλες περιοχές της χώρας, οι οποίοι εκτίθενται σε διαφορετικούς τύπους και επίπεδα ρύπανσης.