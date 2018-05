Κάμερα και Δράση: Κινηματογραφικά classics διαγωνίζονται

Το BMW Group Classic και το Grand Hotel Villa d’Este παρουσιάζουν σπάνιους θησαυρούς από όλες τις εποχές της ιστορίας της μοτοσυκλέτας.

Τριάντα μοναδικές μοτοσυκλέτες συμμετέχουν στον πιο αποκλειστικό και παραδοσιακό διαγωνισμό ομορφιάς για ιστορικά οχήματα σε όλο τον κόσμο. Περήφανοι ιδιοκτήτες και ενθουσιώδεις θαυμαστές περίοπτων classic μοντέλων σε δύο τροχούς (και όχι μόνο) θα συγκεντρωθούν στις όχθες της Λίμνης Como στο Cernobbio 25-27 Μαΐου, όπου και θα γιορτάσουν τον παραδοσιακό διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς για ιστορικά οχήματα. Από τα highlights του Σαββατοκύριακου, που διοργανώνεται από το BMW Group Classic και το Grand Hotel Villa d’Este, είναι η παρουσίαση και παρέλαση των υποψήφιων μοτοσυκλετών στο πάρκο της Villa Erba, ειδικές θεματικές εκθέσεις και το βραβείο “Best of Show” την Κυριακή το βράδυ.





Υπερθέαμα με φόντο ένα κινηματογραφικό σκηνικό

Το Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2018 γίνεται υπό το σλόγκαν “Hollywood on the Lake”. Η επιλογή των υποψηφιοτήτων καλύπτει όλες τις εποχές της ιστορίας του κινηματογράφου, από τα χρόνια του βωβού σινεμά μέχρι τα σύγχρονα blockbusters. Για ακόμα μία φορά οι εκτάσεις του Grand Hotel Villa d’Este και το γειτονικό πάρκο της Villa Erba θα αποτελέσουν ένα κομψό και ατμοσφαιρικό σκηνικό για το φαντασμαγορικό θέαμα των πανέμορφων classic μοτοσυκλετών. Το BMW Group Classic θα παρουσιάσει επίσης ειδική έκθεση με τίτλο “Movie Cars and Bikes” στο Padiglione Centrale της Villa Erba. Εκεί θα εκτίθενται οχήματα που έχουν πρωταγωνιστήσει σε επιτυχίες της μεγάλης οθόνης, ανάμεσά τους το κλασικό Mini με οδηγό τον Mister Bean και τα πρώτα οχήματα της κινηματογραφικής σειράς James Bond και Mission Impossible. Η πλούσια παράδοση του Concorso d’Eleganza Villa d’Este χρονολογείται από το 1929, όταν έγινε η πρώτη έκθεση οχημάτων στις ακτές της λίμνης με τίτλο Coppa d’Oro Villa d’Este. Το Concorso di Motociclette πραγματοποιείται για όγδοη φορά φέτος με συμμετοχή ιδιοκτητών από έξι χώρες. Οι μοτοσυκλέτες και τα τρίκυκλά τους κατασκευάστηκαν από 25 διαφορετικούς κατασκευαστές μεταξύ 1907 και 1969. Ο τομέας ιστορικών μοτοσυκλετών και συνδυασμών τρικύκλων χωρίζεται σε πέντε κατηγορίες και μεταξύ των εκθεμάτων περιλαμβάνονται από μοτοσυκλέτες τουρισμού μεγάλου κυβισμού από τα πρώτα χρόνια της παραγωγής Αμερικανικών μοντέλων μέχρι Ιταλικές αγωνιστικές μηχανές με μονοκύλινδρους κινητήρες. Δείτε τις κατηγορίες επιγρμματικά:

- Class A - Golden Years for American Motorcycles

- Class B - Luxury on 3 Wheels: Sidecars in the 1920s/1930s

- Class C - New Ideas for the 1950s

- Class D - Winning Italian Singles 250 cc GP Motorcycles

- Class E - New Clothes on British and German Motorcycles

Concept Bikes, αρμονική συνύπαρξη παράδοσης και μέλλοντος

Το BMW Group Classic υποστηρίζει ενεργά τη διατήρηση και κληρονομιά της μάρκας και των μοντέλων της. Η συναίσθηση της παράδοσης είναι σταθερό συστατικό ταυτότητας και ταυτόχρονα δείχνει το δρόμο για την εξέλιξη και καινοτομία της εταιρίας. Το BMW Museum, τα Group Archives, η Vehicle Collection, το Classic Workshop, το Parts Shop και η υποστήριξη από ομίλους φίλων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ενθαρρύνουν τη ζωηρή ανταλλαγή απόψεων και ιδεών με ιδιοκτήτες και φίλους ιστορικών μοτοσυκλετών. Οχήματα από την κληρονομιά της BMW Motorrad παρουσιάζονται με αυθεντικό τρόπο σε φίλους και θιασώτες σε όλο τον κόσμο, με συμμετοχή σε εκθέσεις, σαλόνια, κλασικά ράλι και παρόμοιες εκδηλώσεις. Σαν διοργανωτής του Concorso d’Eleganza Villa d’Este, το BMW Group Classic προβάλλει έντονα το πάθος για την κληρονομιά του τομέα μετακίνησης. Το υψηλό κύρος της εκδήλωσης διαμορφώνεται από τους διακεκριμένους συμμετέχοντες, το ενθουσιώδες κοινό και το αποκλειστικό πλαίσιο της εκδήλωσης.





Ανάμεσα στα ιδιαίτερα στοιχεία του Concorso d’Eleganza Villa d’Este περιλαμβάνεται η μοναδική σχέση μεταξύ της συναίσθησης της παράδοσης και της προσμονής του μέλλοντος. Εντυπωσιακά πρωτότυπα και σχεδιαστικές μελέτες από την πρόσφατη εποχή φιγουράρουν δίπλα σε κλασικά μοντέλα υψηλής αισθητικής και ιστορικής σημασίας. Οι υποψηφιότητες στις κατηγορίες Concept Bikes διαθέτουν εντυπωσιακή σχεδίαση και τα στοιχεία αυτά που θα τα αναδείξουν μελλοντικά σε classics. Και αυτό που θα κρίνει τους νικητές των ειδικών βραβείων, δεν είναι άλλο από την απόφαση του κοινού!





Πρόγραμμα εκδήλωσης

Περισσότεροι από 8000 επισκέπτες αναμένονται φέτος μόνο στο πάρκο της Villa Erba για να θαυμάσουν την εξαιρετικά σπάνια ελίτ σε δύο και τρεις τροχούς. Πριν φτάσουν όλοι οι προσκεκλημένοι, 58 φορτία με σκηνές, βάθρα, κερκίδες θεατών, φώτα και λοιπός εξοπλισμός θα μεταφερθούν στην περιοχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης για όλους τους καλεσμένους. Το Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2018 θα ξεκινήσει την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 με την άφιξη των συμμετεχόντων και την παρουσίαση ενός Concept Bike που πρόσφατα σχεδιάστηκε στη BMW Motorrad. Στις 14.00 το Σάββατο, 26 Μαΐου 2018, η παρέλαση μοτοσυκλετών που γίνεται στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα ξεκινήσει από τη Villa Erba με προορισμό την Villa d’Este. Αυτές θα σχηματίσουν μία θεαματική πομπή που θα διασχίσει τους δρόμους του Cernobbio. Το απόγευμα, θα απονεμηθεί η πρώτη σημαντική και πιο παραδοσιακή διάκριση του διαγωνισμού, με τη μορφή του βραβείου του κοινού “Coppa d’Oro Villa d’Este”. Την Κυριακή, 27 Μαΐου 2018, οι 51 συμμετέχοντες στα καλλιστεία αυτοκινήτων και 30 ιστορικές μοτοσυκλέτες και συνδυασμοί τρίκυκλων θα παρελάσουν μπροστά από την εξέδρα των επισήμων στο πάρκο της Villa Erba. Η εκδήλωση θα κλείσει το βράδυ με την ανακοίνωση του γενικού νικητή, που θα αποσπάσει τον τίτλο Best of Show και το βραβείο “Trofeo BMW Group”.

ΣΣ. Οι φωτογραφίες του άρθρου είναι από εκδηλώσεις περασμένων ετών