Ποιες «παγίδες» κρύβουν προϊόντα με χαμηλά λιπαρά και λίγη ζάχαρη

Ακόμη κι αν δεν κάνετε δίαιτα πιθανότατα προτιμάτε προϊόντα με την ένδειξη «χαμηλά λιπαρά» και «χωρίς ζάχαρη» προκειμένου να αποφύγετε την υπερβολική πρόσληψη θερμίδων ή ανθυγιεινών συστατικών. Ωστόσο, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Journal of Academy of Nutrition and Dietetics, τέτοιου είδους ενδείξεις, οι οποίες λειτουργούν κατ’ εξοχήν ως «δόλωμα» για τους καταναλωτές, είναι συχνά παραπλανητικές.



Οι ερευνητές αξιολόγησαν περισσότερες από 80 εκατομμύρια αγορές τροφίμων και ποτών που έγιναν από 40.000 νοικοκυριά στις ΗΠΑ. Ποσοστό 13% των τροφίμων και 35% των ποτών που αγοράστηκαν έφεραν ένδειξη για μειωμένη περιεκτικότητα σε κάποιο συστατικό. Η συχνότερη ένδειξη στα υπό μελέτη προϊόντα ήταν «με χαμηλά λιπαρά».



Αυτό που παρατήρησαν οι ερευνητές ήταν ότι μια ένδειξη για χαμηλή περιεκτικότητα σε κάποιο ανθυγιεινό συστατικό δεν αντιστοιχούσε στη διατροφική αξία του προϊόντος. Ενδεικτικά, ένα μπισκότο με χαμηλά λιπαρά είχε μεν λιγότερη ποσότητα του συστατικού σε σύγκριση με το κανονικό μπισκότο, χωρίς όμως αυτό να συνεπάγεται ότι ήταν διατροφικά ωφέλιμο ως προς την περιεκτικότητά του σε ζάχαρη ή αλάτι.



«Επί της ουσίας, η ένδειξη για μειωμένη περιεκτικότητα σε κάποιο συστατικό προκαλεί σύγχυση, καθώς είναι σχετική και εστιάζει σε ένα μεμονωμένο συστατικό» σχολιάζει η επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, Λίνζεϊ Σμιθ Τάγιε.



Η νέα μελέτη υπογραμμίζει ότι οι καταναλωτές πρέπει να είναι υποψιασμένοι απέναντι στους ισχυρισμούς για τη διατροφική αξία ενός προϊόντος και να διαβάζουν πολύ προσεκτικά όλα τα συστατικά που αναγράφονται στην ετικέτα στο πίσω μέρος του.



Πηγή: onmed