Πραγματοποιήθηκε το 1ο Φόρουμ απανταχού νέων Ελλήνων στην Αθήνα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Φόρουμ των απανταχού νέων Ελλήνων «Hellenic Youth in Action», στις 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2018 στην Αθήνα. 350 νέοι Έλληνες, από 20 χώρες ένωσαν τις δυνάμεις τους και κατάφεραν να συγκινήσουν τον Ελληνισμό σε όλα τα μήκη της γης, με τη συλλογική τους δράση και την αγάπη τους για την Ελλάδα.Το Φόρουμ αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για τη συνεργασία των απανταχού νέων Ελλήνων με σκοπό την επίτευξη και την υλοποίηση κοινών στόχων και επιδιώξεων, και αποτέλεσε πρωτοβουλία 9 παγκόσμιων ελληνικών οργανώσεων, στο πλαίσιο των Ολυμπίων 2016-2018 της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων του Ζαππείου Μεγάρου και με την υποστήριξη του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Σαββίδη.Σχετικά με τις εκδηλώσεις του διημέρου, το Σάββατο 31 Μαρτίου στο Ζάππειο Μέγαρο, ημέρα έναρξης των εργασιών του φόρουμ, η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους εκπροσώπων της Πολιτείας, θεσμικών φορέων και της Εκκλησίας της Ελλάδος, ενώ παράλληλά οι 9 εκπρόσωποι των νεολαίων παρουσίασαν τις δραστηριότητες των οργανώσεών τους και να πρότειναν τρόπους συνεργασίας μεταξύ των Ελλήνων νεολαίων και της ιστορικής τους πατρίδας. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, πραγματοποιήθηκε και ο «Χορός Φιλίας» στο Σύνταγμα και όλοι οι συμμετέχοντες του Φόρουμ παρακολούθησαν αξέχαστη γιορτή για τον Ελληνισμό.500 νέοι και νέες από πέντε ηπείρους με ένα «Χορό Φιλίας» σχημάτισαν μία συμβολική σπείρα, που αγκάλιασε το σήμερα με το χθες και το αύριο.Κατά την δεύτερη ημέρα του φόρουμ, 1η Απριλίου 2018, οι συμμετέχοντες, παρακολούθησαν την Λειτουργία που τελέσθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ενώ ακολούθησαν work-shops στο Ζάππειο Μέγαρο με θέματα αναφορικά με την διασπορά και τους απόδημους Έλληνες. Αξιοσημείωτο είναι το ότι το απόγευμα της ίδιας ημέρας, οι νεολαίοι ένωσαν τις φωνές τους στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στον κόσμο ότι έφτασε η στιγμή τα Μάρμαρα του Παρθενώνα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με την εκστρατεία #bringthemarbleshome, που κορυφώθηκε με μία πορεία από το Ζάππειο Μέγαρο προς τον ιερό λόφο της Πνύκας, αιώνιο σύμβολο της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας.Στην Πνύκα πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης της εκδήλωσης, όπου οι 350 εκπρόσωποι της ελληνικής διασποράς, διάβασαν το ψήφισμα του Φόρουμ.Η ημέρα έκλεισε με μια ιδιαίτερα σημαντική διάλεξη του διευθυντή του Μουσείου της Ακρόπολης, καθηγητή κ. Δ. Παντερμαλή, στο αμφιθέατρο του Μουσείου.Το Φόρουμ διοργανώθηκε από τις εξής 9 οργανώσεις: Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Ποντιακής Νεολαίας, Νεολαία Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων, Νεολαία Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών, Νεολαία Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών, Νεολαία Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών, Νεολαία Παγκόσμιας Αμφικτυονίας Βλάχων, Νεολαία Παναρκαδικού Παγκόσμιου Συμβουλίου, Νεολαία Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας ΗΠΑ, Νεολαία Ομοσπονδίας Θρακικών Συλλόγων Ευρώπης.Χορηγοί επικοινωνίας του Φόρουμ : ΕΡΤ, RIK, NETV, Europolitis, National Herald, Neos Kosmos, YAGREK, Hellasfm.Για περισσότερες πληροφορίες και υλικό μπορείτε να επισκεφθείτε τα Social Media και το site του Φόρουμ.Fb: Hellenic Youth in ActionTwitter: #bringthemarbleshomeSite: bringthemarbleshome.comΕνδεικτικά σας παραθέτουμε ορισμένα από τα σημαντικά σημεία του Ψηφίσματος.Εμείς, οι 350 νεολαίοι απόδημοι Έλληνες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι συμμετέχουμε στο Φόρουμ «Hellenic Youth in Action», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από την 31η Μαρτίου έως την 1η Απριλίου, δηλώνουμε ότι θα παραμείνουμε πιστοί στις αρχές και αξίες των προγόνων μας, ως άξιοι συνεχιστές του ελληνικού πολιτισμού. Για μας ο ελληνικός πολιτισμός και η Ορθοδοξία αποτελούν τις πηγές ύπαρξης και επιβίωσής μας. Εμείς οι 350 Έλληνες νέοι από όλο τον κόσμο ενώσαμε τις δυνάμεις μας για να δείξουμε την ισχύ της ελληνικής νεολαίας εν τη ενώσει και για να ενισχύσουμε περαιτέρω τη σχέση μας με την ιστορική μας πατρίδα.Θεωρούμε ότι:• Στη δύσκολη περίοδο που διανύει η Πατρίδα μας, σε όλα τα επίπεδα, είναι αναγκαία όσο ποτέ η σύσφιξη των σχέσεών της με τον Απόδημο Ελληνισμό και την Απόδημη Νεολαία.• Η Ελληνική Γλώσσα και ο Πολιτισμός αποτελούν θεμέλια της ύπαρξής μας, δηλωτικό της εθνικής μας ταυτότητας.• Ο ρόλος της Εκκλησίας μας παραμένει καίριος στη διαμόρφωση της Εθνικής μας συνείδησης. Η Ορθόδοξη Πίστη αποτελεί διαχρονικά στήριγμα του Ελληνισμού.Δεσμευόμαστε:• Να συνεχίσουμε την προσπάθεια για το συντονισμό των δράσεών μας σε όλα τα επίπεδα με στόχο να παρέχουμε τη μέγιστη δυνατή στήριξη στην Πατρίδα μας στις δύσκολες ώρες που περνάει με την οικονομική κρίση.• Να συνεχίσουμε συντονισμένα, άοκνα τον αγώνα για την υποστήριξη των Εθνικών Δικαιωμάτων του Ελληνισμού:o Για να διατρανώσουμε την ιστορική αλήθεια για τη Μακεδονία μας.o Για να στηρίξουμε τις προσπάθειες της ελληνικής Πολιτείας για την απελευθέρωση των δύο νέων στρατιωτικών που κρατούνται από τις τουρκικές Αρχές.o Για να υπενθυμίσουμε την Τουρκική Κατοχή στην Κύπρο και να υπερασπίσουμε τα δίκαια του Ελληνισμού στη μαρτυρική Μεγαλόνησο.o Για την Ιστορική Δικαίωση των προγόνων μας που υπέστησαν στην περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.o Για την δικαίωση της ιστορίας και του Πανανθρώπινου Πολιτισμού με την επιστροφή των Μαρμάρων - Γλυπτών του Παρθενώνα.o Να συνεχίσουμε να υπηρετούμε τα Πανανθρώπινα Ιδανικά που πρεσβεύει ο Ελληνικός Πολιτισμός. Να προβάλλουμε και να αναδεικνύουμε την Ελλάδα μας, την Ιστορία και τον Πολιτισμό της.o Να διατηρήσουμε την Ορθόδοξη Πίστη μας ως μέλη της Εκκλησίας μας. Ορθοδοξία σημαίνει Ελλάδα.Ζητάμε:Από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, την Κυβέρνηση, την Αντιπολίτευση και όλα τα πολιτικά κόμματα, από όλους τους θεσμούς και σε όλα τα επίπεδα την εμπιστοσύνη, την ανιδιοτελή στήριξη και συνεργασία τους.Την ανάπτυξη δομών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, όπου υπάρχει Ελληνισμός. Ζητάμε την σύμπνοια και ΕΝΟΤΗΤΑ για τα Εθνικά Θέματα των Ελλήνων όπου Γης.Αποφασίζουμε:• Να ζητήσουμε από την κυβέρνηση και τη Βουλή των Ελλήνων να εφαρμοστεί το Άρθρο 108Β του Συντάγματος για την ενεργοποίηση του ΣΑΕ, στο οποίο ενεργό ρόλο θα παίζει το Δίκτυο Νεολαίας. Να συσταθεί η συντονιστική επιτροπή για την οργάνωση του Παγκόσμιου Συνεδρίου Ελληνικής Νεολαίας της Διασποράς.• Να προγραμματιστούν κοινές εκδηλώσεις για την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνοφωνίας, που γιορτάζεται στις 9 Φεβρουαρίου. Το έτος 2019 να οριστεί ως έτος εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας στη Διασπορά με το σύνθημα «Μιλήστε Ελληνικά».• Να ερευνηθούν οι δυνατότητες των διαφόρων παγκόσμιων ιδρυμάτων/οργανισμών για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων των ομογενειακών οργανώσεων νεολαίας και την υλοποίηση προγραμμάτων.• Να αποσταλεί το Ψήφισμα της εκστρατείας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα #bringthemarbleshome στο Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου και το Βρετανικό Μουσείο και να δημιουργηθεί το ηλεκτρονικό διάβημα για τη συγκέντρωση υπογραφών.• Να προτείνουμε στο ελληνικό κράτος να ενισχύσει την πολιτική του ως προς τη νεολαία λόγω των μεγάλων ποσοστών ανεργίας, έλλειψης κοινωνικών παροχών και ασφαλίσεων, που έχει ως αποτέλεσμα την φυγή του επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό.• Να δημιουργηθεί ομάδα lobbying/advocating, η οποία θα είναι συνδετικός κρίκος μεταξύ μεγάλων προσωπικοτήτων του εξωτερικού για τη δημιουργία ωφέλιμων προγραμμάτων στην Ελλάδα.• Να καθιερωθεί Ημέρα Ελληνικής Διασποράς, όπου θα βραβεύονται άτομα με σημαντική προσφορά σε θέματα που αφορούν την ελληνική διασπορά.• Να προχωρήσει και να ψηφιστεί η επιστολική ψήφος των απόδημων Ελλήνων (άρθρο 51 του Συντάγματος) για το εκλέγειν και εκλέγεσθαι.ΕΠΙΛΟΓΟΣΑπευθυνόμαστε στη νεολαία του απανταχού Ελληνισμού, σε όλες τις Ομοσπονδίες και τα σωματεία και τους καλούμε όλους να συμπορευτούμε:Πιστεύουμε στη ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ, ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ που το εγγυόμαστε ΕΜΕΙΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, με τον ΑΓΩΝΑ και τα ΕΡΓΑ ΜΑΣ.Πιστεύουμε στο μέλλον και την προοπτική γιατί απλά ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.Θα τα καταφέρουμε!