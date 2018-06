Άρχισε η κόντρα διαρκείας για τη συμφωνία

Έντονες αντιδράσεις εκ μέρους της αντιπολίτευσης αλλά και διχογνωμίες έχει προκαλέσει η απόφαση επί της ονομασίας των Σκοπίων, όπως συμφωνήθηκε από τον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον ομόλογό του των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ.





Η συμφωνία προβλέπει πως η Ελλάδα θα προχωρήσει σε κύρωση μόνο αφού ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση στη γειτονική χώρα Το όνομα που αποφασίστηκε είναι Βόρεια Μακεδονία και ο Ζόραν Ζάεφ δεσμεύτηκε για τη συνταγματική αναθεώρηση προκειμένου εν συνεχεία να ανοίξει ο δρόμος για την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε.





Η συμφωνία προβλέπει πως η Ελλάδα θα προχωρήσει σε κύρωση μόνο αφού ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση στη γειτονική χώρα. Αξίζει να σημειωθεί πως εξασφαλίσθηκε η απαλοιφή όλων των αλυτρωτικών αναφορών από το σύνταγμα της γείτονος.





Μεταξύ άλλων η γειτονική χώρα αποδέχεται ρητά τον διαχωρισμό μεταξύ των Ελλήνων Μακεδόνων, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού τους, της γλώσσας τους και της περιοχής στην οποία διαβιούν από τη μία, και του λαού της εν λόγω χώρας με τη δική του ιστορία, γλωσσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά από την άλλη.







Ως προς την ιθαγένεια/υπηκοότητα, θα είναι Macedonian/citizen of the Republic of North Macedonia. Ο ανωτέρω ενιαίος όρος αντικαθιστά το σκέτο «Macedonian» που αναγράφεται σήμερα στα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η Ελλάδα θα αναγνωρίζει την ιθαγένεια/υπηκοότητα ως «πολίτες της Severna Makedonja».



Η γλώσσα ορίζεται «Macedonian language», στη συμφωνία εμπεριέχεται η πρόσθετη σαφής διατύπωση ότι ανήκει στην οικογένεια των νότιων σλαβικών γλωσσών, καθώς και η ρητή καταγραφή ότι η γλώσσα αυτή διαχωρίζεται από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική-μακεδονική γλωσσική κληρονομιά.







Μητσοτάκης: «Κακή η συμφωνία - Να μην την υπογράψει ο Αλ. Τσίπρας»





Σε δήλωσή του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε ότι ο κ. Τσίπρας «δεν έχει καμία πολιτική νομιμοποίηση να δεσμεύσει τη χώρα υπογράφοντας μια συμφωνία η οποία δεν έχει τη στήριξη της ίδιας της κυβέρνησής του» και συμπλήρωσε: «Αποδοχή της “μακεδονικής γλώσσας” και της “μακεδονικής εθνότητας” συνιστούν μη αποδεκτή εθνική υποχώρηση».











Διχασμένο το Κίνημα Αλλαγής



Σε αντίθεση με τη ΝΔ που τάσσεται εξαρχής κατά της απόφασης, στους κόλπους του Κινήματος Αλλαγής επικρατεί σε γενικές γραμμές μια πιο θετική στάση.





Στελέχη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο εμφανίζονται να μη συμφωνούν.







Ποτάμι, ΚΙΔΗΣΟ και ΔΗΜΑΡ διάκεινται πιο θετικά στη συμφωνία, εντούτοις στελέχη της ΔΗ.ΣΥ. - όχι μόνο αυτά που προέρχονται από τη Μακεδονία - δεν επιθυμούν καμία συμφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Στο πλαίσιο αυτό, η όποια απόφαση ληφθεί και οι διεργασίες που θα προηγηθούν αποτελούν ένα μεγάλο στοίχημα για τη συνοχή του Κινήματος.



Παράλληλα, ένα μεγάλο κομμάτι της βάσης του ΠΑΣΟΚ, ιδίως από την περιφέρεια, φαίνεται να τηρεί σκληρή στάση επί του θέματος και η επίτευξη συνοχής αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση.



Καταλυτικός είναι ο ρόλος της Φώφης Γεννηματά, η οποία θα αποπειραθεί να πείσει όσους είναι αρνητικοί πως οφείλουν να βάλουν το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό.



ΚΚΕ: «Aνασφάλεια και αποσταθεροποίηση θα φέρει η συμφωνία με την πΓΔΜ»



Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επικοινώνησε χθες με τον γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, προκειμένου να τον ενημερώσει για τη συμφωνία με την πΓΔΜ.



Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας τόνισε στον πρωθυπουργό ότι «με τη συγκεκριμένη συμφωνία, ο ίδιος και η κυβέρνησή του δίνουν συστατική επιστολή στη FYROM για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. Από αυτήν την άποψη, δίνει "πράσινο φως" στην ανασφάλεια και την αποσταθεροποίηση στην περιοχή».



Επεσήμανε, δε, ότι όλοι οι όροι της συμφωνίας είναι στον αέρα, μέχρι να ολοκληρωθεί το χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία που προβλέπει αυτή.



Ακόμα, ο γ.γ. του ΚΚΕ τόνισε στον πρωθυπουργό ότι «με αυτήν τη συμφωνία παραμένει το "σπέρμα" του αλυτρωτισμού, που έγκειται στην αποδοχή από την ελληνική κυβέρνηση των θέσεων της κυβέρνησης της FYROM περί "Μακεδόνα πολίτη" και "Μακεδονικής γλώσσας"».



Έντονο κλίμα εν αναμονή της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή - Όλη η διαδικασία





Το κλίμα είναι τεταμένο και η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών που θα διεξαχθεί επί της απόφασης, κατά πάσα πιθανότητα αύριο, αναμένεται να είναι έντονη.





Ο Αλέξης Τσίπρας στην ενημέρωσή του στον Προκόπη Παυλόπουλο έκανε λόγο για το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής, το οποίο προβλέπει συγκεκριμένα:





«Για την έγκαιρη και υπεύθυνη πληροφόρηση και ενημέρωση της Bουλής η Kυβέρνηση διά του Πρωθυπουργού μπορεί να ζητήσει, οποτεδήποτε, να κάνει ανακοινώσεις ή δηλώσεις ενώπιόν της για οποιαδήποτε σοβαρή δημόσια υπόθεση. Tο αίτημα για ανακοίνωση ή δήλωση μαζί με το αντικείμενό τους διατυπώνεται στον Πρόεδρο της Bουλής και γνωστοποιείται από αυτόν στους Προέδρους των Kοινοβουλευτικών Oμάδων της Aντιπολίτευσης πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον.

H ανακοίνωση ή δήλωση της Kυβέρνησης γίνεται αυτοπροσώπως από τον Πρωθυπουργό σε οποιαδήποτε συνεδρίαση νομοθετικής εργασίας ή κοινοβουλευτικού ελέγχου πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) λεπτά της ώρας.





»Oι Πρόεδροι των Kοινοβουλευτικών Oμάδων της Aντιπολίτευσης μπορούν να αναπτύξουν αυτοπροσώπως τις απόψεις τους για το περιεχόμενο της ανακοίνωσης ή της δήλωσης της Kυβέρνησης για πέντε (5) λεπτά της ώρας, κατ’ ανώτατο όριο για τον καθένα. Σε περίπτωση απουσίας ή ασθένειας Προέδρου Kοινοβουλευτικής Oμάδας στη συζήτηση τον αναπληροί εκπρόσωπός του οριζόμενος απ’αυτόν.





»H απάντηση του Πρωθυπουργού στις απόψεις των Προέδρων των Kοινοβουλευτικών Oμάδων της Aντιπολίτευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) λεπτά της ώρας.





»H δευτερολογία των Προέδρων των Kοινοβουλευτικών Oμάδων της Aντιπολίτευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) λεπτά και του Πρωθυπουργού, ο οποίος ομιλεί τελευταίος, τα πέντε (5) λεπτά της ώρας».





