Επετεύχθη συμφωνία με το όνομα "Βόρεια Μακεδονία"

​«Με τη συμφωνία επιτυγχάνεται ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ της Ελληνικής Μακεδονίας και των Βόρειων Γειτόνων μας και μπαίνει οριστικό τέλος στον αλυτρωτισμό που ενέχει η σημερινή Συνταγματική τους ονομασία»

​«Η χώρα μας δεν έχει περισσότερες γενιές να χάσει. Με την επίλυση του ζητήματος θα γίνουμε μέλος του ΝΑΤΟ, η σημαία μας θα κυματίζει στον 30ο ιστό μπροστά στο ΝΑΤΟ»

Ενημερώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με το τηλεφώνημα Αμέσως μετά θα ενημερώσει τηλεφωνικά τους πολιτικούς αρχηγούς Στη συνέχεια θα απευθύνει διάγγελμα σχετικά με το συνολικό πακέτο που συζητήθηκε με τον Ζ. Ζάεφ.

Στις 19.30 αναμένεται να απευθύνει διάγγελμα στα ΜΜΕ της χώρας του ο πρωθυπουργός της πΓΔΜ, Ζ. Ζάεφ. Σύμφωνα με πληροφορίες την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί και το διάγγελμα του Έλληνα πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.



Η επίσημη ανακοίνωση της πΓΔΜ αναφέρει ότι ο κύριος Ζάεφ θα μιλήσει στο Κέντρο Τύπου των Σκοπίων, όπου θα πάει συνοδευόμενος από μέλη της κυβέρνησης και θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου σχετικά για την συμφωνία με την Ελλάδα, σχετικά με την επίλυση του θέματος της συνταγματικής ονομασίας.



Η λιτή ανακοίνωση της Προεδρίας για τη συνάντηση του Πρ. Παυλόπουλου με τον Αλ. Τσίπρα:



«Ο ΠτΔ Προκόπης Παυλόπουλος σήμερα Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 και ώρα 18:00 θα δεχθεί σε ακρόαση τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα».



Η ενημέρωση της εθνικής αντιπροσωπείας - Τι προβλέπει η διαδικασία



Με τη διαδικασία των ανακοινώσεων και δηλώσεων της κυβέρνησης ενώπιον της Βουλής (άρθρο 142 Α του Κανονισμού της Βουλής) θα γίνει η ενημέρωση της εθνικής αντιπροσωπείας από τον πρωθυπουργό για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με την ΠΓΔΜ.



Σύμφωνα με τον Κανονισμό, «για την έγκαιρη και υπεύθυνη πληροφόρηση και ενημέρωση της Bουλής, η Kυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού μπορεί, εκτός από τη συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως» να ζητήσει, οποτεδήποτε, να κάνει ανακοινώσεις ή δηλώσεις ενώπιόν της για οποιαδήποτε σοβαρή δημόσια υπόθεση».



Το αίτημα για ανακοίνωση ή δήλωση μαζί με το αντικείμενό τους διατυπώνεται στον πρόεδρο της Βουλής και γνωστοποιείται από αυτόν στους προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της αντιπολίτευσης πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον.



Το πλαίσιο της συζήτησης προσδιορίζεται στο ίδιο άρθρο (142Α) αλλά το πιθανότερο είναι πως το Προεδρείο δεν θα κινηθεί με τη στενή εφαρμογή του, ως προς τους προβλεπόμενους χρόνους ομιλιών, που έχουν ως εξής:



«H ανακοίνωση ή δήλωση της Κυβέρνησης γίνεται αυτοπροσώπως από τον Πρωθυπουργό σε οποιαδήποτε συνεδρίαση νομοθετικής εργασίας ή κοινοβουλευτικού ελέγχου πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) λεπτά της ώρας.



Οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της Αντιπολίτευσης μπορούν να αναπτύξουν αυτοπροσώπως τις απόψεις τους για το περιεχόμενο της ανακοίνωσης ή της δήλωσης της Κυβέρνησης για πέντε (5) λεπτά της ώρας, κατ΄ ανώτατο όριο για τον καθένα. Σε περίπτωση απουσίας ή ασθένειας Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας στη συζήτηση τον αναπληροί εκπρόσωπός του οριζόμενος απ΄ αυτόν.



Η απάντηση του Πρωθυπουργού στις απόψεις των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της Αντιπολίτευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) λεπτά της ώρας.



Η δευτερολογία των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της Αντιπολίτευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) λεπτά και του Πρωθυπουργού, ο οποίος ομιλεί τελευταίος, τα πέντε (5) λεπτά της ώρας».



«Oι βόρειοι γείτονες μας συμφώνησαν να αλλάξουν τη Συνταγματική τους ονομασία για όλες τις χρήσεις και έναντι όλων, "συμφώνησαν να μετονομάσουν τη χώρα τους σε Δημοκρατία της Severna Makedonija (Σεβέρνα Μακεντόνιγια), δηλαδή στη γλώσσα μας σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο διάγγελμα του προς τον ελληνικό λαό που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης μετά την επίτευξη συμφωνίας για το «Μακεδονικό».Σημείωσε ότι «η αλλαγή του ονόματος θα υλοποιηθεί τόσο σε ότι αφορά τις διεθνείς και διμερείς τους σχέσεις όσο όμως και στο εσωτερικό», δηλαδή το όνομα αυτό θα ισχύει erga omnes - έναντι όλων, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι γείτονές μας ανέλαβαν την υποχρέωση να αναθεωρήσουν σχετικά το Σύνταγμα τους.«Με τη συμφωνία επιτυγχάνεται ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ της Ελληνικής Μακεδονίας και των Βόρειων Γειτόνων μας και μπαίνει οριστικό τέλος στον αλυτρωτισμό που ενέχει η σημερινή Συνταγματική τους ονομασία» επεσήμανε ο Αλέξης Τσίπρας και σημείωσε ότι απαλείφονται οι αναφορές σε Μακεδονική Μειονότητα καθώς και στην ανάγκη προστασίας της και αντικαθίσταται το άρθρο για την προστασία των συνόρων με απάλειψη των προβληματικών σημερινών αναφορών. Υπογράμμισε ότι αφαιρούνται οποιεσδήποτε έστω και έμμεσα ιστορικές - αλυτρωτικές αναφορές από το προοίμιο του Συντάγματός τους.«Εφόσον η Συνταγματική Αναθεώρηση δεν ευδοκιμήσει τότε αυτοδικαίως ακυρώνεται η πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ και δεν εκκινούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε.» τόνισε.«Είμαι βαθύτατα πεπεισμένος ότι η Συμφωνία αυτή αποτελεί μια μεγάλη διπλωματική νίκη αλλά και μια μεγάλη ιστορική ευκαιρία» ενώ στη συνέχεια του διαγγέλματός του υπογράμμισεπως «η Ελληνική κυβέρνηση υπερασπίστηκε στο ακέραιο όλες τις κόκκινες γραμμές της, όλες τις κόκκινες γραμμές της εθνικής μας θέσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια».Επεσήμανε ότι «πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τα Βαλκάνια, και τους λαούς μας" και πως "με τη Συμφωνία αυτή η πατρίδα μας εδραιώνεται ως ηγέτιδα δύναμη στα Βαλκάνια και ως πραγματικός πυλώνας σταθερότητας σε μια βαθιά πληγωμένη περιοχή».Βόρεια Μακεδονία είναι το όνομα της γείτονος που ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου προς τους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός των Σκοπίων, Ζόραν Ζάεφ.Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Ζάεφ, μετά και τις επαφές του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία. Τόνισε ότι η συμφωνία θα τεθεί σε δημοψήφισμα και ενημέρωσε τον ηγέτη της αντιπολίτευσης για την έκβαση των διαπραγματεύσεων.«Η χώρα μας δεν έχει περισσότερες γενιές να χάσει. Με την επίλυση του ζητήματος θα γίνουμε μέλος του ΝΑΤΟ, η σημαία μας θα κυματίζει στον 30ο ιστό μπροστά στο ΝΑΤΟ» τόνισε και πρόσθεσε:«Εχουμε μια ιστορική λύση. Με την απόφαση ενισχύουμε τη μακεδονική ταυτότητα. Μακεδόνες, προστατευμένοι και ενισχυμένοι για πάντα. Τέρμα πια το πΓΔΜ. Δεν υπάρχουν πλέον διεθνείς συμφωνίες όπου αποφεύγεται η μακεδονική γλώσσα. Ένα αξιοπρεπές και γεωγραφικά ακριβές όνομα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας (με μετάφραση, σε όλες τις γλώσσες). Μακεδονική, χωρίς υποσημειώσεις. Η υπηκοότητα είναι Μακεδόνες / πολίτες της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.Τα κέρδη μας είναι ανεκτίμητα – μια ενισχυμένη ταυτότητα και εγγύηση για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία. Η συμφωνία προβλέπει την επιβεβαίωση της μακεδονικής γλώσσας στα Ηνωμένα Έθνη. Αγαπητοί πολίτες, αυτή είναι η σωστή λύση! Την πήραμε μέσα από μια αφοσιωμένη και πατριωτική δέσμευση. Όλες οι λεπτομέρειες είναι μπροστά στο κοινό. Μετά την επικύρωση, η Ελληνική Δημοκρατία θα στείλει επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, όπου θα ενημερώνει ότι οι δύο χώρες δεν θα αμφισβητούνται και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια για τη χώρα να λάβει πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ».Στις 19:45 το Μαξίμου εξέδωσε το εξής non paper:Με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και τη συμφωνία με την ΠΓΔΜ, η Ελλάδα παίρνει πίσω την ιστορία της, την ιστορία της αρχαίας Μακεδονίας, την οποία είχαν καπηλευθεί παλαιότερες κυβερνήσεις της γείτονος.Η ελληνική κυβέρνηση καταφέρνει να επιλύσει ένα πρόβλημα που ταλάνιζε την ελληνική διπλωματία (αλλά και την ελληνική κοινωνία) για πάνω από εικοσιπέντε χρόνια. Παράλληλα προωθεί την σταθερότητα και συνεργασία σε μία εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για την περιοχή, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ως ευρωπαϊκό πυλώνα ειρήνης, ασφάλειας και ανάπτυξης στα Βαλκάνια. Ενδεχόμενη παραπομπή της λύσης σε μελλοντική συγκυρία:- θα οδηγούσε σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της χώρας (η οποία πέρυσι πέρασε σφοδρή κρίση) με επιπτώσεις στην ασφάλεια και της χώρας μας- θα ενίσχυε τον ρόλο τρίτων δυνάμεων στα βόρεια σύνορά μας- θα αποδυνάμωνε τις προοδευτικές δυνάμεις στην εν λόγω χώρα, που επιθυμούν λύση, ανοίγοντας το δρόμο εκ νέου για εθνικιστικές δυνάμεις της γείτονος που καπηλεύονται την ιστορία της Ελλάδας.Η συμφωνία που πέτυχε η κυβέρνηση ωστόσο, δε λύνει μόνο οριστικά και αμετάκλητα το πρόβλημα της ονομασίας, διασφαλίζοντας διπλωματικό κεφάλαιο για άλλα μείζονα εκκρεμή ζητήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά το λύνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υπηρετώντας στο έπακρο την εθνική γραμμή και διασφαλίζοντας ρητά και επίσημα πλέον τις θέσεις της χώρας.1. Η συμφωνία ανταποκρίνεται απόλυτα στην εθνική γραμμή για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό για χρήση erga omnes, που διατηρεί η χώρα εδώ και 20 χρόνια.2. Η αποδοχή της χρήσης erga omnes αποτελεί μεγάλη διπλωματική επιτυχία για την Ελλάδα, δεδομένου ότι στο παρελθόν αυτό δεν είχε γίνει αποδεκτό ούτε ως βάση συζήτησης. Αυτό σημαίνει ότι οι γείτονές μας όχι μόνο θα χρησιμοποιούν το συμφωνηθέν όνομα στις διεθνείς τους σχέσεις, στους διεθνείς οργανισμούς, στα διεθνή fora και στα διεθνή έγγραφα, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας.3. Το όνομα «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», που θα αναγνωρίζεται στη χώρα μας ως «Severna Makedonja» βάζει τέλος στον αλυτρωτισμό που ενείχε η ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας», το οποίο αποτελούσε τη συνταγματική ονομασία της γείτονος και με το οποίο είχε ήδη αναγνωριστεί από περισσότερα από 140 κράτη σε διμερές επίπεδο, μεταξύ των οποίων τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα.4. Η κυβέρνηση ωστόσο πέτυχε όχι μόνο την αποδοχή του erga omnes αλλά και την υποχρέωση της γείτονος να προχωρήσει άμεσα σε συνταγματική αναθεώρηση.5. Η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί τεράστια νίκη της Ελλάδας, δεδομένου ότι δεν περιλαμβανόταν στην εθνική γραμμή, όπως αυτή διαμορφώθηκε τα τελευταία 20 χρόνια και ακολουθήθηκε από όλες τις μετέπειτα κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, αλλά αποτέλεσε κόκκινη γραμμή της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και ότι ουδέποτε στο παρελθόν έχει συμφωνήσει χώρα σε αλλαγή του Συντάγματός της βάσει διεθνούς συμφωνίας.6. Η συμφωνία προβλέπει πως η Ελλάδα θα προχωρήσει σε κύρωση μόνο αφού ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση στη γειτονική χώρα. Η μεν πρόσκληση στο ΝΑΤΟ και το άνοιγμα κεφαλαίων της ΕΕ θα πραγματοποιηθούν με την κύρωση από το κοινοβούλιο της πΓΔΜ της σύμβασης, η ένταξή της και στους δυο οργανισμούς θα γίνει όμως μετά τη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς στην πρόσκληση θα προβλέπεται ρητά πως είναι άκυρη εάν δεν πληρωθεί ο όρος της αναθεώρησης.7. Με τη συμφωνία αυτή παίρνουμε πίσω την ιστορία μας, τα σύμβολα και την παράδοσή μας αφού στη συμφωνία η γειτονική χώρα αποδέχεται ρητά το διαχωρισμό μεταξύ των Ελλήνων Μακεδόνων, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού τους, τη γλώσσα τους και την περιοχή στην οποία διαβιούν από τη μία, και του λαού της εν λόγω χώρας με τη δική του ιστορία, γλωσσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά από την άλλη (βλ. άρθρο 7 παρακάτω).8. Το όνομα θα εγγραφεί στο σύνταγμα της πΓΔΜ με την απαραίτητη αναθεώρηση. Παράλληλα, οι πάνω από 140 χώρες που αναγνωρίζουν σήμερα την εν λόγω χώρα με τον όρο Μακεδονία, θα την αναγνωρίζουν εφεξής ως Βόρεια Μακεδονία.9. Το όνομα διαχωρίζει απόλυτα την εν λόγω χώρα από την ελληνική Μακεδονία και τις τρεις περιφέρειές της (Ανατολική, Κεντρική, Δυτική).10. Το τέλος του αλυτρωτισμού επιβεβαιώνεται με τον πλέον επίσημο τρόπο καθώς παρέχονται εγγυήσεις με τον πλέον ρητό και κατηγορηματικό τρόπο ως προς την εξάλειψη, πρόληψη και καταστολή πάσης φύσεως αλυτρωτικής ρητορικής και ενεργειών είτε προέρχονται από δημόσιους είτε από ιδιωτικούς φορείς.11. Εξασφαλίσθηκε η απαλοιφή όλων των αλυτρωτικών αναφορών από το σύνταγμα της γείτονος. Για παράδειγμα, α) αντικαθιστούν το άρθρο για τη στήριξη της ομογένειάς τους, με πιστή αντιγραφή του αντίστοιχου κεφαλαίου στο Ελληνικό Σύνταγμα. Στο πλαίσιο αυτό αφαιρούνται οι αναφορές σε προστασία ‘’μακεδονικών μειονοτήτων’’ σε γειτονικές χώρες β) αντικαθίσταται το άρθρο για την προστασία των συνόρων απαλείφοντας οποιεσδήποτε προβληματικές αναφορές, γ) αφαιρούνται οποιεσδήποτε ακόμα και έμμεσες ιστορικές αναφορές σε αλυτρωτικές βλέψεις στο προοίμιο του Συντάγματος.12. Η συμφωνία προβλέπει πως η ιθαγένεια/υπηκοότητα στην Βόρεια Μακεδονία θα είναι Macedonian/citizen of the Republic of North Macedonia. Ο ανωτέρω ενιαίος όρος αντικαθιστά το σκέτο «Macedonian» που αναγράφεται σήμερα στα ταξιδιωτικά έγγραφα, άρα αποτελεί σαφή βελτίωση.Η Ελλάδα θα αναγνωρίζει την ιθαγένεια/υπηκοότητα ως «πολίτες της Severna Makedonja».Σημειώνεται ότι είναι διαφορετικός ο όρος «ιθαγένεια/υπηκοότητα» (nationality) από τον όρο εθνότητα (ethnicity). Συνεπώς, η συμφωνία δεν αναγνωρίζει εθνότητα/έθνος, αλλά το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού των πολιτών της γείτονος. Mε το άρθρο 7 της συμφωνίας κατοχυρώνεται ότι οι πολίτες μας έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να προσδιορίζουν τους γείτονές μας με όποιο όρο χρησιμοποιούν. (βλ. άρθρο 7 παρακάτω)13. Οι γείτονές μας ήδη έχουν αλλάξει το όνομα του αεροδρομίου τους, του αυτοκινητοδρόμου τους και του σταδίου τους. Θα υπάρξει είτε ανταλλαγή αγαλμάτων με τον Δήμο της Θεσσαλονίκης ή σε περίπτωση που η ανταλλαγή δεν γίνει, η συμφωνία προβλέπει πως η γειτονική χώρα θα τοποθετήσει πλακέτες σε αγάλματα και μνημεία ώστε να καθίσταται σαφές ότι αποτελούν σύμβολα του ελληνικού πολιτισμού (π.χ ο Ιππέας στην πλατεία των Σκοπίων θα έχει επιγραφή πως αναφέρεται στην ελληνιστική περίοδο και θα σημειώνεται ότι συμβολίζει τη φιλία Ελλάδας – πΓΔΜ).14. Παρά το γεγονός ότι η γλώσσα «Macedonian language» είχε αναγνωριστεί από την Ελλάδα στο πλαίσιο του ΟΗΕ ήδη από το 1977, η στη συμφωνία εμπεριέχεται η πρόσθετη σαφής διατύπωση ότι ανήκει στην οικογένεια των Νότιων Σλαβικών γλωσσών, καθώς και η ρητή καταγραφή ότι η γλώσσα αυτή διαχωρίζεται από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική-μακεδονική γλωσσική κληρονομιά.15. Όλοι οι επιθετικοί προσδιορισμοί κρατικών και ευρύτερα δημοσίων, οργάνων καθώς και ομογενειακών/πολιτιστικών οργανώσεων που χρηματοδοτούνται από το κράτος θα καθορίζονται με τον όρο «της Βόρειας Μακεδονίας» με ταυτόχρονη κατάργηση του προσδιορισμού «της Μακεδονίας».16. Καθιερώνεται Ομάδα εργασίας ειδικών η οποία από το 2019 και μέσα σε 3 χρόνια θα πρέπει να διευθετήσει θέματα εμπορικών σημάτων.Η κυβέρνηση ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση σε ένα διεθνές status quo στο οποίο ο όρος «Μακεδονία» ήδη περιλαμβανόταν στο όνομα της γείτονος όπως αυτό χρησιμοποιούνταν στους διεθνείς οργανισμούς και σε όλα τα διεθνή fora, όπως προέκυπτε εξάλλου και από τη δεσμευτική ενδιάμεση συμφωνία του 1995, σύμφωνα με την οποία η ονομασία της γείτονος ήταν Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.Πέραν τούτου πάνω από 140 κράτη (της Κίνας, της Ρωσίας και των Η.Π.Α συμπεριλαμβανομένων) αναγνώριζαν την πΓΔΜ με το συνταγματικό της όνομα, δηλαδή Δημοκρατία της Μακεδονίας, τους δε πολίτες της πΓΔΜ ως Μακεδόνες.Το Διεθνές Δικαστήριο του Ο.Η.Ε το 2011 είχε εκδώσει μία απόφαση με δυσμενείς πτυχές για την Ελλάδα, ως προς τις ενέργειες που οδήγησαν στην μη αποστολή πρόσκλησης στην πΓΔΜ για ένταξη στο ΝΑΤΟ.Αυτό το διεθνές περιβάλλον ήταν δυσμενέστερο από αυτό που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν προηγούμενες κυβερνήσεις στις όποιες απόπειρες διαπραγμάτευσης.1. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η εκατέρωθεν αντίληψή τους ως προς τους όρους «Μακεδονία» και «Μακεδονικός/Μακεδόνας» αναφέρεται σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και πολιτιστική κληρονομιά.2. Αναφορικά με το Πρώτο Μέρος, με αυτούς τους όρους νοούνται όχι μόνο η περιοχή και ο πληθυσμός της βόρειας περιοχής του Πρώτου Μέρους, αλλά και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και ο Ελληνικός πολιτισμός, η ιστορία, η κουλτούρα και η κληρονομιά αυτής της περιοχής από την αρχαιότητα έως σήμερα.3. Αναφορικά με το Δεύτερο Μέρος, με αυτούς τους όρους νοούνται η επικράτεια, η γλώσσα, ο πληθυσμός και τα χαρακτηριστικά τους, με τη δική τους ιστορία, πολιτισμό και κληρονομιά, διακριτώς διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στο Άρθρο 7(2).4. Το Δεύτερο Μέρος σημειώνει ότι η επίσημη γλώσσα του, η Μακεδονική γλώσσα, ανήκει στην ομάδα των Νότιων Σλαβικών γλωσσών. Τα Μέρη σημειώνουν ότι η επίσημη γλώσσα και τα άλλα χαρακτηριστικά του Δεύτερου Μέρους δεν έχουν σχέση με τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την κουλτούρα και την κληρονομιά της βόρειας περιοχής του Πρώτου Μέρους.5. Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν αποσκοπεί στο να υποτιμήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ή να τροποποιήσει ή να επηρεάσει τη χρήση από τους πολίτες εκάστου Μέρους.Μετά την ολοκλήρωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του πρωθυπουργού της πΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ και του Αλέξη Τσίπρα ο Έλληνας πρωθυπουργός μετέβη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να τον ενημερώσει για τις εξελίξεις γύρω από το «Μακεδονικό».Στις 18.05 ο Αλέξης Τσίπρας έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο συνοδευόμενος από τον υπουργό Επικρατείας, Δημήτρη Τζανακόπουλο και λίγα λεπτά αργότερα επεσήμανε μιλώντας στον Προκόπη Παυλόπουλο πως κατά τη συνομιλία του με τον πρωθυπουργό της πΓΔΜ επετεύχθη συμφωνία.Όπως είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός, πρόκειται για συμφωνία με σύνθετη ονομασία, με γεωγραφικό προσδιορισμό, έναντι όλων αλλά και συνταγματική αναθεώρηση.«Ήρθα λίγο ξαφνικά, αλλά μεταφέρω καλά νέα. Καταλήξαμε σε συμφωνία με τον κ. Ζάεφ για τη διαφορά σε ό,τι αφορά την ονομασία. Έχουμε μια συμφωνία, είμαι χαρούμενος γιατί έχουμε μια καλή συμφωνία που καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που είχε θέσει η ελληνική πλευρά. Έχουμε σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων (erga omnes), κάτι που σημαίνει ότι οι γείτονές μας αναλαμβάνουν την υποχρέωση συνταγματικής αναθεώρησης» είπε ο πρωθυπουργός μιλώντας με τον Πρ. Παυλόπουλο στο Προεδρικό Μέγαρο και πρόσθεσε: «Το σημαντικότερο όλων είναι πως με τη συμφωνία κατοχυρώνεται η ιστορική μας κληρονομιά της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας».«Η συμφωνία θα κυρωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο αφότου η άλλη πλευρά εκπληρώσει τις βασικές της υποχρεώσεις. Είστε ο πρώτος που ενημερώνω. Θα ενημερώσω τους πολιτικούς αρχηγούς και θα συνομιλήσω με τον Πρόεδρο της Βουλής, για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης προκειμένου να ενημερώσω την εθνική αντιπροσωπεία» επεσήμανε ο Αλέξης Τσίπρας.Τον λόγο στη συνέχεια πήρε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο οποίος ανέφερε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό: «Σας ευχαριστώ για την τήρηση της κοινοβουλευτικής τάξης. Να τονίσω πως στο εξής είναι σαφές πως η ευθύνη εναπόκειται στη γειτονική χώρα, εάν εννοεί την τήρηση των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί. Προϋπόθεση είναι το Σύνταγμα. Η Ελλάδα μέσα από αυτή την προϋπόθεση δείχνει τη δημοκρατική της ευαισθησία και για τα Σκόπια, καθώς η συμφωνία θα περάσει από τη Βουλή τους. Από το εάν θα κάνει πράξης τις δεσμεύσεις της θα κριθεί. Παρά την ανεύθυνη στάση κάποιων ηγετών της, ο σεβασμός στην ιστορία είναι διαβατήριο της γειτονικής χώρας για την Ευρώπη».