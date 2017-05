Tο ΣΚΡΑΤΣ με τον Ολυμπιακό στην Κωνσταντινούπολη

«Καλή επιτυχία» ευχήθηκε το ΣΚΡΑΤΣ, μέγας χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αποχαιρετώντας την ομάδα πριν αναχωρήσει για το Final Four στην Κωνσταντινούπολη, σε μία ειδική εορταστική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον αγωνιστικό χώρο του ΣΕΦ.Ο προπονητής της ομάδας, Γιάννης Σφαιρόπουλος, o αρχηγός του Ολυμπιακού, Βασίλης Σπανούλης και o Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστος Σταυρόπουλος, δέχθηκαν τα συγχαρητήρια της Διοίκησης του ΟΠΑΠ για την πρόκριση της ομάδας για 6η φορά τα 9 τελευταία χρόνια στο Final Four της Euroleague, καθώς και ευχές για την κατάκτηση ενός ακόμα ευρωπαϊκού τροπαίου.Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Chief Customer Officer του ΟΠΑΠ, Πετρ Ματεγιόφσκι «Ο Ολυμπιακός είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Έχει πανηγυρίσει πολλές νίκες στο παρελθόν και ο ΟΠΑΠ είναι υπερήφανος που είναι χορηγός του. Όταν ανακοινώσαμε την επέκταση της συνεργασίας μας για δύο ακόμη χρόνια στην αρχή της σεζόν ανυπομονούσαμε για περισσότερες επιτυχίες και αυτές ήρθαν. Όλοι μας ευχόμαστε καλή επιτυχία και στέλνουμε όλη μας τη θετική ενέργεια μαζί με την ομάδα».Σύσσωμος ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε το ΣΚΡΑΤΣ και τον ΟΠΑΠ για τη συνεργασία τους, η οποία μάλιστα έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα τυχερή και στα παρκέ. O Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός Xρήστος Σταυρόπουλος ανέφερε: «Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το ΣΚΡΑΤΣ και τον ΟΠΑΠ, ο οποίος μας στηρίζει σε ένα ακόμη Final Four. Ο ΟΠΑΠ έχει αποδείξει έμπρακτα ότι στηρίζει τον αθλητισμό, ενώ στηρίζει και κοινωνικές δράσεις, όπως τα παιδιατρικά νοσοκομεία στα οποία πραγματοποιεί ένα σημαντικότατο έργο ανακαινίζοντας νοσηλευτικές μονάδες».Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιάννης Σφαιρόπουλος τόνισε ότι «είναι πολύ σημαντικό να έχεις χορηγό μια εταιρεία, όπως ο ΟΠΑΠ που βοηθά τις προσπάθειες των παικτών μέσα στο γήπεδο, αλλά στηρίζει και σε κοινωνικό επίπεδο. Η ομάδα προετοιμάζεται όλη τη σεζόν, δεν περιμένουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό τώρα. Ο Ολυμπιακός είναι σαν τον καλύτερο μαθητή, που διαβάζει μεθοδικά τα μαθήματά του όλη την χρονιά κι όταν έρθει η ώρα των εξετάσεων απλά φρεσκάρει τη μνήμη του».Ο αρχηγός του Ολυπιακού, Βασίλης Σπανούλης δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον ΟΠΑΠ και το ΣΚΡΑΤΣ γιατί είναι κοντά μας σε δύσκολες εποχές για την κοινωνία μας. Σε κάθε Final Four νιώθω το ίδιο συναίσθημα, το ίδιο κίνητρο, με νοιάζει μόνο το παρόν. Ας απολαύσουμε αυτό που έχουμε μπροστά μας και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, να ανταμείψουμε τους εαυτούς μας. Στο τέλος αυτού του Final Four να είμαστε υπερήφανοι για την προσπάθεια που κάναμε».