Κερδίστε έκπτωση 25% στην αγορά 12μηνης συνδρομής στο PlayStation Plus

Η Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) ανακοίνωσε ότι όλοι οι χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ήδη ενεργών μελών του PlayStation Plus, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν 12μηνη συνδρομή στο PlayStation Plus με έκπτωση 25%.Η προσφορά είναι διαθέσιμη στο PlayStation Store από την Παρασκευή 2 Μαρτίου, 12 μ.μ. έως την Παρασκευή 23 Μαρτίου, 12 μ.μ. ώρα Ελλάδας. Η προσφορά ισχύει επίσης και σε συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.Το PlayStation Plus αριθμεί περισσότερα από 31,5 εκατομμύρια μέλη σε συνδρομή σε όλο τον κόσμο, τα οποία απολαμβάνουν αποκλειστικά προνόμια, όπως online multiplayer για το PS4, δύο παιχνίδια PS4 τον μήνα χωρίς χρέωση, αποκλειστικές εκπτώσεις στο PS Store και online αποθηκευτικό χώρο των 10GB. Αυτόν τον μήνα και από τις 6 Μαρτίου θα είναι διαθέσιμα προς λήψη, χωρίς χρέωση, τα παιχνίδια Bloodborne και Ratchet & Clank τα οποία έχουν αποσπάσει πλήθος βραβείων και κορυφαίες κριτικές με βαθμολογίες στο Metacritic, 92/100 και 85/100 αντίστοιχα.Αποκτήστε την ετήσια συνδρομή σας τώρα και μπείτε στον συναρπαστικό κόσμο του PlayStation Plus!