Resident Evil 7: Biohazard - Review: O τρόμος επέστρεψε!

Το παιχνίδι μάς παραχωρήθηκε από τη CD Media για τις ανάγκες του Review.



Resident Evil 7: BiohazardPC / PS4 / Xbox OnePS4 ProCapcomCapcomSurvival Horror / First-Person18+24 Ιανουαρίου 2017Ο τρόμος επέστρεψε. Το νόημα αυτής της φράσης αγγίζει ολόκληρη τη βιομηχανία, η οποία πλάθεται μέρα με τη μέρα και κάποια στιγμή φτάνει μια Capcom που, συνειδητοποιημένη από τα στραβοπατήματα πια, αποφασίζει να ακούσει τους φαν και να συνδυάσει αυτό παράλληλα με τις μόδες που προστάζει η εποχή. Για να διώξουμε τον ελέφαντα από το δωμάτιο, όσοι αναρωτιέστε αν αξίζει, αγοράστε το παιχνίδι τώρα. Ή μάλλον χθες. Η σειρά Resident Evil επαναπροσδιορίζεται για 2η φορά ριζικά με απόλυτη (αν και θα τεθεί προς συζήτηση) επιτυχία και διαγράφει τα προγνωστικά ή τις φοβίες των οπαδών. Ας δούμε λίγο πώς φτάσαμε εκεί όμως.Όλα ξεκίνησαν το 1996, όταν η Capcom αποφάσισε να ακολουθήσει τα βήματα των action adventure / survival horror τίτλων της τότε Infogrames, Alone in the Dark, και να ανταλλάξει τον H.P. Lovecraft με τα ζόμπι του Romero. Έχτισε έτσι το πρώτο παιχνίδι μιας σειράς πολλών εκατομμυρίων, που έκανε τεράστια επιτυχία κυκλοφορώντας αρχικά στο πρώτο PlayStation και στη συνέχεια στο Saturn της SEGA, αλλά και σε PC. Η σειρά κατάφερε και κέρδισε τις καρδιές των gamers με τις συνέχειες, ενώ μια τεράστια αλλαγή αποφασίστηκε για το Resident Evil 4, όπου διατήρησε αμυδρά το παλιό gameplay διατηρώντας στοιχεία όπως η διαχείριση του inventory, τα boss fights και οι αγωνιώδεις μάχες και έδωσε μια πιο action ματιά. Το RE 4 θεωρείται από κριτικούς σε όλο τον κόσμο το καλύτερο μέρος της σειράς έως τώρα, ενώ αποτελεί αξιοθαύμαστο γεγονός το ότι επέλεξαν να αλλάξουν ριζικά σημαντικούς τομείς και τελικά η εταιρεία πέτυχε το σκοπό της.Εκεί που δεν πέτυχε όμως η Capcom είναι στις συνέχειες (τα Resident Evil 5 και 6), τα οποία αν και άρτιοι τίτλοι (τουλάχιστον το 5), έφεραν τη σειρά σε πολύ action μονοπάτια, ίσως επηρεασμένοι από τις πωλήσεις, ή ίσως από την επιτυχία της κινηματογραφικής μεταφοράς (που έχει πολύ μικρή σχέση με τα παιχνίδια). Όπως προαναφέραμε, οι πωλήσεις παραμένουν πολύ καλές, αλλά οι φαν ζητούσαν κάτι διαφορετικό.Η Capcom δειλά δειλά έφτιαξε τα spin-off, που ονομάζονται Revelations και δοκίμασε τα νερά, καθώς επέστρεψε στα μονοπάτια του τρόμου, αλλά όχι ολοκληρωτικά. Το πείραμα ολοκληρώθηκε έπειτα από την κυκλοφορία των remasters Resident Evil HD (που αποτελεί remaster της έκδοσης Gamecube, το οποίο αποτελούσε remake του παιχνιδιού, που είχε κυκλοφορήσει το 1996), αλλά και το Resident Evil Zero HD, που αποτελεί prequel του πρώτου μέρους. Ήδη έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι ετοιμάζεται ολικό remake του Resident Evil 2 και έπειτα από όλα αυτά, μέσα στο 2016 επανακυκλοφόρησαν ως remasters τα 4, 5 και 6 για τις κονσόλες νέας γενιάς. Με λίγα λόγια, το έδαφος είχε προετοιμαστεί κατάλληλα για το επόμενο μεγάλο παιχνίδι της σειράς.Στην παρουσίαση της Sony για την E3 το 2016 έκανε την εμφάνισή του ένας τίτλος, που δε θύμιζε σε τίποτα το Resident Evil 6, αλλά θύμιζε πολύ περισσότερο τίτλους τρόμου, που έχουν κάνει την εμφάνισή τους τελευταία, όπως το P.T. και το Outlast. Το P.T. συγκεκριμένα αποτελούσε ένα μυστικό demο για το πλέον ακυρωμένο Silent Hills. Η ακύρωσή του προκάλεσε πείνα στους οπαδούς του είδους. Η Capcom ζυγίζοντας όλα τα παραπάνω γεγονότα γέννησε το Resident Evil 7: Biohazard, που μας εξέπληξε με την εμφάνισή του. «Μεταλλαγμένο» πλέον σε περιπέτεια πρώτου προσώπου, το RE7 έφερε μαζί του και πάλι τον τρόμο. Και ο κόσμος ζητωκραύγασε... Τελικά είναι αυτό που περιμένουν όλοι;Σε μια σχετικά σπάνια στιγμή για τα δεδομένα της βιομηχανίας, μπορούμε με την περηφάνια των gamers να ανακοινώσουμε ότι οι επιλογές της Capcom για τη συνέχεια της σειράς στέφθηκαν όχι μόνο με απόλυτη επιτυχία, αλλά καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τη σειρά για δεύτερη φορά. Δεν το έχουν καταφέρει πολλοί αυτό...Το παιχνίδι ξεκινά αποκομμένο κατά τα φαινόμενα από τους υπόλοιπους τίτλους της σειράς με πρωταγωνιστή των Ethan Winters. Ο Ethan λαμβάνει κάποια μηνύματα από τη γυναίκα του, Mia, η οποία σε ένα βίντεο δείχνει ικανοποιημένη με την καινούργια της δουλειά, ενώ στα επόμενα βίντεο φαίνεται κακοποιημένη, τον αποχαιρετά και του ζητά να την ξεχάσει. Ο Ethan οδηγείται από τα στοιχεία στην περιοχή Dulvey της Louisianna, στις ΗΠΑ, σε μια αγροτική περιοχή και συγκεκριμένα σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, το οποίο θα αποτελέσει και την κύρια τοποθεσία του τίτλου.Το μυστήριο θα ξεμπλεχτεί σχετικά σύντομα, καθώς ο Ethan θα γνωρίσει την οικογένεια Baker, τους ιδιοκτήτες του σπιτιού. Ο Jack, η Marguerite και o Lucas είναι οι βασικοί "κακοί" του τίτλου και αποτελούν μερικούς από τους πιο αξιομνημόνευτους χαρακτήρες, που έχουμε δει τελευταία. Χωρίς να σας χαλάσουμε τη συνέχεια, αλλά και τα μυστικά τους, θα προσπαθήσουν να σας... ενσωματώσουν στην οικογένεια, ενώ παράλληλα θα εμφανιστούν και πολλά διαφορετικά μυστήρια, όσον αφορά τις συνήθειές τους, τους δευτερεύοντες χαρακτήρες, αλλά και πολλά άλλα.Όπως καταλαβαίνετε, η ατμόσφαιρα υπάρχει άπλετη και αντιστοιχεί μόνο με αυτές των πρώτων παιχνιδιών της σειράς, ενώ ήταν κάτι που είχε χαθεί για τη σειρά. Χρησιμοποιώντας την προοπτική πρώτου προσώπου, ο χαρακτήρας του Ethan μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, καθώς δεν τον ακούμε ή βλέπουμε συχνά να αλληλεπιδρά (πρόκειται για τεχνική που βάζει τον παίκτη καλύτερα στο «πετσί του ρόλου»). Ένα πολύ μικρό μελανό στοιχείο είναι οι αντιδράσεις του Ethan στα διάφορα απίστευτα που συμβαίνουν γύρω του, όπου απλά θα τον έλεγε κανείς... αναίσθητο. Η εστίαση όμως είναι στο σπίτι και στους Bakers, οι οποίοι θα σας κάνουν πολλές φορές να τιναχτείτε από το φόβο.Καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού θα νιώθετε ότι απειλήστε και δε θα ξέρετε από πού θα σας έρθει... Χρησιμοποιώντας ένα εγκαταλειμμένο σπίτι με μια οικογένεια ψυχοπαθών και παράλληλα χωρίς αρκετά πολεμοφόδια, ο παράγοντας του φόβου εκτοξεύεται. Θα ξεφυσάτε κάθε φορά που θα ακούτε τρίξιμο πόρτας και θα ανατριχιάζετε με τις ομιλίες των Bakers όταν ψάχνουν να σας βρουν. Η ατμόσφαιρα του παιχνιδιού είναι άψογη.Κάτι εξίσου σημαντικό είναι και η καταιγιστική ροή του τίτλου. Δε θα σας αφήσει να πάρετε ανάσα. Χτίζει επιμέρους (σχεδόν αυτόνομα) κεφάλαια, όπου σας ωθεί να ανακαλύψετε τις νέες περιοχές, να γνωρίσετε τους καινούργιους κινδύνους και στην πορεία να έρθετε σε σύγκρουση με αυτούς, ενώ στην πορεία θα βρεθείτε και πάλι σε κάποιο μεταβατικό στάδιο για την επόμενη απειλή. Αυτό που το κάνει όμως και δουλεύει είναι ότι η παραπάνω διαδικασία γίνεται οργανικά με εσάς να επιλέγετε πλήρως το ρυθμό που θα ακολουθήσετε.Μέχρι να δείτε το τέλος, θα περάσετε από διάφορα στάδια και ενώ στην αρχή του ο τίτλος δε σας δίνει πολλές βοήθειες, στην πορεία θα μάθετε να αμύνεστε και κατά τη συνταγή των κλασικών τίτλων της σειράς, θα αποκτήσετε πρόσβαση σε ακόμα δυνατότερο οπλισμό. Αποτελεί πρότυπο survival horror τίτλου, όπου θα πρέπει να κάνετε σωστές επιλογές στα εφόδιά σας αν θέλετε να επιβιώσετε. Στην πορεία θα βρείτε όπλα με ελάχιστες σφαίρες κάθε φορά και συνεχώς θα πρέπει να κάνετε οικονομία, καθώς θα συναντήσετε εχθρούς, οι οποίοι θα απαιτούν μεγαλύτερο αριθμό ζημιάς για να πέσουν.Μια καινοτομία που εισήχθη στον τίτλο, αφορά τις βιντεοκασέτες που σας εξιστορούν μερικά χρήσιμα πράγματα αναφορικά με τους χαρακτήρες και που θα βρείτε σε διάφορα σημεία και θα αναπαράγετε σε βίντεο που θα βρείτε διάσπαρτα. Σε αυτές τις βιντεοκασέτες θα μπορείτε να παίξετε εσείς, καθώς θα κρατάτε υποτίθεται την κάμερα. Είναι μια εξαιρετική ιδέα, που υποβοηθά την ανάπτυξη των χαρακτήρων και δίνει την ευκαιρία στους δημιουργούς να μεταβούν στο παρελθόν χωρίς να χρειάζεται να το κάνουν μέσω των πολυσυνηθισμένων flashbacks.Γενικά, όσον αφορά το σενάριο, ενώ βασίζεται σε εξαιρετικό setting, η ιστορία του αρχίζοντας να λύνει τα μυστήρια γίνεται λίγο λιγότερο ενδιαφέρουσα προς το τέλος, καθώς οι παλαίμαχοι της σειράς θα γνωρίζουν ήδη περί τίνος πρόκειται. Δεν έχει εκπλήξεις πολλές όσον αφορά το σενάριο, αλλά βήμα-βήμα θα περνάτε από τη μία απίθανη κατάσταση στην επόμενη και αυτό είναι κάτι που εκτιμήσαμε δεόντως, καθώς θα θέλετε να δείτε τι θα γίνει παρακάτω και ποια θα είναι η επόμενη απειλή. Θα καταφέρετε να ξεφύγετε από το υπόγειο; Θα καταφέρετε να επιζήσετε από τον μανιακό, που σας κυνηγά; Πού θα βρείτε τις δύο κάρτες που χρειάζεστε και τι κρύβεται πίσω από την πόρτα;Πολλοί οπαδοί της σειράς έπαιξαν το demo (Beginning Hour) και ένιωσαν ότι παρόλο που ο τρόμος επέστρεψε, δεν φαινόταν ότι έπαιζαν Resident Evil τίτλο. Γι' αυτό το λόγο είχαμε πολλές ανησυχίες για το τελικό παιχνίδι. Τι απαρτίζει όμως έναν Resident Evil τίτλο και τι έχει το RE7 από αυτά;Και εδώ ερχόμαστε να σας καθησυχάσουμε. Το Resident Evil 7 είναι ένας καθαρόαιμος RE τίτλος με όλα τα στοιχεία, που έχουμε αγαπήσει στη σειρά και όχι μόνο. Το RE7 φέρνει πολλές νότες νοσταλγίας μαζί του για όσους ακολουθούν τη σειρά από παλιά με στοιχεία, που όχι μόνο θα φέρουν την επιθυμητή ατμόσφαιρα, αλλά θα σας κάνουν να εκτιμήσετε την προσπάθεια που έκαναν οι άνθρωποι της Capcom για να νιώσετε σαν στο σπίτι σας.Το Resident Evil 7 βασίζεται στην κεντρική φιλοσοφία του gameplay των πρώτων τίτλων. Με τον ελάχιστο οπλισμό, τα ελάχιστα πολεμοφόδια, τη συλλογή των φυτών ή το συνδυασμό τους με άλλα υλικά για να φτιάξετε θεραπευτικά προϊόντα ή σφαίρες, τα πράσινα μπαούλα, αλλά και τα μαγνητόφωνα, που έχουν το ρόλο των γραφομηχανών, όλα θυμίζουν το ένδοξο παρελθόν. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι η προοπτική, που πλέον είναι πρώτου προσώπου. Η εξερεύνηση των επιπέδων, εύρεση χαρτών, κλειδιά, πόρτες και λοιπά αντικείμενα αποτελούν το βασικό κομμάτι μαζί με τις μάχες, αλλά και το stealth, που έχει εισαχθεί. Φυσικά δε λείπουν ούτε τα boss fights, που σας αφήνουν να μην ξέρετε τι να κάνετε και αν όλες αυτές οι σφαίρες που μαζεύατε έχουν νόημα να χρησιμοποιηθούν στο εκάστοτε boss.Επιπρόσθετα θα βρείτε άπειρα αρχεία που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε την ιστορία του τίτλου, ενώ υπάρχουν και τα collectibles με τη μορφή νομισμάτων ή κάποιων φιγούρων που πρέπει να μαζέψετε.Το παιχνίδι διαρκεί περίπου 10-12 ώρες για το πρώτο σας playthrough, το οποίο κρίνεται ικανοποιητικό κυρίως λόγω της εξαιρετικής του ροής, αλλά θα μπορούσε ίσως να υπάρχει ένα επιπλέον mode στο παιχνίδι, όπως ήταν το Mercenaries για παράδειγμα σε προηγούμενους τίτλους για να αυξήσει τη διάρκειά του. Αυτό που υπάρχει είναι τρία επίπεδα δυσκολίας, με το τρίτο (Madhouse) να ξεκλειδώνει αφού τερματίσετε πρώτα το παιχνίδι σε χαμηλότερο επίπεδο. Στο Madhouse αλλάζουν οι τοποθεσίες των αντικειμένων και των εχθρών, αλλά γίνονται και πιο δυνατοί, ενώ παράλληλα δεν υπάρχουν αυτόματα autosaves, όπως στο Easy και στο Normal. Θα πρέπει να βρίσκετε κασέτες για να σώζετε σε μαγνητόφωνα. Είναι ένα από τα στοιχεία που επίσης θυμίζει πολύ τα πρώτα παιχνίδια με τις γραφομηχανές και τα μελάνια.Σε όλο το παιχνίδι θα βρείτε αρκετά puzzles, αλλά με μικρό επίπεδο δυσκολίας, ενώ θα πρέπει να εξερευνήσετε τα διάφορα επίπεδα του σπιτιού και των επόμενων περιοχών που θα βρεθείτε, ώστε να βρείτε όλα τα αντικείμενα που θα σας βοηθήσουν να προοδεύσετε. Όλα αυτά, ενώ σας κυνηγούν είτε μανιακοί, είτε... άλλου τύπου εχθροί, για τους οποίους θα μάθετε. Συνολικά, πρόκειται για ένα δύσκολο σχετικά παιχνίδι, το οποίο απαιτεί από τον παίκτη στρατηγική σκέψη, να είναι σε εγρήγορση και ταυτόχρονα να του πετά όλους τους αντιπερισπασμούς του κόσμου για να τον ταράζει. Και είναι ιδιαίτερα αποδοτικό.To νέο Resident Evil κάνει χρήση της νέας μηχανής γραφικών RE Engine, που αναπτύχθηκε συγκεκριμένα για αυτό. Η μηχανή χρησιμοποιεί ανυπέρβλητες τεχνικές φωτισμού σε συνδυασμό με physically based rendered υλικά για να αποδώσει αυτό που αποκαλούμε φωτορεαλιστικά γραφικά. Το πετυχαίνει σε μεγάλο μέρος του με μόνα μελανά στοιχεία κάποια textures, τα οποία φαίνονται χαμηλότερης ποιότητας όταν τα πλησιάζετε, όπως είναι οι πόρτες, αλλά από μια απόσταση κάποιων μέτρων φαίνονται σαν πραγματικά.Ο φωτισμός είναι το Α και το Ω, καθώς δημιουργεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας. Σε πολλές περιπτώσεις κάναμε μια παύση για να αντιληφθούμε ότι βλέπουμε γραφικά και όχι φωτογραφία. Δεν είμαστε σίγουροι κατά πόσο καλά θα λειτουργούσε όλο αυτό το εγχείρημα, αν βλέπαμε το χαρακτήρα σε τρίτο πρόσωπο ή με στημένες κάμερες. Οι χαρακτήρες και οι εχθροί διαθέτουν πανέμορφους σχεδιασμούς εικαστικά με πολλές λεπτομέρειες να τους κάνουν να ξεχωρίζουν. Τα υπόλοιπα φρικιαστικά τέρατα που θα δείτε επί της οθόνης επίσης έχουν αποδοτικό σχεδιασμό για να σας... φτιάξουν την ψυχολογία.Επιπρόσθετα, το Resident Evil 7 κάνει χρήση όλων των τελευταίων τεχνολογιών, όπως είναι το HDR. Κι άλλα παιχνίδια χρησιμοποιούν πλέον το HDR, όμως εδώ το χρησιμοποιείτε σε κάθε πλάνο, καθώς θα παίζετε σε τεράστιο ποσοστό στα σκοτάδια. Η έξτρα αυτή λεπτομέρεια θα σας βοηθήσει και στο gameplay.Ηχητικά, μιλάμε για ένα μοναδικό αποτέλεσμα και επίτευγμα στον ambience τομέα. Το σπίτι από μόνο του «σας μιλάει». Η surround αντιστοίχιση είναι εκπληκτική, καθώς θα ακούτε ήχους από πίσω σας και θα καταλαβαίνετε τους εχθρούς, θα αναζητάτε τους κτύπους της πόρτας σε άλλους ορόφους και άλλα τέτοια... ατμοσφαιρικά. Τα voice overs είναι εξαιρετικής ποιότητας με τους ηθοποιούς (πέραν του Ethan) να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Ξεχωρίσαμε την ερμηνεία των Bakers, οι οποίοι στοίχειωσαν τα όνειρά μας.Ο έλεγχος επίσης είναι άψογος με τις μάχες σε πρώτο πρόσωπο να θυμίζουν αρκετά τις αγωνιώδεις μονομαχίες των Revelations, αλλά πλέον να έχουν και τα απαραίτητα production values να τα υποστηρίζουν. Υπάρχουν αμέτρητες ρυθμίσεις για τον έλεγχο και τις ταχύτητες για να το προσαρμόσετε στα μέτρα σας. Επιπρόσθετα, τα προβλήματα του παρελθόντος με τα inventory και τη χρήση των όπλων έχουν εξαλειφθεί, καθώς μπορείτε να αναθέσετε από ένα όπλο σε κάθε μεριά του d-pad, αλλά και πολλές λειτουργίες, όπως η τακτοποίηση του inventory σας γίνονται πλέον αυτόματα.Στο PlayStation 4 Pro, όπου δοκιμάσαμε τον τίτλο, ελάχιστες φορές είδαμε ατέλειες, όπως shimmering, κυρίως όταν υπήρχαν πολύ περίπλοκες συνθήκες φωτισμού. Τα alpha effects της φωτιάς, αλλά και οι τεχνικές για τα μαλλιά της Mia δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά θα σας αποζημιώσει με όλες τις υπόλοιπες πτυχές του. Η ωμή βία είναι το φόρτε του. Άξιο αναφοράς είναι το ότι ο τίτλος τρέχει στα 60 fps και 1080p (supersampling) απροβλημάτιστα και χωρίς καθόλου drops.H εμπειρία στο PSVR ήταν μοναδική. Από την πρώτη στιγμή της εισαγωγής που θα αντικρύσετε το σπίτι, θα καταλάβετε ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι μοναδικό. Τα artifacts που βλέπουμε σε άλλους τίτλους έχουν εξαλειφθεί και βλέπουμε μια αρκετά καθαρή εικόνα, παρά τη χαμηλότερη προφανώς ανάλυση. Ό,τι χάνετε όμως σε ανάλυση, το κερδίζετε στο 5πλάσιο σε immersion. Η ήδη εκπληκτική ατμόσφαιρα αυξάνεται κατακόρυφα.Το μέγεθος που έχει επιλέξει η Capcom για εσάς είναι εξαιρετικό αν και νιώθαμε λίγο... γίγαντες. Η επιπλέον γωνία θέασης που αποκτάτε μέσω του VR σε συνδυασμό με το άψογο head tracking φέρνουν το παιχνίδι όπως πρέπει στην εικονική πραγματικότητα. Υπάρχουν επιλογές για όσους ζαλίζονται επίσης να ρυθμίσουν τις ταχύτητες περιστροφής ή βηματισμού, όπως είναι απαραίτητο στα παιχνίδια του είδους, ενώ η στόχευση λειτουργεί άψογα με το κεφάλι σας.Αν έχετε PlayStation VR, το Resident Evil 7 είναι το μοναδικό παιχνίδι full-length αυτή τη στιγμή, που πρέπει οπωσδήποτε να κατέχετε. Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη εμπειρία, που ενδέχεται να σας αφήσει τα σημάδια της...Τo Resident Evil 7: Biohazard είναι ένας θρίαμβος. Είναι ένα παιχνίδι, που πλάστηκε από τις ανάγκες των οπαδών με αγάπη και μεράκι, χρησιμοποιώντας ολοκαίνουργιες τεχνολογίες για να προσφέρει μια εμπειρία, που δεν έχετε ξαναζήσει έως τώρα. Η ατμόσφαιρα καταφέρνει να πνίξει τα όποια ελάχιστα παράπονα μπορεί να είχαμε από το σενάριο, ή τη διάρκεια, ενώ η ροή της περιπέτειας είναι καταιγιστική και δε θα σας αφήσει λεπτό να ησυχάσετε.Χρησιμοποιώντας ολοκαίνουργια μηχανή γραφικών, αγγίζει σε σημεία φωτορεαλισμό για αποδοτικότερη χρήση της ατμόσφαιρας, παράλληλα με τον κρυστάλλινο ήχο, ενώ οι αποφάσεις που θα κληθείτε να πάρετε οριακά θα σας πνίξουν. Είναι όλα όσα ζητούσαμε, με τον τρόμο να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Παράλληλα οι οπαδοί της σειράς που φοβούνται για την αλλαγή ταυτότητας... δεν τίθεται θέμα: πρόκειται για Resident Evil τίτλο. Και μάλιστα έναν από τους καλύτερους. Για το επόμενο επίπεδο, δοκιμάστε το παιχνίδι σε PlayStation VR.