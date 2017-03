Samsung Galaxy S8: Ένα smartphone χωρίς όρια

Premium κάμερα: Το Galaxy S8 έχει εξοπλιστεί με μία προηγμένη εμπρόσθια κάμερα 8MP F1.7 Smart autofocus και μία κύρια κάμερα 12MP F1.7 Dual Pixel για τις καλύτερες φωτογραφίες σε χαμηλό φωτισμό, με μεγέθυνση και χωρίς να είναι θολές, διαθέτοντας αναβαθμισμένη επεξεργασία εικόνας.

Ισχυρή απόδοση: Συνδυάζοντας την ισχυρή απόδοση και τη συνδεσιμότητα, το Galaxy S8 διαθέτει το πρώτο 10nm chip της αγοράς, επιτρέποντας αυξημένη ταχύτητα και αποδοτικότητα. Επίσης, διαθέτει gigabit LTE και gigabit Wi-Fi με υποστήριξη έως και 1 Gbps, ώστε οι χρήστες να μπορούν γρήγορα να κατεβάσουν αρχεία, ανεξάρτητα από το μέγεθος του αρχείου.

Συναρπαστική ψυχαγωγία: Ως η πρώτη παγκοσμίως συσκευή που έχει πιστοποιηθεί από τον οργανισμό UHD Alliance ως MOBILE HDR PREMIUM TM, το Galaxy S8 σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε τα ίδια ζωντανά χρώματα και τις αντιθέσεις, που οι παραγωγοί ταινιών δημιούργησαν, καθώς παρακολουθείτε τις αγαπημένες σας εκπομπές. Επιπλέον, το Galaxy S8 προσφέρει gaming εμπειρίες επόμενου επιπέδου με υψηλή τεχνολογία γραφικών, καθώς και το Game Pack, που διαθέτει κορυφαίους τίτλους παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων επιλεγμένων τίτλων που υποστηρίζονται από το Vulkan API.

Παγκόσμιο πρότυπο στη mobile ασφάλεια: Το Galaxy S8 βασίζεται στο Samsung Knox, μία πλατφόρμα ασφαλείας πολλαπλών επιπέδων. Επιπλέον, το Galaxy S8 θα προσφέρει μία ευρεία επιλογή βιομετρικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος, αισθητήρα ίριδας και αναγνώριση προσώπου, ώστε οι χρήστες να μπορούν να επιλέξουν την ασφαλή μέθοδο βιομετρικής πιστοποίησης, που τους ταιριάζει καλύτερα.

Πιστοποίηση IP68 για ανθεκτικότητα σε νερό και σκόνη

Υποστήριξη MicroSD έως και 256GB

Οθόνη Always-on

Δυνατότητες γρήγορης και ασύρματης φόρτισης

Με το Samsung DeX μεταφέρεστε πανεύκολα σε desktop εμπειρία, χρησιμοποιώντας το S8.

Ασύρματη φόρτιση

Αναγνώριση προσώπου και σαρωτής ίριδας





Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης

Η Samsung Electronics Co., Ltd. παρουσιάζει το Galaxy S8, ένα smartphone που επαναπροσδιορίζει τα όρια των smartphones με τον απρόσκοπτο σχεδιασμό του hardware του, προσφέροντας στους χρήστες ένα νέο τρόπο αλληλεπίδρασης με το τηλέφωνο τους. Με πολλές υπηρεσίες και εφαρμογές, καθώς και με την εκπληκτική Οθόνη Χωρίς Όρια (“Infinity”) για καθηλωτικές εμπειρίες θέασης, το Galaxy S8 προχωράει στο επόμενο επίπεδο τη λειτουργικότητα και την άνεση, ανοίγοντας ένα γαλαξία δυνατοτήτων.«Το Samsung Galaxy S8 εγκαινιάζει μία νέα εποχή στον σχεδιασμό των smartphones, καθώς και φανταστικές νέες υπηρεσίες, προσφέροντας νέους τρόπους για να αποκτήσουμε εμπειρίες στον κόσμο», δήλωσε ο DJ Koh, Πρόεδρος του Mobile Communications Business στη Samsung Electronics. «Το Galaxy S8 αποτελεί απόδειξη της προσπάθειάς μας να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη σας, επαναπροσδιορίζοντας τι είναι εφικτό στην ασφάλεια και αποτελεί ένα νέο ορόσημο στην κληρονομιά των Samsung smartphones».Το Galaxy S8 βασίζεται στην κληρονομιά της Samsung για δημιουργία συσκευών, οι οποίες συνδυάζουν τον εκπληκτικό σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα. Είναι διαθέσιμο σε μοντέλα 5.8’’ και 6.2’’ και έχει Οθόνη Χωρίς Όρια (“Infinity”) και σχεδιασμό χωρίς περιθώρια, διαμορφώνοντας μία ομαλή, συνεχή επιφάνεια χωρίς κουμπιά και σκληρές γωνίες. Το αποτέλεσμα είναι μία πραγματικά καθηλωτική εμπειρία θέασης χωρίς περισπασμούς, που κάνει το multi-tasking ακόμα πιο άνετο. Ο συμπαγής σχεδιασμός του Galaxy S8 επιτρέπει την άνετη χρήση με το ένα χέρι και το Corning® Gorilla® Glass 5 τόσο στο μπροστά όσο και στο πίσω μέρος της συσκευής εξασφαλίζει ανθεκτικότητα και υψηλής ποιότητας φινίρισμα.Επιπρόσθετα με τις νέες καινοτομίες στον σχεδιασμό, η Samsung συνεχίζει να προσφέρει τεχνολογία αιχμής που οι χρήστες έχουν αγαπήσει, συμπεριλαμβάνοντας:Επίσης, το Galaxy S8 θα έρθει με τις θεμελιώδεις Galaxy λειτουργίες που οι πελάτες μας έχουν αγαπήσει, συμπεριλαμβανομένων:Το Bixby είναι ένα έξυπνο περιβάλλον λειτουργίας που θα βοηθήσει τους χρήστες να κάνουν ακόμα περισσότερα με το τηλέφωνό τους. Με την πρόσβαση στο Bixby, θα έχουν τη δυνατότητα για άνετη πλοήγηση σε υπηρεσίες και εφαρμογές με απλές εντολές φωνής, αφής, όρασης και κειμένου. Στο λανσάρισμα, η φωνητική λειτουργία του Bixby θα ενσωματωθεί σε πολλές εφαρμογές της Samsung και λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων της Κάμερας, των Επαφών, του Gallery, των Μηνυμάτων και των Ρυθμίσεων, σχεδιάζοντας την επέκταση των δυνατοτήτων της σε ακόμα περισσότερες εφαρμογές της Samsung καθώς και τρίτων στο άμεσο μέλλον. Οι δυνατότητες ανταπόκρισης με βάση τα συμφραζόμενα επιτρέπουν στο Bixby να προσφέρει εξατομικευμένη βοήθεια, βάσει όσων συνεχίζει να μαθαίνει για τα ενδιαφέροντα, την κατάσταση και την τοποθεσία του χρήστη.Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να κάνουν αγορές, να ψάξουν για εικόνες και να λάβουν λεπτομέρειες σχετικά με κοντινά μέρη με την τεχνολογία αναγνώρισης εικόνων του Bixby. Καθώς το οικοσύστημα του Bixby θα συνεχίζει να μεγαλώνει, θα συνδέεται με συσκευές, εφαρμογές και υπηρεσίες ως ένα πανταχού παρών περιβάλλον λειτουργίας, ανοίγοντας το δρόμο σε νέες εμπειρίες και σενάρια για να διευκολύνουμε τη ζωή μας.Το Galaxy S8 προσφέρει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών, ανυψώνοντας την εμπειρία χρήσης του σε ένα ανώτερο επίπεδο mobile παραγωγικότητας και συνδεσιμότητας.Το Galaxy S8 ξεκλειδώνει το νέο Gear VR με χειριστήριο, που έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με την Oculus. Προσφέροντας άνετο χειρισμό με το ένα χέρι και πλοήγηση, το χειριστήριο παρέχει καλύτερη διαδραστικότητα κίνησης, κατά την πρόσβαση σε διαδραστικό VR περιεχόμενο. Επίσης, το Galaxy S8 θα συνδέεται με τη νέα κάμερα Gear 360 για τη δημιουργία 4K videos 360 μοιρών και φωτογραφιών 15MP.Αξιοποιώντας την ισχύ επεξεργασίας του Galaxy S8 για ενισχυμένη παραγωγικότητα, το Samsung DeX αποτελεί μία μοναδική λύση που μεταμορφώνει το smartphone σας, παρέχοντας μία ασφαλή εμπειρία που προσομοιάζει σε desktop. Με το Samsung DeX οι χρήστες μπορούν εύκολα να προβάλλουν και να επεξεργαστούν δεδομένα από το τηλέφωνό τους, καθιστώντας την εργασία από ένα smartphone ακόμα πιο γρήγορη και έξυπνη.Επιπλέον, καθώς όλο και περισσότερες IoT συσκευές μπαίνουν στην αγορά και το συνδεδεμένο δίκτυο γίνεται όλο και πιο περίπλοκο, το Samsung Connect απλοποιεί τη διαχείριση των έξυπνων συσκευών. Με το Samsung Connect, οι χρήστες μπορούν εύκολα να ενεργοποιήσουν τις IoT συσκευές μέσα από μία γρήγορη διαδικασία διαμόρφωσης τριών βημάτων και να διαχειριστούν όλες τις συνδεδεμένες συσκευές μέσα από μία ενιαία εφαρμογή.Τα νέα υψηλής απόδοσης ακουστικά από την AKG by Harman, που προσφέρουν ήχο χωρίς συμβιβασμούς για ασυναγώνιστη ποιότητα, θα διατίθενται ως accessory μέσα στο κουτί μαζί με το νέο smartphone. Αυτά τα ακουστικά προσφέρουν άνετη εφαρμογή τεχνολογίας υβριδικού καναλιού για καλύτερη μείωση θορύβου και είναι κατασκευασμένα από μεταλλικό - υφασμάτινο υλικό που δεν μπλέκεται.Οι πωλήσεις του Galaxy S8 θα ξεκινήσουν στηνστις. Το Galaxy S8 θα διατίθεται σε μία πλούσια παλέτα χρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Midnight Black, Orchid Gray και Arctic Silver. Οιγια το Galaxy S8 ξεκινούν στιςκαι οι πελάτες που θα το προ-παραγγείλουν έως και τις 18 Απριλίου, θα μπορούν να ωφεληθούν από την παράδοση, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων.