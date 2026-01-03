Ο Χρίστος Χαλικιάς παρουσιάζει το «Αν μ’ ακούς, θα γίνω σεισμός», μια performance–installation που εστιάζει σε ένα θεμελιώδες και αμείλικτο ερώτημα: τι συμβαίνει σε έναν άνθρωπο όταν κανείς δεν τον ακούει;

Βασισμένο στον ήχο, την κίνηση και το φως, το έργο απομακρύνεται από τον λόγο και επιλέγει το σώμα ως κύριο φορέα νοήματος.

Η δράση εξελίσσεται μέσα από φυσική ένταση, ηχητικές δονήσεις και μεταβαλλόμενα φωτιστικά πεδία, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η πίεση συσσωρεύεται και η μεταμόρφωση καθίσταται αναπόφευκτη.

Ο χώρος αλλοιώνεται σταδιακά. Ο θεατής γίνεται μάρτυρας μιας προσωπικής ρήξης — όχι ως θέαμα, αλλά ως εμπειρία.

Χωρίς εξάρσεις και δραματουργικές ευκολίες, το έργο προσεγγίζει τη σιωπή ως πραγματική συνθήκη ζωής.

Το «Αν μ’ ακούς, θα γίνω σεισμός» μιλά για την απώλεια επικοινωνίας, για τη συναισθηματική συμπίεση και για εκείνο το σημείο όπου η εσωτερική αντοχή καταρρέει.

Όχι ως δράμα, αλλά ως κατάσταση.

Μια υπενθύμιση ότι ό,τι δεν εκφράζεται δεν εξαφανίζεται — απλώς συσσωρεύεται, μέχρι να σπάσει.

Συνεχίζοντας τη διαρκή του έρευνα πάνω στο σώμα, τη σιωπή και την αντοχή, ο Χαλικιάς υπογράφει ένα έργο λιτό, σκοτεινό και απολύτως παρόν.

Σύλληψη – Κείμενο – Σκηνοθεσία – Εικαστική Σύνθεση & Σκηνικός Σχεδιασμός

Χρίστος Χαλικιάς

Ηχητικός Σχεδιασμός & Σύνθεση Ήχων

Σταύρος Φώσκολος / Γιάννης Χριστοδουλάτος / Sweetspot Productions

Φωτιστική Επιμέλεια

Ορέστης Πουλάκης

Φωνή

Ευαγγελία Ζώτου / Χάρης Κόκκινος

Βοηθός Σκηνοθέτη

Γεωργία Σιδέρη

Πληροφορίες παράστασης

Χώρος

Θέατρο Lib’ro

Οδός Κυψέλης 15, Κυψέλη – Αθήνα

Ημέρες & Ώρες

Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή | 21:00

Διάρκεια έως 14 Μαρτίου 2026

Προπώληση

more.gr

Επικοινωνία

697 810 4737

698 298 9103