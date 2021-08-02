Τόκιο 2020: Συνεχίζεται η δράση από τα πέντε κανάλια της ΕΡΤ την Τρίτη (3/8)

Η ΕΡΤ1, η ΕΡΤ2, η ΕΡΤ 3 και τα διαδικτυακά ΕΡΤ Sports και ΕΡΤ Sports 2 συνεχίζουν την κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Την Τρίτη (3/8) η κρατική τηλεόραση θα μεταδώσει αναμετρήσεις και αγώνες από πολλά διαφορετικά αθλήματα.
Αναλυτικά:
ΤΡΙΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
03:00-05:00 ΒΟΛΕΪ Α' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
05:00-07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΣΤΙΒΟΣ 5Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-13:30 ΠΥΓΜΑΧΙΑ 63-69κ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
13:30-15:00 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΝΤΟΥΕΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ζ)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-17:00 (Ε)
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
03:00-06:35 ΣΤΙΒΟΣ 5Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (Ζ)
06:35-07:45 ΠΥΓΜΑΧΙΑ 57-60κ. (Γ) ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ 54-57κ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
07:45-08:30 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
08:30-09:00 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ FINN (Ζ) ΤΕΛ. ΙΣΤ. ΜΙΤΑΚΗΣ
09:00-10:30 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 3Μ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
10:30-11:00 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
11:00-13:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ (Ζ)
Δίζυγο, Δοκός, Μονόζυγο
13:00-16:00 ΣΤΙΒΟΣ 5Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (Ζ)
16:00-17:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
ΕΡΤ 3
03:00-04:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ Α' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
04:00-06:00 ΜΠΑΣΚΕΤ Α' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
06:00-07:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ B' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (E)
07:00-07:40 ΒΟΛΕΪ Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
συνέχεια στο ERT Sports
07:40-09:40 ΜΠΑΣΚΕΤ Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
09:40-10:30 ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ) Ε: 09:30
10:30-11:20 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)
11:20-13:20 ΜΠΑΣΚΕΤ Γ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
13:20-13:50 ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Γ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
13:50-15:00 ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
15:00-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
04:00-04:50 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
07:00-09:00 ΒΟΛΕΪ Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
11:00-13:00 ΒΟΛΕΪ Γ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
13:50-15:30 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 109κ. Α (Ζ)
15:30-17:00 ΒΟΛΕΪ Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ) έναρξη 15:00
ΕΡΤ SPORTS 2
11:00-13:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
14:00-16:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Β' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)