Τόκιο 2020: Συνεχίζεται η δράση από τα πέντε κανάλια της ΕΡΤ την Τρίτη (3/8)

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021, 23:12
Τόκιο 2020: Συνεχίζεται η δράση από τα πέντε κανάλια της ΕΡΤ την Τρίτη (3/8)

Η ΕΡΤ1, η ΕΡΤ2, η ΕΡΤ 3 και τα διαδικτυακά ΕΡΤ Sports και ΕΡΤ Sports 2 συνεχίζουν την κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Την Τρίτη (3/8) η κρατική τηλεόραση θα μεταδώσει αναμετρήσεις και αγώνες από πολλά διαφορετικά αθλήματα.

Αναλυτικά:

ΤΡΙΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

ΕΡΤ 1

03:00-05:00 ΒΟΛΕΪ Α' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

05:00-07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)

07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

10:00-12:00 ΣΤΙΒΟΣ 5Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (Ε)

12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

13:00-13:30 ΠΥΓΜΑΧΙΑ 63-69κ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)

13:30-15:00 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΝΤΟΥΕΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ζ)

15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

16:00-17:00 (Ε)

17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ

18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)

21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΡΤ 2

03:00-06:35 ΣΤΙΒΟΣ 5Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (Ζ)

06:35-07:45 ΠΥΓΜΑΧΙΑ 57-60κ. (Γ) ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ 54-57κ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)

07:45-08:30 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

08:30-09:00 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ FINN (Ζ) ΤΕΛ. ΙΣΤ. ΜΙΤΑΚΗΣ

09:00-10:30 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 3Μ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

10:30-11:00 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

11:00-13:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ (Ζ)

Δίζυγο, Δοκός, Μονόζυγο

13:00-16:00 ΣΤΙΒΟΣ 5Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (Ζ)

16:00-17:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)

ΕΡΤ 3

03:00-04:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ Α' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)

04:00-06:00 ΜΠΑΣΚΕΤ Α' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

06:00-07:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ B' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (E)

07:00-07:40 ΒΟΛΕΪ Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

συνέχεια στο ERT Sports

07:40-09:40 ΜΠΑΣΚΕΤ Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

09:40-10:30 ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ) Ε: 09:30

10:30-11:20 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)

11:20-13:20 ΜΠΑΣΚΕΤ Γ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

13:20-13:50 ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Γ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)

13:50-15:00 ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)

15:00-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

ΕΡΤ SPORTS

04:00-04:50 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)

07:00-09:00 ΒΟΛΕΪ Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

11:00-13:00 ΒΟΛΕΪ Γ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

13:50-15:30 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 109κ. Α (Ζ)

15:30-17:00 ΒΟΛΕΪ Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ) έναρξη 15:00

ΕΡΤ SPORTS 2

11:00-13:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

14:00-16:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Β' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021, 23:14