Wall Street Journal: Ο Biden πρέπει να κηρύξει το τέλος του κορωνο-πανικού

Ο βασικός αρθρογράφος της WSJ Daniel Henninger, στην εβδομαδιαία στήλη του, «WonderLand» στη Wall Street Journal, (WSJ) την Πέμπτη 2/2/2022, εξέπληξε τους πάντες εμφανιζόμενος με ένα βαρυσήμαντο άρθρο του με τίτλο Τέλος του Κορωνο-πανικού Τώρα (EndtheCovidPanicNow) υποδεικνύοντας στον πρόεδρο Biden την ανάγκη να κηρύξει από τον Λευκό Οίκο το τέλος της «πανδημίας» και, παράλληλα, να «αποστρατεύσει» τον Anthony Fauci.

Η WSJ, το κατεξοχήν όργανο της εταιρικής Αμερικής, ασκεί τεράστια επίδραση στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι -μεταξύ άλλων- ήταν μία από τις μεγάλες συστημικές εφημερίδες που υποστήριξαν τον τερματισμό του πολέμου στο Βιετνάμ, πράγμα που έγινε πραγματικότητα στις 27 Ιανουαρίου 1973, όταν εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών, του Νοτίου Βιετνάμ, των Βιετ-Κονγκ και του Βορείου Βιετνάμ, συναντήθηκαν στο Παρίσι και υπέγραψαν τη «Συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την αποκατάσταση της ειρήνης στο Βιετνάμ», βάζοντας τέλος σε 11 χρόνια πολέμου που στοίχισαν τη ζωή σε 58.000 Αμερικανούς, 611.000 Νοτιο-βιετναμέζους και τουλάχιστον 916.000 Βιετκόνγκ και Βορειο-βιετναμέζους.

Όπως δείχνουν οι εξελίξεις στις ΗΠΑ, φαίνεται ότι η WSJ μάλλον θα δικαιωθεί και στο θέμα της «πανδημίας» και του τερματισμού του κορωνο-πανικού.

● Όπως έγραφε η Ζούγκλα στις 19 Ιανουαρίου 2022, σε άρθρο με τίτλο «Έχει Προγραμματιστεί ΝΑ ΛΗΞΕΙ Η «ΠΑΝΔΗΜΙΑ» μέχρι τις 1-3-2021;», και υπότιτλο «Η πανδημική αφήγηση υφίσταται ριζική ανατροπή - Μπορούμε να βλέπουμε πραγματικά το τέλος της «πανδημίας» COVID-19;»:

«Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει τις πρόσφατες ιλιγγιώδεις αλλαγές και μεταστροφές στους τίτλους των ειδήσεων των συστημικών Μ.Μ. Εξαπάτησης και είναι η πιο λογική εξήγηση των πολιτικών σκοπών που εξυπηρετεί η «λήξη», γιατί η 1 Μαρτίου 2022 είναι μια σημαντική ημέρα για δύο πολύ σημαντικούς λόγους.

Ο Jeff Childers, δικηγόρος και πρόεδρος και ιδρυτής της δικηγορικής εταιρείας Childers, παρουσιάζει μια υπόθεση αναφορικά με το «γιατί μπορεί να είμαστε μπροστά στο τέλος της “πανδημίας”, και γιατί η κυβέρνηση Μπάιντεν «δεν έχει άλλη λογική εναλλακτική λύση, απ’ το να τελειώσει όλο αυτό το θέμα στις επόμενες ημέρες». Όπως γράφει ο Childers:

«Τι μπορεί να συμβαίνει; Ο Biden χρειάζεται κάποια “καλά νέα” για την ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης (State of Union) καθώς αυτή θα είναι η τελευταία του ευκαιρία να «βοηθήσει να μετακινηθεί η βελόνα πίσω στο μπλε» [το Δημοκρατικό Κόμμα]. Και ο τρόπος που μπορεί να το κάνει είναι να κηρύξει τη λήξη της πανδημίας, πράγμα που θα του επιτρέψει να ισχυριστεί ότι είναι ο μεγάλος απελευθερωτής που τερμάτισε οριστικά τα μέτρα της «πανδημίας»…

«Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη, ξαφνική και διαρκώς αυξανόμενη πίεση προς την κατεύθυνση του τερματισμού της πανδημίας. Αν έχω δίκιο, πολύ γρήγορα θα δούμε πολύ περισσότερα γεγονότα, αφού ο Biden πρέπει να το ολοκληρώσει εγκαίρως αυτό το έργο για να κηρύξει τη νίκη του στις 1 Μαρτίου 2022 [κατά στην εκφώνηση της ετήσιας ομιλίας για την “Κατάσταση της Ένωσης” (State of Union). Αυτό θα εξηγούσε γιατί ανέβαλε κατά έναν μήνα τον ετήσιο λόγο του προέδρου για την «Κατάσταση της Ένωσης» (State of the Union). Χρειάζονται χρόνο για να μεθοδεύσουν το τέλος της πανδημίας». [CoffeeandCOVID, 10-01-2022]

Wall Street Journal: End the Covid Panic Now

Biden should declare the pandemic is over, so Americans can return to normal lives

By Daniel Henninger - Feb. 2, 2022

«Είναι ξεκάθαρο ότι η φάση πανικού της πανδημίας Covid-19 πρέπει να τελειώσει. Το κόστος είναι πολύ υψηλό.

Δεν εννοώ το τέλος ως κατάσταση του νου. Η πανδημία πρέπει να τελειώσει επίσημα, ως ζήτημα δημοσίας πολιτικής της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος Biden πρέπει να δηλώσει δημόσια ότι η πανδημική φάση του Covid έχει τελειώσει, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ξαναζήσουν σε μια πραγματικότητα που δεν θα κυριαρχείται από μάσκες, τεστ ή εμβόλια.

Η καθημερινή ζωή έχει ανασταλεί από τον Μάρτιο του 2020. Δεν θα είναι το ίδια για χρόνια, καθώς ο ιός και οι μεταλλάξεις του κυκλοφορούν επ’ αόριστον. Αλλά οι καθημερινές συνήθειες της ζωής χρειάζονται την ελευθερία να επανασυναρμολογηθούν ως αυτό που ήταν πριν από την πανδημία, αντί για αυτό που οι άνθρωποι υφίστανται τώρα.

Από την αρχή της πανδημίας, το σχετικό επιχείρημα για τους περιορισμούς ήταν να μειωθεί η τρομερή θνησιμότητα του ιού και οι μακροπρόθεσμες φυσικές επιπτώσεις του και να προστατευθεί η ικανότητα του νοσοκομειακού συστήματος να διαχειρίζεται τον φόρτο των κρουσμάτων.

Επειδή η παραλλαγή Omicron είναι τόσο μεταδοτική, ο συνολικός αριθμός θανάτων παραμένει υψηλός. Εν τω μεταξύ, οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και ο αριθμός των κρουσμάτων μειώνονται με ταχύ ρυθμό.

Αυτοί οι θάνατοι είναι μια τραγωδία και η πίεση στο νοσοκομειακό σύστημα και στους εργαζόμενους σ’ αυτά είναι πραγματική. Αλλά δεν είναι επαρκής λόγος για να συνεχίσουμε με το status quo του Covid. Το ποσοστό του πληθυσμού που δεν είναι εμβολιασμένο είναι ένα κοινωνιολογικό ζήτημα που δεν θα επιλυθεί με μια πορεία καταναγκασμού στον τρίτο χρόνο πανδημικού πανικού.

Το status quo του Covid είναι ότι ο ιός βρίσκεται στα κεφάλια μας όλη την ώρα - στις οικογένειές μας, στα σχολεία μας, στη δουλειά, στα ταξίδια, στις ενημερώσεις του Λευκού Οίκου, σε αγωγές και κάτω από έναν καταρράκτη κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης. Ζούμε σε μια κατάσταση χαμηλού βαθμού άγχους.

Τα σχολικά συστήματα σε πολλές πόλεις και κωμοπόλεις βρίσκονται σε κατάσταση καταστροφής, και είναι αδύνατο να αρνηθούμε ότι πολλά παιδιά έμαθαν πολύ λίγα για δύο χρόνια καθώς αναπηδούσαν στις τάξεις και κοιτούσαν τις μικρές οθόνες.

Αυτή η εφημερίδα [η WSJ] ανέφερε προσφάτως ότι οι δάσκαλοι εγκαταλείπουν τα σχολεία και βρίσκουν μόνιμες δουλειές αλλού. Μια δασκάλα γυμνασίου, η Nicole Routon, η οποία δίδασκε επιστήμες για 13 χρόνια, συνόψισε τη ζωή μέσα στον πανικό του Covid: «Τίποτα δεν αλλάζει και όλα είναι ένα πρόβλημα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση να το ζεις συνεχώς».

Η φαινομενικά αιώνια επέκταση της κρίσης του Covid προκαλεί πλέον μεγαλύτερη μη ιατρική ζημιά στη χώρα από τον ίδιο τον ιό.

Οι μάσκες και τα τεστ έχουν μετατρέψει τη ζωή σε έναν κύβο του Ρούμπικ (Rubik’s Cube) με λεπτομέρειες και αποφάσεις που περιστρέφονται διαρκώς. Τι έχει περισσότερη σημασία, ένα αρνητικό ή θετικό αποτέλεσμα ταχείας δοκιμής; Πότε είναι η ιδανική στιγμή για να κάνετε test; Πόσο καιρό πριν κάνατε επανέλεγχο; Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων εξηγούν με απόκρυφες λεπτομέρειες πώς λειτουργεί το test to stay στο «K-12 Transmission Science Brief».

Βιώνουμε μια κοινωνική τραχύτητα, έχουμε αρχίσει να συμπεριφερόμαστε με αγένεια. Άνθρωποι πεθαίνουν χωρίς κηδείες ή την αυτοπρόσωπη παρουσία των συγγενών τους στα μνημόσυνα ακόμα και τώρα εξαιτίας του φόβου μόλυνσης. Η απομόνωση έχει γίνει η δική τους πανδημία. Οι φιλίες έχουν διαβρωθεί απρόσμενα. Μεγάλο μέρος της χώρας είναι πλέον διαχωρισμένο μεταξύ διαφωνούντων και των υπερασπιστών της μάσκας.

Σίγουρα, θα επιβιώναμε κατά κάποιο τρόπο αν το τρέχον δίχτυ ασφαλείας Covid παρέμενε επ’ αόριστον. Αλλά οι αποπροσανατολισμοί από την κανονική ζωή, που μερικοί μετά βίας μπορούν να θυμηθούν, ωθούν τις στρατηγικές αντιμετώπισης να σε λεπτό πάγο.

Η κυβέρνηση Biden έχει ενοχοποιήσει τον Covid για την αύξηση της εγκληματικότητας, τις καταρρεύσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας και τον πληθωρισμό. Ως μερική εξήγηση, έχουν δίκιο. Ο ιός και οι πολιτικές που εφαρμόζονται γι’ αυτόν, έχουν προκαλέσει μαζικές ανατροπές σε όλες τις εκφάνσεις της αμερικανικής ζωής.

Βγαίνοντας από μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο του κ. Biden και των κυβερνητών Πολιτειών αυτή την εβδομάδα, ο κυβερνήτης του Arkansas, Asa Hutchinson, μίλησε για την ανεπίσημη συναίνεση: “Αρχίστε να διαχειρίζεστε αυτόν τον ιό όπως θα κάνατε με άλλες ασθένειες στη χώρα μας”. Με άλλα λόγια, εάν μολυνθείτε και δεν χρειάζεστε νοσηλεία, πηγαίνετε σπίτι, πάρτε ένα αντιικό Covid από το στόμα -όπως το Paxlovid- και γυρίστε στην εργασία σας όταν αισθανθείτε καλύτερα.

Πώς θα γίνει αυτό; Θα έφτανα στο σημείο να πω ότι πρέπει να αφήσουμε τον Joe Biden να ξεφύγει από το άγκιστρο της πανδημίας στον οποίο αυτοπαγιδεύτηκε, ισχυριζόμενος ότι θα «τελείωνε με τον ιό».

Όσο οι πολιτικές της κυβέρνησης σκοντάφτουν πάνω στον Covid, θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται με όλο περισσότερα μπαλώματα, όπως αυτά του ιστότοπου του “Covidtest-kit”.

Ένα αναμφισβήτητο σημάδι εξάντλησης των πολιτικών είναι ότι έχουν αρχίσει να μεταθέτουν τις ευθύνες σε αξιωματούχους που είναι ήδη παγιδευμένοι μέσα στον λαβύρινθο «μηνυμάτων» της ίδιας της διοίκησης για την Covid. Τα ποσοστά αποδοχής του κ. Βiden πιθανότατα θα αυξάνονταν, ίσως πέντε μονάδες, αν έκανε τα εξής:

•Δηλώστε από το Oval Office ότι η πανδημία του Covid στις ΗΠΑ έχει τελειώσει.

•Ανακοινώστε ότι η Ομάδα Δράσης για την Covid-19 του Λευκού Οίκου θα μεταβεί από την καθημερινή απόκριση στη μακροπρόθεσμη διαχείριση του ιού.

•Δηλώστε ότι δεν είναι πλέον απαραίτητες οι υποχρεωτικές πολιτικές που σχετίζονται με τις μάσκες, τα τεστ και τους εμβολιασμούς.

•Επαναλάβετε την άποψή του ότι η χάραξη πολιτικής για τον μετριασμό του ιού πρέπει να ανήκει στις πολιτείες.

•Ως απαραίτητη πολιτική επιείκεια, αναγνωρίστε τη συμβολή κάθε διορισμένου και εκλεγμένου ομοσπονδιακού αξιωματούχου που πολέμησε την πανδημία τα τελευταία δύο χρόνια. Και πείτε, «ευχαριστώ τον Anthony Fauci για τη σταδιοδρομία του στην υπηρεσία του έθνους και αποδέχομαι τη συνταξιοδότησή του».

Η πανδημία πρέπει να σταματήσει. Ο κ. Βiden το γνωρίζει αυτό. Θα μπορούσε να εκπληρώσει τη μεγαλύτερη υπόσχεσή του στον αμερικανικό λαό λέγοντας ότι τελείωσε».

