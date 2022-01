ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΝΑ ΛΗΞΕΙ Η «ΠΑΝΔΗΜΙΑ» ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ;

Η πανδημική αφήγηση υφίσταται ριζική ανατροπή

Ανάλυση από τον Δρ. Joseph Mercola

19 Ιανουαρίου 2022

Βλέπουμε πραγματικά το τέλος της «πανδημίας» COVID-19; Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει τις πρόσφατες ιλιγγιώδεις αλλαγές και μεταστροφές στους τίτλους των ειδήσεων και είναι η πιο λογική εξήγηση των πολιτικών σκοπών που εξυπηρετεί η «λήξη», γιατί η 1 Μαρτίου 2022 είναι μια σημαντική ημέρα για δύο πολύ σημαντικούς λόγους.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

•Τις τελευταίες ημέρες, το αφήγημα της πανδημίας έχει υποστεί έναν αξιοσημείωτο αριθμό ανατροπών.

•Στις 9 Ιανουαρίου 2022, η διευθύντρια των CDC, Dr. Rochelle Walensky, έστειλε ένα tweet γράφοντας: «Πρέπει να προστατεύσουμε τους ανθρώπους με συννοσηρότητες από σοβαρή COVID-19». Μ’ άλλα λόγια, ζητούσε την «εστιασμένη προστασία», κάτι που απαιτούν δεκάδες χιλιάδες γιατροί από τις αρχές Οκτωβρίου 2020 (που υπογράφουν την Great Barrington Declaration).

•Στις 10 Ιανουαρίου 2022, η Walensky παραδέχτηκε ότι τα «εμβόλια»-COVID δεν μπορούν να αποτρέψουν τη μετάδοση».

•Τώρα, τα CDC λένε ότι «δεν πρέπει να κάνετε επανέλεγχο μόλις αναρρώσετε από τον COVID, γιατί το τεστ PCR μπορεί να δώσει ψευδώς θετικά αποτελέσματα για έως και 12 εβδομάδες μετά την αποδρομή της λοίμωξης», και ότι «η απομόνωση μειώνεται από 10 σε μόλις 5 ημέρες» – πιθανότατα επειδή η αποτυχημένη οικονομική πολιτική βλάπτει την αποδοχή του Biden από τους πολίτες και χρειάζεται να προστατευτούν οι θέσεις εργασίας.

•Το κυρίαρχο «αφήγημα» αλλάζει επίσης και σχετικά με το «τι κάνει ένα κρούσμα COVID» και «πώς υπολογίζονται οι θάνατοι». Η Walensky παραδέχτηκε ότι «περίπου το 40% των "ασθενών με COVID" βρέθηκαν θετικοί αλλά δεν έχουν συμπτώματα» και νοσηλεύονται για κάτι άλλο εκτός της COVID». Υποσχέθηκε επίσης να παράσχει τα δεδομένα για το πόσοι άνθρωποι έχουν πραγματικά πεθάνει «από» COVID και πόσοι πέθαναν «με» COVID.

Όπως σημειώθηκε από τον γερουσιαστή Dr. Ron Paul στην Έκθεση Liberty της 10ης Ιανουαρίου 2022, οι Αρχές των ΗΠΑ άρχισαν ξαφνικά να αλλάζουν τον τόνο τους σχετικά με την COVID και τα «εμβόλια»-COVID. Όπως λέει ο Dr. RonPaul:

«Η αντίθεση στη θέση μας έχει αρχίσει να διαφοροποιείται, καθώς κάποια κομμάτια της αλήθειας αρχίζουν να γίνονται παραδεκτά. Τα καλά νέα είναι ότι κάποια από τα πράγματα που έχουν πει δεν είναι αρκετά ακριβή, και ότι αυτά που λέγαμε εμείς είναι πιο κοντά στην αλήθεια, και τώρα, αρχίζουν να το αναγνωρίζουν».

Η διευθύντρια των CDC «ανακάλυψε» τώρα την «εστιασμένη προστασία»

Πράγματι, τις τελευταίες ημέρες, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ, πραγματοποίησαν έναν αξιοσημείωτο αριθμό «στροφών», αντιστρέφοντας εντελώς την πορεία τους σε πολλά σημεία του αφηγήματός τους.

•Στις 10 Ιανουαρίου 2022, σε συνέντευξή της στο CNN, η διευθύντρια των CDC, Dr. Rochelle Walensky, παραδέχτηκε ότι «αυτό που δεν μπορούν να κάνουν πια τα εμβόλια [για την COVID] είναι να αποτρέψουν τη μετάδοση». Κι αυτό, ενώ μέχρι λίγο πριν, το επίσημο αφήγημα ήταν ότι «αν κάνετε την ένεση, δεν έχετε κανένα λόγο να ανησυχείτε πια». [ KMOX 10 Ιανουαρίου 2022]

•Τον Ιούλιο του 2021, ο Πρόεδρος Biden υποσχέθηκε ότι «εάν εμβολιαστείτε, δεν πρόκειται να κολλήσετε τον COVID». [ WashingtonExaminer, 16 Δεκεμβρίου 2021] Πολλοί γνώριζαν ότι αυτό είναι ψέμα, αλλά λογοκρίθηκαν όταν το επισήμαναν.

• Στις 9 Ιανουαρίου, η Walensky έστειλε ένα tweet, λέγοντας «Πρέπει να προστατεύσουμε τους ανθρώπους με συννοσηρότητες από τη σοβαρή COVID-19», κάτι που ζητούν δεκάδες χιλιάδες γιατροί, από τη Διακήρυξη του Great Barrington στις αρχές Οκτωβρίου 2020, με την οποία ζητούσαν την «εστιασμένη προστασία» των ατόμων υψηλού κινδύνου (όπως οι ηλικιωμένοι), αντί για γενικά lockdown.

Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι ο Dr. Anthony Fauci, διευθυντής των Εθνικών Ινστιτούτων Αλλεργιών και Λοιμωδών Ασθενειών (NIAID) μαζί με το πρώην αφεντικό του (και νυν συνταξιούχο) διευθυντή των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (NIH), FrancisCollins, συνωμότησαν παρασκηνιακά για να ακυρώσουν τη δήλωση. [Wall Street Journal, 21-12-2021]

Για κάποιο λόγο, οι Fauci και Collins ήταν αποφασισμένοι να πιέσουν για τη συνέχιση των lockdown που καταστρέφουν την οικονομία.

Σε ένα email στις 8 Οκτωβρίου 2020 στον Fauci, ο Collins έγραψε: «Η πρόταση από τους τρεις περιθωριακούς επιδημιολόγους που συναντήθηκαν με τον Υπουργό φαίνεται να τυγχάνει μεγάλης προσοχής… Πρέπει να υπάρξει μια γρήγορη δημοσίευση μιας [καταδικαστικής αντίκρουσης] των απόψεών τους…».

Ο Fauci απάντησε: «Μην ανησυχείς, το έλαβα αυτό». Και λίγο αργότερα, έστειλε στον Collins συνδέσμους (λινκ) με προσφάτως δημοσιευμένα άρθρα που αντικρούουν τη λύση της «εστιασμένης προστασίας», συμπεριλαμβανομένου ενός άρθρου στο περιοδικό Wired και ενός άρθρου στο TheNation, με τίτλο «Εστιασμένη προστασία, ανοσία αγέλης και άλλες θανατηφόρες παραληρητικές ιδέες».

[Αναφορά YouTube Liberty, 7:13’•The Blaze, 18-12-2021• Daily Mail, 18-12-2021, Ενημερώθηκε 19-12-2021• ZeroHedge, 20-12-2021]

Τα CDC ακολουθούν την πολιτική, όχι την επιστήμη

Τώρα, ξαφνικά, η Walensky διακατέχεται απ’ αυτή τη «θανατηφόρα παραληρηματική ιδέα της εστιασμένης προστασίας». Η θέση της θα προκαλούσε σύγχυση, εάν δεν υπήρχε το διαπιστωμένο γεγονός ότι τα αντίμετρα για την COVID δεν αφορούσαν ποτέ την προστασία του κοινού από έναν ιό. Από την αρχή, η πανδημία είχε πολιτικούς στόχους και εξακολουθεί να έχει.

Η πίεση που ασκείται τώρα έχει στόχο να «αποδειχθεί» ότι η κυβέρνηση Biden έχει σημειώσει κάποιου είδους πρόοδο σε σχέση με την πανδημία. Ο Biden έδωσε πολλές υποσχέσεις, από τις οποίες καμιά δεν έχει πραγματοποιηθεί, οπότε τώρα το πολιτικό κατεστημένο προσπαθεί να επεξεργαστεί κάποιο σχέδιο που να μπορεί να τους κάνει να δείχνουν ότι φτάνουν κάπου.

Το πρόβλημα είναι ότι τα κρούσματα πλέον εκρήγνυνται, τη στιγμή που μια επιτυχημένη «εκστρατεία εμβολίων» θα έπρεπε να είχε θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο (όπως διακήρυσσαν). Έτσι, τώρα χρειάζονται έναν τρόπο για να ελαχιστοποιήσουν τον αριθμό των κρουσμάτων, ενώ πριν χρησιμοποιούσαν κάθε απάτη για να τα αυξήσουν υπέρμετρα προκειμένου να τρομοκρατήσουν τους ανθρώπους για να συμμορφωθούν με τους περιορισμούς για την COVID και να κάνουν την ένεση.

[Science, Public Health Policy and the Law October 12, 2020; 2: 4-22]

Οι νέες οδηγίες για τα τεστ στοχεύουν στη μείωση των ποσοστών των κρουσμάτων

Ένας απλός τρόπος για να μειώσετε τις περιπτώσεις είναι να περιορίσετε τα τεστ. Κι αυτό είναι μια άλλη αναστροφή που βλέπουμε να συμβαίνει τώρα. ΤαCDC λένε τώρα ότι:

«Δεν πρέπει να κάνετε επανέλεγχο -τεστ- μόλις αναρρώσετε από την COVID. Εάν είστε θετικοί, απλώς μπείτε σε καραντίνα για 5 ημέρες και μην επαναλάβετε το τεστ για να επιβεβαιώσετε ότι είστε αρνητικοί, γιατί το τεστ PCR μπορεί να δώσει ψευδώς θετικά αποτελέσματα για έως και 12 εβδομάδες μετά την αποδρομή της λοίμωξης».

Αυτό το ξέρουμε αυτό εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Από την αρχή, οι ειδικοί επιστήμονες [και όχι οι τεχνο-επιστήμονες-υπηρέτες της εξουσίας] προειδοποίησαν ότι το τεστ PCR δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση μιας ενεργού λοίμωξης, γιατί μπορεί να ανιχνεύει RNA από νεκρά, μη μολυσματικά ιικά υπολείμματα.

Τώρα, οι υγειονομικές αρχές λένε τώρα ότι «αυτές οι αναθεωρήσεις των οδηγιών γίνονται επειδή έχουμε δεδομένα δύο ετών» και ότι «απλώς ακολουθούν την επιστήμη». Αλλά αυτό είναι καθαρό ψεύδος, γιατί τα δεδομένα δεν υποστήριξαν ποτέ τα περιοριστικά μέτρα για την COVID ευθύς εξαρχής.

Η απόφαση των CDC να μειώσουν τη διάρκεια της καραντίνας από 10 σε μόλις 5 ημέρες, φαίνεται επίσης ότι συνδέεται με πολιτικά κίνητρα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η οικονομία είναι πρωταρχικό μέλημα των Αμερικανών ψηφοφόρων και, επομένως, πρέπει να βρουν μια ισορροπία μεταξύ της προκαλούμενης κατεδάφισης της οικονομίας και της διατήρησης των θέσεων εργασίας των πολιτών - τουλάχιστον μέχρι να τελειώσουν οι ενδιάμεσες εκλογές του 2022.

Όπως γράφει ο Jeff Childers: «Φαίνεται να υπάρχει μεγάλη ξαφνική και αυξανόμενη ώθηση προς την κατεύθυνση του τερματισμού της “πανδημίας”. Αν έχω δίκιο, τότε θα δούμε πολύ γρήγορα ακόμη περισσότερες τέτοιες κινήσεις, αφού ο Biden πρέπει να ολοκληρώσει το έργο εγκαίρως για να κηρύξει τη “νίκη” στις 1 Μαρτίου 2022 κατά την εκφώνηση του ετήσιου προεδρικού λόγου για την “Kατάσταση της Ένωσης”.

Εν ολίγοις, υποψιάζομαι ότι οι περισσότερες, αν όχι όλες, από τις πρόσφατες αλλαγές των οδηγιών για την COVID αποβλέπουν να οικοδομήσουν μια «αφήγηση» ότι η κυβέρνηση Biden έθεσε με επιτυχία την «πανδημία» υπό έλεγχο και αποκατέστησε μια λειτουργική οικονομία. Η αλλαγή στην αφήγηση βασίζεται στην πολιτική στρατηγική και όχι στην επιστήμη.

Τώρα τα CDC προβάλλουν τον «ρόλο των συννοσηροτήτων» στους θανάτους των εμβολιασμένων για την COVID

Όπως σημειώθηκε από τον RonPaul στην Έκθεση Liberty, η Walensky δήλωσε πρόσφατα ότι «το 75% των θανάτων από COVID είχαν 4 ή περισσότερες συννοσηρότητες. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, αυτοί είναι άνθρωποι που δεν ήταν καλά στην αρχή». Η παραδοχή της έγινε viral και αναφέρθηκε ως απόδειξη ότι η COVID δεν αποτελεί κίνδυνο θανάτου για κανέναν, εκτός από τους πολύ αρρώστους ανάμεσά μας.

Τα CDC παρενέβησαν γρήγορα, διευκρινίζοντας ότι η Walensky εννοούσε ότι «το 75% των θανάτων από COVID μεταξύ εκείνων που έχουν κάνει το εμβόλιο COVID, όχι συνολικά τους θανάτους από COVID». [DeltaNews,10-01-2022]

Παραπάνω, μπορείτε να δείτε το μη επεξεργασμένο τμήμα της δήλωσης της Walensky όπου διατυπώνεται με σαφήνεια αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι ο COVID ενέχει πολύ μικρό κίνδυνο και για τα υγιή μη εμβολιασμένα άτομα και ότι οι συννοσηρότητες είναι πρωταρχικός παράγοντας κινδύνου ανεξάρτητα από το εάν έχετε εμβολιαστεί ή όχι.

Ο κίνδυνος θανάτου από την COVID ήταν πάντα χαμηλός - όχι μηδενικός

Μια μελέτη του 2020 στην ιατρική επιθεώρηση JAMA διαπίστωσε ότι το 88% των νοσηλευόμενων ασθενών μεCOVID στη Νέα Υόρκη είχαν δύο ή περισσότερες συννοσηρότητες, το 6,3% είχε μία υποκείμενη πάθηση και το 6,1% δεν είχε καμία. [JAMAApril 22, 2020 DOI: 10.1001/jama.2020.6775 [Epubaheadofprint]

Στα τέλη Αυγούστου 2020, τα CDC δημοσίευσαν δεδομένα που δείχνουν ότι μόνο το 6% του συνολικού αριθμού των θανάτων είχε τον COVID-19, ο οποίος αναφέρεται ως η μοναδική αιτία θανάτου. Το υπόλοιπο 94% είχε κατά μέσο όρο 2,6 συννοσηρότητες ή προϋπάρχουσες καταστάσεις υγείας που συνέβαλαν στο θάνατό τους. [CDC.govAugust 26, 2020, ComorbiditiesTable 3, updatedOctober 14, 2020]

Ναι, ο COVID αποτελεί ενδεχόμενο κίνδυνο θανάτου αλλά μόνο για τους πολύ άρρωστους ανάμεσά μας, όπως είπε η Walensky, ανεξάρτητα απ’ το εάν είναι «εμβολιασμένοι» είτε όχι.

Όσον αφορά τη μελέτη που ανέφερε η Walensky στην εκπομπή «Καλημέρα Αμερική», βρήκε ότι από τα 1,2 εκατομμύρια άτομα θύματα της COVID, μόνο το 0,0033% πέθανε από COVID μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και Οκτωβρίου 2021. (Και από αυτούς, το 77,8% είχε 4 ή περισσότερες συννοσηρότητες.) Αυτή η μελέτη, ισχυρίζεται η Walensky, είναι απόδειξη ότι το εμβόλιο COVID κάνει θαύματα στη μείωση του κινδύνου θανάτου. [CDC MMWR January 7, 2022; 71(1): 19-25 και Annals of Internal Medicine September 2, 2020 DOI: 10.7326/M20-5352]

Αλλά τα κάνει πραγματικά; Θυμηθείτε τις μελέτες που δείχνουν ότι το ποσοστό θνησιμότητας από μη ιδρυματοποιημένες λοιμώξεις είναι κατά μέσο όρο μόλις 0,26% στην αρχή και ότι τα άτομα κάτω των 40 ετών έχουν μόνο 0,01% κίνδυνο θανάτου από COVID. [AnnalsofInternalMedicineSeptember 2, 2020 DOI: 10.7326/M20-5352]

Όταν μιλάμε για έναν κίνδυνο που αποτελεί ένα κλάσμα μιας ποσοστιαίας μονάδας, μιλάμε για έναν κίνδυνο που είναι κοντά στο στατιστικό μηδέν. Επομένως, η μείωση του κινδύνου θανάτου από 0,01% σε 0,003% μεταφράζεται πραγματικά σε κάτι που αξίζει τον κόπο; Και, το πιο σημαντικό: αξίζει αυτή η μείωση στους κινδύνους που συνεπάγεται η λήψη της ένεσης;

Σαφώς, δεν είναι μια απόφαση χωρίς κινδύνους. Η One America, μια εθνική εταιρεία αλληλασφάλισης ζωής, προειδοποίησε πρόσφατα ότι οι θάνατοι από όλες τις αιτίες μεταξύ των Αμερικανών σε ηλικία εργασίας (18 έως 64 ετών) είναι αυξημένοι κατά 40% σε σχέση με τα προπανδημικά πρότυπα, και δεν μπορούν να αποδοθούν στην COVID.[Nature of the COVID-era public health disaster in the USA]

Λοιπόν, τι προκαλεί αυτούς τους θανάτους; Τι δυνητικά θανατηφόρο πράγμα έκαναν το 2021 δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί το 2021 που το δεν έχουν κάνει ποτέ πριν; Θα σας αφήσω να αναλογιστείτε εάν ο ισχυρισμός της Walensky ότι το «εμβόλιο»-COVID σώζει ζωές είναι ακριβής.

Τα CDC παραδέχονται: μεγάλο μέρος των «ασθενών COVID» δεν είναιCOVID

Σε άλλη πρόσφατη εμφάνιση στα μέσα ενημέρωσης, η Walensky δήλωσε ότι:

«Σε ορισμένα νοσοκομεία με τα οποία έχουμε μιλήσει, έως και το 40% των ασθενών που έρχονται με COVID-19 έρχονται όχι επειδή είναι άρρωστοι με COVID-19, αλλά επειδή είναι άρρωστοι με κάτι άλλο και έχουν ανιχνευθεί με COVID ή με την παραλλαγή Omicron».[DeltaNews,10-01-2022]

Κι αυτό είναι κάτι που το τονίζουμε από την αρχή της πανδημίας. Οι περισσότεροι αποκαλούμενοι «ασθενείς με COVID» απλά δεν ήταν και δεν είναι ακόμα ασθενείς με COVID. Νοσηλεύονται για κάτι άλλο και τυχαίνει να βρέθηκαν θετικοί στην εξέτασή τους κατά την εισαγωγή - το οποίο πολύ πιθανόν να είναι ψευδώς θετικό. Αλλά, είτε έτσι είτε αλλιώς, καταχωρούνται ως «ασθενής με COVID», παρόλο που νοσηλεύονται για κάταγμα των άκρων ή καρδιακή προσβολή.

Όπως σημειώνεται από το Delta News TV: «Σχόλια σαν αυτά έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση τη σοβαρότητα της τρέχουσας έκρηξης του COVID, ακόμη και όταν το Ανώτατο Δικαστήριο διαπιστώνει νομικές “υπερβάσεις“ στις σαρωτικές διαταγές του Biden[για υποχρεωτικό εμβολιασμό] στον ιδιωτικό τομέα, για αυτό ακριβώς το θέμα». [DeltaNews,10-01-2022]

Είναι η πολιτική «Πανδημία» στα τελευταία της;

Σε μια ανάρτηση ιστολογίου στις 10 Ιανουαρίου 2022, ο Jeff Childers, δικηγόρος και πρόεδρος και ιδρυτής της δικηγορικής εταιρείας Childers, παρουσιάζει μια υπόθεση αναφορικά με το «γιατί μπορεί να είμαστε μπροστά στο τέλος της “πανδημίας”, και γιατί η κυβέρνηση Μπάιντεν «δεν έχει άλλη λογική εναλλακτική λύση, απ’ το να τελειώσει όλο αυτό το θέμα μέσα στις επόμενες 60 ημέρες περίπου». Όπως γράφει ο Childers:

«Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα πολιτική δυναμική που διαμορφώνεται, ένα είδος λαβής του πολιτικού αντιπάλου, που θα μπορούσε απλώς να οδηγεί την ομοσπονδιακή πολιτική για τον COVID προς την αυθεντικότητα και το τέλος της πανδημίας... πολλή πραγματικότητα έχει διαρρεύσει τον τελευταίο καιρό». [Coffee and COVID, 10-01-2022]

Επισημαίνει πώς ένας ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε πρόσφατα τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ να δημοσιοποιήσει όλα τα δεδομένα για το «εμβόλιο»-COVID-19 της Pfizer, τα οποία η FDA ήθελε να δημοσιοποιήσει 75 χρόνια. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δεδομένων αναμένεται τώρα στις 1 Μαρτίου 2022, την ημέρα της ομιλίας του Bidenγια την Κατάσταση της Ένωσης. Ο Jeff Childers υποψιάζεται ότι τα έγγραφα της Pfizer θα περιέχουν πολλά αντι-αφηγηματικά και πολιτικά ενοχλητικά στοιχεία. [CoffeeandCOVID,10-01-2022]

Γιατί βλέπουμε τώρα μια στροφή στην αφήγηση

Ο Biden χρειάζεται κάποια «καλά νέα» για την ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης, καθώς θα είναι η τελευταία του ευκαιρία να «βοηθήσει να μετακινηθεί η βελόνα πίσω στο μπλε» [το Δημοκρατικό Κόμμα]. Και ο τρόπος που μπορεί να το κάνει είναι να κηρύξει τη λήξη της πανδημίας, πράγμα που θα του επιτρέψει να ισχυριστεί ότι είναι ο μεγάλος απελευθερωτής που τερμάτισε οριστικά τα μέτρα της «πανδημίας».

«Εάν το χειριστούν αυτό σωστά, μπορούν να δώσουν στους εκλογικούς τους πράκτορες και στους [επαγγελματίες] συκοφάντες των μέσων ενημέρωσης, όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να ενισχύσουν τις προοπτικές των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022», γράφει ο JeffChilders. [Coffee and COVID,10-01-2022]

Αλλά για να κάνουν αυτή την αναστροφή με τρόπο αξιόπιστο, πρέπει να αρχίσουν να μειώνουν το ποσοστό των περιπτώσεων τώρα. Και αυτό ακριβώς βλέπουμε να συμβαίνει. Για παράδειγμα, τα CDC άλλαξαν πρόσφατα τις οδηγίες τους ώστε «να μη χρειάζεται να κάνετε επανέλεγχο αφού αναρρώσετε από τον COVID», για να μην υπάρχουν άλλα ψευδώς θετικά αποτελέσματα από άτομα που έχουν αναρρώσει.

Η επίσημη πολιτική της Φλόριντα είναι πλέον να κάνουν τεστ μόνο άτομα υψηλού κινδύνου και άτομα με συμπτώματα. Ο Jeff Childers επισημαίνει ότι ακόμη και η «αριστερή» Sun Sentinel δημοσίευσε ένα άρθρο που τονίζει το γεγονός ότι παρά τα αυξανόμενα ποσοστά κρουσμάτων, η Φλόριντα έχει το χαμηλότερο ποσοστό θανάτων από COVID στη χώρα, δεύτερη μόνο μετά την αραιοκατοικημένη Αλάσκα. «Ποια απίστευτα ισχυρή δύναμη θα μπορούσε να κάνει τη Sun Sentinel να υποβαθμίσει έτσι την πανδημία;» ρωτάει.

Θα μάθουμε επιτέλους μια πιο ακριβή καταμέτρηση θανάτων;

Τα CDC φαίνονται επίσης έτοιμα να αλλάξουν τον ορισμό του «θανάτου από COVID» σε αυτό που θα έπρεπε να ήταν από παλιά. Ο Childers σημειώνει:

«Το Fox News… ο Bret Baier ρώτησε [τη Walensky] «πόσοι από τους 836.000 θανάτους στις ΗΠΑ που συνδέονται με την COVID είναι από COVID ή πόσοι είναι με COVID;»

Η διευθύντρια Walensky απάντησε: «Αυτά τα δεδομένα θα τα δώσουμε προσεχώς». Μέχρι πριν από περίπου 10 λεπτά, τα CDC έλεγαν ότι «δεν είχαν κανέναν τρόπο να παρακολουθούν τέτοιου είδους στοιχεία»… Αλλά τώρα, προφανώς, ταCDC σχεδιάζουν να δημοσιεύσουν δεδομένα σχετικά με θανάτους από και με COVID. Θέλετε να στοιχηματίσετε ότι σύντομα θα μειώσουν τους συνολικούς θανάτους από COVID; Και μάλιστα κατά πολύ».

Αρχίζουν επίσης να μετρούν με ακρίβεια μόνο εκείνους που είναι πραγματικά άρρωστοι με COVID, αντί να συμπεριλαμβάνουν και τα άτομα που νοσηλεύονται για άλλους λόγους αλλά που τυχαίνει να βγαίνουν θετικοί.

«Χθες, η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Kathy Hochul (D) ανακοίνωσε ότι "σχεδόν οι μισοί ασθενείς νοσηλεύονται για λόγους που δεν σχετίζονται με τον COVID", σκορπίζοντας τις στάχτες της επίσημης αφήγησης.

Ίσως θυμάστε ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα η ίδια διέταξε τα νοσοκομεία να αρχίσουν να αναλύουν τα αναφερόμενα στοιχεία και να δείξουν πόσοι άνθρωποι είναι πραγματικά άρρωστοι με COVID, σε διάκριση με όσους βρέθηκαν θετικοί στο νοσοκομείο. Φωνάζαμε για υπερ-μέτρηση των νοσηλειών εδώ και δύο χρόνια και μόλις τώρα το παρατήρησαν;» [Coffee and COVID, 10-01-2022]

Η ίδια στροφή της αφήγησης εμφανίζεται στην Ευρώπη

Η ίδια ξαφνική αλλαγή της αφήγησης μπορεί να παρατηρηθεί και στην Ευρώπη. Ο Jeff Childers συνεχίζει:

«Χθες, ο βρετανικός Guardian δημοσίευσε μια είδηση ​​με τίτλο «Τερματίστε τους μαζικούς εμβολιασμούς και ζήστε με τον COVID», δήλωσε ο Dr. Clive Dix, πρώην πρόεδρος της ομάδας εργασίας για τα εμβόλια του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος ζήτησε μια «μεγάλη επανεξέταση» της στρατηγικής της χώρας για την COVID, αντιστρέφοντας ουσιαστικά την προσέγγιση των τελευταίων δύο ετών και επιστρέφοντας σε μια «νέα κανονικότητα».

Συγκλονίζοντας, τους συχνά συκοφαντούμενους συγγραφείς της «Διακήρυξης του Great Barrington», ο Dr. Dix -χωρίς να λογοκριθεί ή να ακυρωθεί- είπε τα εξής:

«Πρέπει να αναλύσουμε εάν χρησιμοποιούμε την τρέχουσα ενισχυτική εμβολιαστική εκστρατεία για να διασφαλίσουμε ότι τα ευάλωτα άτομα προστατεύονται, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο... Ο μαζικός εμβολιασμός του πληθυσμού στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει τώρα να σταματήσει». Τερματισμός των μαζικών εμβολιασμών; Ξαφνικά αυτή η ιδέα είναι καλή για να συζητηθεί στα εταιρικά μέσα; Ουάου». [Coffee and COVID, 10-01-2022]

•Στις 3 Ιανουαρίου 2022, σε συνέντευξή του στην Daily Telegraph, ο καθηγητής Andrew Pollard, επικεφαλής της «Επιτροπής Εμβολιασμού και Ανοσοποίησης» του Ηνωμένου Βασιλείου, που βοήθησε στη δημιουργία του εμβολίου Oxford - AstraZeneca, έκανε επίσης μια έντονη -και προηγουμένως αδιανόητη- δήλωση: «Δεν μπορούμε να εμβολιάζουμε τον πλανήτη κάθε 4 ή 6 μήνες. Δεν είναι βιώσιμο ούτε προσιτό». [The Telegraph, 03-01-2022]

Και, όπως ο Dix, ο Pollard δεν ακυρώθηκε, δεν λογοκρίθηκε και δεν αποπλατφορμοποιήθηκε.

•Στις 11 Ιανουαρίου 2022, το Bloomberg ανέφερε επίσης ότι:

«Oι ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποίησαν ότι οι συχνές ενισχυτικές βολές για τον COVID-19 θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ανοσολογική απόκριση και μπορεί να μην είναι εφικτές. Η επανάληψη των αναμνηστικών δόσεων κάθε τέσσερις μήνες θα μπορούσε τελικά να αποδυναμώσει την ανοσολογική απόκριση και να κουράσει τους ανθρώπους, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων». [Bloomberg, 11-01-2022]

•Στις 11 Ιανουαρίου 2022, ο Marco Cavaleri, επικεφαλής στρατηγικής εμβολίων του EMA (ευρωπαϊκός ΕΟΦ), δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου:

«Ενώ η χρήση πρόσθετων ενισχυτικών [δόσεων] μπορεί να αποτελεί μέρος των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, οι επαναλαμβανόμενοι εμβολιασμοί μέσα σε σύντομα χρονικά διαστήματα δεν θα αποτελούσαν μια βιώσιμη μακροπρόθεσμη στρατηγική. Τα ενισχυτικά μπορούν να γίνουν μία φορά, ή ίσως δύο φορές, αλλά δεν είναι κάτι που μπορούμε να πιστεύουμε ότι πρέπει να επαναλαμβάνεται συνεχώς. Πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να μεταβούμε από το τρέχον περιβάλλον πανδημίας σε ένα πιο ενδημικό περιβάλλον». [Reuters, 11-01-2022]

•Στις 11 Ιανουαρίου 2022,η Τεχνική Συμβουλευτική Ομάδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τη Σύνθεση Εμβολίου COVID-19 (TAG-CO-VAC) εξέδωσε επίσης μια δήλωση, λέγοντας ότι «μια στρατηγική εμβολιασμού που βασίζεται σε επαναλαμβανόμενες αναμνηστικές δόσεις της αρχικής σύνθεσης εμβολίου είναι απίθανο να είναι κατάλληλη ή βιώσιμη». [WHO Interim Statementon COVID Vaccines, 11-01-2022]

Δήλωσαν επίσης ότι πρέπει να αναπτυχθούν εμβόλια κατά της COVID που να αποτρέπουν τη μόλυνση και τη μετάδοση. Το χρονοδιάγραμμα όλων αυτών των δηλώσεων είναι αξιοσημείωτο. Δείχνει πόσο συντονισμένη είναι αυτή η πανδημική αφήγηση, σε όλο τον κόσμο.

Η δικαστής Sonia Sotomayor υπό δημόσια κριτική

Όπως λέει ο Jeff Childers, ίσως το καλύτερο παράδειγμα για το ότι η αφήγηση υπόκειται σε ριζική αναθεώρηση, είναι η δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Sonia Sotomayor (είχε προταθεί το 2009 από τον πρόεδρο Obama), η οποία ελέγχεται και χαρακτηρίζεται ότι ψεύδεται από τη… Washington Post:

«Η ανώτατη δικαστής Sonia Sotomayor είπε με σιγουριά στους δικηγόρους κατά τη διάρκεια μιας προφορικής λογομαχίας την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου, ότι "100.000 παιδιά ήταν σε εντατική φροντίδα και σε αναπνευστήρες με την Omicron". Οι δικηγόροι δεν την αντέκρουσαν, παρόλο που δεν υπάρχουν 100.000 κρεβάτια ΜΕΘ σε ολόκληρη τη χώρα.

Αλλά την επόμενη μέρα η Washington Post δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Ο ψευδής ισχυρισμός της Sonia Sotomayor ότι “πάνω από 100.000 παιδιά βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση με COVID” σε εντατικές».

Τι; Ψευδής ισχυρισμός; Δείτε πώς τελειώνει το άρθρο που ελέγχει την δικαστή Sonia Sotomayor:

«Είναι σημαντικό για τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου να εκδίδουν αποφάσεις βασισμένες σε σωστά δεδομένα… Αλλά η Sonia Sotomayor κατά τη διάρκεια μιας προφορικής λογομαχίας ανέφερε έναν αριθμό («100.000 παιδιά σε σοβαρή κατάσταση… πολλά σε αναπνευστήρες») που είναι παράλογα υψηλός. Κερδίζει τέσσερις Πινόκιο».

Μπορεί να είναι άνευ προηγουμένου για μια μεγάλη φιλελεύθερη εφημερίδα να κριτικάρει μια φιλελεύθερη δικαστή. Τι μπορεί να συμβαίνει;

«Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη, ξαφνική και διαρκώς αυξανόμενη ώθηση προς την κατεύθυνση του τερματισμού της πανδημίας. Αν έχω δίκιο, πολύ γρήγορα θα δούμε ακόμη περισσότερα γεγονότα, αφού ο Biden πρέπει να το ολοκληρώσει εγκαίρως αυτό το έργο για να κηρύξει τη νίκη του στις 1 Μαρτίου 2022. Αυτό θα εξηγούσε γιατί ανέβαλαν κατά έναν μήνα τον ετήσιο λόγο του προέδρου για την «Κατάσταση της Ένωσης» (Stateofthe Union, SOTU). Χρειάζονται χρόνο για να μεθοδεύσουν το τέλος της πανδημίας». [Coffee and COVID, 10-01-2022