Η Lexus αποκάλυψε το ολοκαίνουργιο TZ, ένα νέο αμιγώς ηλεκτρικό premium SUV έξι θέσεων, το οποίο σηματοδοτεί τη νέα προσέγγιση της μάρκας στην πολυτελή ηλεκτροκίνηση. Το νέο μοντέλο τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας των ηλεκτρικών SUV της εταιρείας και αναμένεται να διατεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά το 2027.

Με μήκος 5,10 μέτρα, τρεις σειρές καθισμάτων και τεχνολογία αιχμής, το TZ έχει σχεδιαστεί γύρω από τη φιλοσοφία «Driving Lounge», συνδυάζοντας υψηλά επίπεδα άνεσης, κορυφαία ηχομόνωση και premium εμπειρία μετακίνησης για όλους τους επιβάτες.

Σχεδίαση με έμφαση στην αεροδυναμική

Η σχεδίαση του TZ ακολουθεί τη σύγχρονη σχεδιαστική γλώσσα της Lexus, με καθαρές γραμμές και ιδιαίτερη έμφαση στην αεροδυναμική απόδοση. Παρά το μεγάλο μέγεθός του, το SUV πετυχαίνει συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,27, στοιχείο που συμβάλλει τόσο στην αποδοτικότητα όσο και στην αυτονομία.

Το εμπρός μέρος υιοθετεί μια νέα ερμηνεία της χαρακτηριστικής αισθητικής της Lexus, ενώ τα φωτιστικά σώματα «twin-L» δημιουργούν μια ιδιαίτερη φωτεινή υπογραφή. Στο πίσω μέρος ξεχωρίζουν τα φαρδιά φτερά, η κεκλιμένη οροφή και τα τρισδιάστατα φωτιστικά σώματα σχήματος L.

Εσωτερικό σαν… lounge

Στο εσωτερικό, η Lexus δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αίσθηση χαλάρωσης και φιλοξενίας. Η καμπίνα φιλοξενεί έξι επιβάτες σε διάταξη τριών σειρών, με ανεξάρτητα καθίσματα στη δεύτερη σειρά και κανονικών διαστάσεων τρίτη σειρά καθισμάτων. Μάλιστα χάρη στη διάταξη της μπαταρίας κάτω από το δάπεδο και την απουσία ρεζερβουάρ, η τρίτη σειρά τοποθετείται χαμηλότερα, εξασφαλίζοντας περισσότερο χώρο για πόδια και κεφάλι ακόμη και για ενήλικες επιβάτες.

Η αίσθηση ευρυχωρίας ενισχύεται από τη μεγαλύτερη πανοραμική οροφή που έχει χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα η Lexus, η οποία εκτείνεται και πάνω από τις τρεις σειρές καθισμάτων. Τα εμπρός καθίσματα είναι νέας γενιάς, με ελαφριά κατασκευή και πιο λεπτό σχεδιασμό, ενώ θέρμανση και εξαερισμός διατίθενται για τις δύο πρώτες σειρές (θέρμανση προσφέρεται ακόμη και για την τρίτη σειρά, κάτι σπάνιο στην κατηγορία).

Ψηφιακό cockpit και νέα συνδεσιμότητα

Το cockpit ακολουθεί μινιμαλιστική λογική, με χαμηλό πίνακα οργάνων και ψηφιακή οθόνη 12,3 ιντσών. Η κεντρική οθόνη πολυμέσων είναι 14 ιντσών και υποστηρίζεται από τη νέα πλατφόρμα λογισμικού Arene. Highlight σίγουρα είναι η τεχνολογία Responsive Hidden Switch της Lexus, όπου τα χειριστήρια παραμένουν κρυφά μέχρι ο οδηγός ή ο συνοδηγός να πλησιάσει το χέρι του.

Έως 530 χλμ. αυτονομία και 408 ίπποι

Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης του νέου TZμ βασίζεται σε δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν σε κάθε άξονα, αποδίδοντας συνολικά 408 ίππους. Η μπαταρία ιόντων λιθίου έχει χωρητικότητα 95,8 kWh και προσφέρει εκτιμώμενη αυτονομία έως 530 χιλιόμετρα. Οι επιδόσεις για το μεγάλο SUV είναι ιδιαίτερα δυνατές, με επιτάχυνση 0-100χλμ./ώρα σε 5,4 δευτερόλεπτα, ενώ η τετρακίνηση DIRECT4 μεταβάλλει συνεχώς την κατανομή ροπής μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα για καλύτερη σταθερότητα και πρόσφυση.

Η φόρτιση DC έως 150 kW επιτρέπει φόρτιση 10-80% σε περίπου 35 λεπτά, ενώ ο onboard φορτιστής AC υποστηρίζει ισχύ έως 22 kW.

Νέα τεχνολογία οδήγησης και άνεσης με σύστημα Dynamic Rear Steering

Το TZ διαθέτει επίσης σύστημα Dynamic Rear Steering, με τους πίσω τροχούς να στρίβουν έως και τέσσερις μοίρες, βελτιώνοντας την ευελιξία στις χαμηλές ταχύτητες και τη σταθερότητα στις υψηλές. Η Lexus έχει εξελίξει ειδικά και το νέο πρόγραμμα οδήγησης «Comfort», το οποίο μειώνει τις κινήσεις του αμαξώματος και βελτιώνει την άνεση για τους πίσω επιβάτες. Παράλληλα, το Interactive Manual Drive προσομοιώνει τη λειτουργία χειροκίνητου κιβωτίου με οκτώ εικονικές σχέσεις, συνδυάζοντας ήχο, ανάδραση και χειρισμό μέσω paddles στο τιμόνι.

Τέλος, να αναφέρουμε πως το νέο TZ εξοπλίζεται με την τελευταία γενιά του Lexus Safety System+, η οποία περιλαμβάνει αναβαθμισμένο σύστημα αποφυγής σύγκρουσης, εξελιγμένο adaptive cruise control και βελτιωμένο Lane Change Assist.