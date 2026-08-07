Αυτό ακριβώς προσπαθεί να αποδείξει ένα εντυπωσιακό πρωτότυπο όχημα που παρουσιάστηκε στις ΗΠΑ και ήδη έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις γύρω από το μέλλον της ηλεκτροκίνησης.

Το όχημα που ζυγίζει 500 κιλά, ονομάζεται Luminetta και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο ενός πανεπιστημιακού ερευνητικού προγράμματος. Η φιλοσοφία του είναι απλή αλλά ταυτόχρονα επαναστατική. Να παράγει καθημερινά αρκετή ενέργεια από τον ήλιο ώστε να καλύπτει τις μετακινήσεις του ιδιοκτήτη χωρίς να χρειάζεται συχνή σύνδεση σε φορτιστή.

Πάνω από 1.700 φωτοβολταϊκά κύτταρα

Το ιδιαίτερο αυτό ηλεκτρικό διαθέτει περισσότερα από 1.700 φωτοβολταϊκά κύτταρα ενσωματωμένα στο αμάξωμά του, μετατρέποντας ουσιαστικά κάθε διαθέσιμη επιφάνεια σε μικρό «ηλιακό σταθμό παραγωγής ενέργειας».

Οι δημιουργοί του υποστηρίζουν ότι η ενέργεια που μπορεί να συλλέξει το όχημα από τον ήλιο αντιστοιχεί σε περίπου 50 χιλιόμετρα αυτονομίας ημερησίως, παραπάνω δηλαδή από το μέσο όρο χλμ. που διανύει ο μέσος οδηγός καθημερινά. Με άλλα λόγια, σε συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να παράγει περισσότερη ενέργεια από αυτή που καταναλώνει.

Το μυστικό κρύβεται στο βάρος

Καθοριστικό ρόλο παίζει και το εξαιρετικά χαμηλό βάρος του. Το Luminetta ζυγίζει μόλις 550 κιλά, σχεδόν το μισό από ένα σύγχρονο μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται πολύ λιγότερη ενέργεια για να κινηθεί, επιτρέποντας στα φωτοβολταϊκά να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινή χρήση.

Είναι αυτό το μέλλον;

Προφανώς δεν μιλάμε για ένα μοντέλο που θα αντικαταστήσει άμεσα τα σημερινά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πρόκειται για ένα ερευνητικό πρωτότυπο που εξερευνά νέες τεχνολογίες και λύσεις για τη μείωση της εξάρτησης από τους φορτιστές. Ωστόσο, δείχνει ξεκάθαρα προς ποια κατεύθυνση αρχίζει να κινείται η αυτοκινητοβιομηχανία. Δηλαδή προς ελαφρύτερα οχήματα, μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Και αν οι τεχνολογίες αυτές περάσουν κάποια στιγμή στην παραγωγή, τότε ίσως η εικόνα ενός ηλεκτρικού που «φορτίζει μόνο του» να μην απέχει τόσο πολύ από την πραγματικότητα.