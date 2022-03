MotoGP Ινδονησία QP: Η pole position στον πρωταθλητή!

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Με φοβερές εκπλήξεις και απίστευτο συναγωνισμό ξεκίνησε το αγωνιστικό τριήμερο στην πίστα Mandalika Ο Quartararo είχε να πάρει pole position από το GP Καταλονίας πέρυσι το καλοκαίρι.της Ινδονησίας. Η μέτρια κατάσταση της πίστας με χαμηλό επίπεδο πρόσφυσης σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία ανακάτεψαν την τράπουλα και είχαμε δράματα και μεγάλα ονόματα να μένουν εκτός πρώτης δεκάδας.

Οι εκπλήξεις ξεκίνησαν από τον άνθρωπο που πήρε την pole position και δεν είναι άλλος από τον πρωταθλητή Fabio quartararo. Ο αναβάτης της Yamaha από τα αζήτητα στο Κατάρ πριν από δύο εβδομάδες, βρέθηκε στην πρώτη θέση στις κατατακτήριες έχοντας μάλιστα πολύ δυνατό ρυθμό σε όλες τις περιόδους δοκιμών. Στο Q2 εξαπέλυσε την επίθεσή του και με χρόνο 1:31.067 κατάφερε να πάρει την πρώτη του pole position για φέτος.

Την πρώτη σειρά της σχάρας εκκίνησης «κλείδωσαν» οι αναβάτες της Pramac Ducati. Οι Jorge Martin και Johann Zarco ήταν μεθοδικοί, πολύ γρήγοροι και κατάφεραν να δείξουν ότι έχουν τον ρυθμό να παλέψουν για ένα καλό αποτέλεσμα και στον αγώνα της Κυριακής. Πολύ δυνατός ήταν επίσης ο Brad Binder ο οποίος έφερε την KTM του στην 4η θέση, ενώ ο νικητής του Κατάρ, Enea Bastianini πλασαρίστηκε στην πολύ ικανοποιητική 5η θέση. Την εξάδα έκλεισε ο Pecco Bagnaia ο οποίος ήρθε από το Q1 με την εργοστασιακή Ducati. Τη δεκάδα έκλεισαν οι Oliveira (KTM), Rins (Suzuki), Miller (Ducati) και Aleix Espargaro (Aprilia).

