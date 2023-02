Θα εισαχθεί στο Automotive Hall of Fame o Takeo Fujisawa, συνιδρυτής της Honda

Επιμέλεια: Θάνος Κυλάφης

Στις 20 Ιουλίου 2023, ο συνιδρυτής της Honda Motor Co, Takeo Fujisawa, θα εισαχθεί στο Automotive Hall of Fame. Το 1989, ο επί μακρόν επιχειρηματικός συνεργάτης του Fujisawa και ιδρυτής της Honda, Soichiro Honda, έγινε το πρώτο στέλεχος της Ιαπωνικής εταιρίας που κέρδισε μια θέση στο Hall of Fame με έδρα το Dearborn του Μίσιγκαν. Η εισαγωγή του Fujisawa θα τιμήσει όλα όσα πέτυχε το ζευγάρι μαζί.

Ο Honda και ο Fujisawa συναντήθηκαν τον Αύγουστο του 1949, ένα χρόνο μετά την ίδρυση της Honda Motor Co. Πριν από αυτή τη συνάντηση, ο Fujisawa εργαζόταν ως πωλητής σε έναν κατασκευαστή χάλυβα και μια εταιρεία ξυλείας. Έφερε αυτή την επιχειρηματική οξυδέρκεια στο τραπέζι της Honda, επιβλέποντας τα οικονομικά, τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ ενώ λειτουργούσε ως το δεξί χέρι του ίδιου του Honda.

Οι συμπληρωματικές δεξιότητες του ντουέτου άφησαν τον Honda να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη, το σχεδιασμό, την τεχνολογία και την καινοτομία. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, ο Soichiro Honda παρουσίασε το προϊόν κινητικότητας με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο, το Super Cub. Ενώ ο πρόεδρος της Honda επινόησε το καθοριστικό μοντέλο, ο Fujisawa έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια επιτυχία του Super Cub.

Το 1959, ο Fujisawa ανέλαβε την πρόκληση να επεκτείνει τις επιχειρήσεις της Honda στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά τις δυσμενείς προοπτικές στην συγκεκριμένη αγορά, όπου οι καταναλωτές αγόραζαν μόνο 60.000 μονάδες (κυρίως μοντέλα μεγάλου κυβισμού) ετησίως, ο Fujisawa είδε μια ευκαιρία για ανάπτυξη. Ως αποτέλεσμα, η αμερικανική Honda έγινε η πρώτη θυγατρική της εταιρείας εκτός Ιαπωνίας.

Η τολμηρή κίνηση τoy Fujisawa απέδωσε σχεδόν αμέσως, με το δίκτυο ανεξάρτητων αντιπροσώπων της Honda να βοηθά τον Ιάπωνα κατασκευαστή να γίνει η εταιρία με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις Η.Π.Α. στα μέσα της δεκαετίας του '60. Για να διασφαλίσει ότι η Honda θα παραμείνει στην πρωτοπορία, ο Fujisawa έκανε τη Honda R&D Co. ξεχωριστή οντότητα. Η νέα επιχείρηση επέτρεψε στους μηχανικούς να αναπτύξουν νέες τεχνολογίες και εξασφάλισε το μέλλον της Honda και μετά ​ την εποχή του Soichiro.

Η 25ετής συνεργασία έληξε τον Μάρτιο του 1973, όταν ο Soichiro Honda και ο Takeo Fujisawa αποσύρθηκαν από κοινού. Σύντομα, οι δύο αυτοί καθοριστικοί άνθρωποι για τον κλάδο των μοτοσυκλετών θα επανενωθούν σε ένα μέρος που ανήκουν και οι δύο - το Automotive Hall of Fame.