Η πρωτοποριακή φιλοσοφία πωλήσεων της Zapp

του Δημήτρη Διατσίδη

Γνωρίσαμε μέσα από τη zougla.gr το πρώτο μοντέλο της Zapp Electric Vehicles Limited, το ηλεκτρικό μινιμαλιστικό σκούτερ i300 και μάθαμε αρχικά για τον τρόπο πώλησής του που γίνεται κατευθείαν στον πελάτη, χωρίς καταστήματα πώλησης και αντιπροσώπους. Τώρα η Βρετανική εταιρία αποκαλύπτει περισσότερα στοιχεία για τη φιλοσοφία της, που μπορεί να ταράξουν τα νερά της κλασικής πώλησης που κυριαρχεί εδώ και χρόνια στην αγορά αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας.

Το βασικό σλόγκαν της είναι: “easy to buy and easy to own” (εύκολο να το αγοράσεις και εύκολο να το έχεις στην κατοχή σου, εννοώντας εύκολο στη χρήση και συντήρησή του). Η πλατφόρμα πάνω στην οποία στήνει αυτήν τη φιλοσοφία ονομάστηκε “DSDTC” από τα αρχικά του “drop-ship-direct-to-customer” (αφήνεται από το πλοίο κατευθείαν στον πελάτη), ώστε να προσφέρει στον πελάτη περισσότερο κοντρόλ και επιλογές στο πως θα αγοράσει το Zapp του.

Επίσης μια σημαντική απόφαση της εταιρίας είναι ότι κατασκευάζει μόνο τις μοτοσυκλέτες ή σκούτερ που έχουν παραγγελθεί, ώστε να μειώσει όσο γίνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που δημιουργεί η στρατηγική της παραγωγής κάποιου αριθμού δίτροχων που κάποια θα μείνουν απούλητα και θα δημιουργήσουν το στοκ, σε μια “κανονική” διαδικασία παραγωγής και πώλησης που υπάρχει παγκοσμίως μέχρι τώρα.

Η Zapp σχεδιάζει να έχει ένα δίκτυο που θα είναι κυρίως “online”, αλλά και με φυσική παρουσία σε “boutique-style” εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους (όπως αυτό της φωτογραφίας που είναι στο Παρίσι), που θα συμπληρώσουν την υπάρχουσα στο διαδίκτυο βάση διαμόρφωσης του κάθε μοντέλου.

Σε κάθε μια από τις “μπουτίκ” του παγκοσμίου δικτύου, οι πελάτες θα μπορούν να οδηγούν σε test ride το i300 και να καθοδηγηθούν στη διαδικασία επιλογής των προτιμήσεών τους από ειδικευμένο προσωπικό. Έτσι θα μπορούν να κάνουν την παραγγελία τους και να περιμένουν την κατασκευή και παράδοση του σκούτερ που επέλεξαν, και με αυτό τον τρόπο ο αντιπρόσωπος δεν θα έχει καθόλου στοκ, εκτός από το ένα μοντέλο των δοκιμών. Θα πληρώνεται την προμήθειά του από την Zapp αφού ο πελάτης παραλάβει το σκούτερ του.

Αυτή η στρατηγική κάνει εφικτή τη μείωση των υλικών και της απαιτούμενης ενέργειας για την κατασκευή των σκούτερ, κάτι που βάζει την Zapp στην κατηγορία Gen-2 του πλάνου βιωσιμότητας του πλανήτη.

Τελικά όπως και να διαλέξει το σκούτερ του ο πελάτης, το κάνει μέσω της παγκόσμιας πλατφόρμας της Zapp που έχει έτσι και παγκόσμια στρατηγική τιμολόγησης, δίνοντας στον πελάτη τη στάνταρ τιμή του σάιτ της εταιρίας.

Το πρώτο σκούτερ της Zapp, στο οποίο θα εφαρμοστεί η στρατηγική DSDTC είναι το i300, το οποίο θα παραδίδεται στη διεύθυνση του πελάτη μέσα σε ένα "Zapper van" από έναν εκπαιδευμένο τεχνικό "Zapper" που θα κάνει όλη την παράδοση. Επίσης στο σημείο που θα επιλέξει ο πελάτης θα γίνεται και το σέρβις – από έναν Zapper μέσα σε ένα Zapper van, το οποίο θα έχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Το σύστημα δείχνει αρκετά μικρότερο σε κόστος και ενέργεια από τον παραδοσιακό τρόπο πώλησης διτρόχων και μένει να δούμε αν η θεωρεία θα επιβεβαιωθεί στην πράξη με μια οικονομικά βιώσιμη ανάπτυξη της Zapp, που ίσως θα σημάνει και την αλλαγή του τρόπου πώλησης ή μια ανάλογη προσαρμογή στο μέλλον και για τις υπόλοιπες εταιρίες. Για να δούμε αν οι Zappers θα κερδίσουν το στοίχημα ή αν η παραδοσιακή αγορά δεν θα τους αφήσει περιθώρια...